Il capitano dell'RSL, a 36 anni, compie tre interventi prodigiosi e diventa l'eroe della partita
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Il Real Salt Lake giocherà il primo turno dei playoff di Major League Soccer. Alle 2.30 italiane del 23 novembre, infatti, se la vedranno a Vancouver contro la testa di serie numero uno del tabellone, i Vancouver Whitecaps. La formazione allenata da Pablo Mastroeni, schierata in campo con un undici titolare quasi identico a quello che ha affrontato il Los Angeles Galaxy il 7 novembre scorso, ha superato il Seattle Sounders.
La scena, per questa serata, così come accaduto in passato, se la prende l'estremo difensore Rafael Cabral. La battaglia tra le due compagini, valida per la Wild Card tenutasi nella notte italiana tra giovedì e venerdì, si è decisa soltanto grazie alle prodezze effettuate dal portiere tra tempi regolamentari e calci di rigore alla fine. Con la fascia di capitano al braccio, l'ex Serie A si è caricato la squadra sulle sue spalle.
MLS, il Real Salt Lake si aggrappa a Cabral: para 3 rigoriLa partita dell'estremo difensore degli ospiti si è accesa già alla mezz'ora di gioco. Il fallo di Guilavogui in area di rigore ha costretto al penalty. L'ex della gara Rusnak si presenta dal dischetto, ma il suo rasoterra calciato a incrociare viene neutralizzato dal portiere brasiliano classe 1990. Il suo guantone destro spedisce la sfera in calcio d'angolo. Sarà poi lo stesso Rusnak, in ogni caso, a decretare il vantaggio dei Sounders al 36°. Tra 47° e 56° minuto, Cabral dimostra di essere in serata, con altri due interventi di livello assoluto.
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