Il Real Salt Lake giocherà il primo turno dei playoff di Major League Soccer. Alle 2.30 italiane del 23 novembre, infatti, se la vedranno a Vancouver contro la testa di serie numero uno del tabellone, i Vancouver Whitecaps. La formazione allenata da Pablo Mastroeni, schierata in campo con un undici titolare quasi identico a quello che ha affrontato il Los Angeles Galaxy il 7 novembre scorso, ha superato il Seattle Sounders.

La scena, per questa serata, così come accaduto in passato, se la prende l'estremo difensore Rafael Cabral. La battaglia tra le due compagini, valida per la Wild Card tenutasi nella notte italiana tra giovedì e venerdì, si è decisa soltanto grazie alle prodezze effettuate dal portiere tra tempi regolamentari e calci di rigore alla fine. Con la fascia di capitano al braccio, l'ex Serie A si è caricato la squadra sulle sue spalle.

MLS, il Real Salt Lake si aggrappa a Cabral: para 3 rigori

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La partita dell'estremo difensore degli ospiti si è accesa già alla mezz'ora di gioco. Il fallo di Guilavogui in area di rigore ha costretto al penalty. L'ex della gara Rusnak si presenta dal dischetto, ma il suo rasoterra calciato a incrociare viene neutralizzato dal portiere brasiliano classe 1990. Il suo guantone destro spedisce la sfera in calcio d'angolo. Sarà poi lo stesso, in ogni caso, a decretare il vantaggio dei Sounders al 36°. Tra 47° e 56° minuto, Cabral dimostra di essere in serata, con altri due interventi di livello assoluto.Il Real Salt Lake pareggerà i conti con, bravo a girare in porta il suggerimento di Solans al 63° minuto, ma i riflettori rimangono costantemente puntati sull'ex portiere di Napoli e Sampdoria. Il protagonista di giornata, infatti, compirà un'altra parata nei regolamentari all'83°.Dopo un recupero lunghissimo, si va ai rigori. Sbagliano in successione- quest'ultimo al secondo errore di serata - ed entrambi vengono ipnotizzati dall'ex Cruzeiro. Il primo calcia col destro a incrociare a mezz'altezza, trovando Cabral reattivo e capace di respingere. Il terzo rigore parato, infine, è un vero capolavoro: Cabral sembrava spiazzato, ma col piede destro e di istinto puro ha continuato a coprire il centro della porta regalandosi una notte da sogno. Già inCabral aveva intercettato tre su quattro rigori affrontati contro il Club America. Insomma, per il portiere è un vero e proprio deja vu.