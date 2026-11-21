Una nuova avventura è iniziata per Rafael Nadal, questa volta però lontano dai campi da tennis. Il campione maiorchino è stato protagonista dell'assemblea dei soci del Real Madrid, andata in scena nella mattinata di oggi nella Ciudad Real Madrid di Valdebebas. Accolto da una lunga ovazione dei presenti, l'ex numero uno del mondo ha preso posto accanto a Florentino Pérez, diventando uno dei volti più principali della giornata madridista. L'ingresso di Nadal nella dirigenza rappresenta un passaggio significativo per il club spagnolo, che ha deciso di affidarsi a una delle figure più rappresentative dello sport mondiale.

Nadal al fianco di Florentino Pérez: nuova avventura al Real Madrid

Poco prima delle dieci, il maiorchino ha fatto il suo ingresso nel padiglione del basket di Valdebebas, accompagnato da Pirri, presidente onorario del Real Madrid. Al suo arrivo, i 758 soci presenti si sono alzati in piedi per tributargli un lungo applauso.

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Rafael Nadal, ex tennista spagnolo, sugli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid allo Estadio Santiago Bernabeu il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Inizialmente, la ratifica della sua nomina figurava come unico punto dell'assemblea straordinaria prevista al termine della sessione ordinaria, ma Florentino Pérez ha deciso di anticipare simbolicamente il suo ingresso nella dirigenza, invitandolo a salire al tavolo presidenziale. Nadal si è così seduto alla destra del presidente, ricevendo una seconda ovazione dai soci.

La proposta di inserire Nadal nel Consiglio direttivo era stata approvata dalla dirigenza il 4 novembre, con la successiva richiesta di ratifica da parte dell'assemblea dei soci. Il campione spagnolo, socio d'onore dal 2011 e numero 67.778 del club, rappresenta da sempre uno dei tifosi più illustri del Real Madrid.

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La scelta della società è legata non soltanto alla sua straordinaria carriera sportiva, ma anche ai valori che ha incarnato nel corso degli anni:Il suo palmarès comprende

Nadal aveva già accolto con entusiasmo la proposta di Florentino Pérez, manifestando la volontà di imparare e contribuire al futuro della società. Per l'ex tennista comincia quindi una nuova fase della propria vita, con l'obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio del club che sostiene fin da bambino.