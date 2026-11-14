Griezmann nominato miglior esordiente in MLS. Lionel Messi favorito per il terzo MVP
MLS, Griezmann "gioca" con i tifosi prima della partita del suo Orlando City
La regular season della MLS giunge al termine con l'ultima giornata disputata il 7 novembre 2026. Come ogni fine stagione che si rispetti, i vertici del campionato statunitense svelano ufficialmente tutti i candidati per i vari trofei individuali, inserendo Antoine Griezmann tra i tre finalisti per il premio di miglior nuovo giocatore della competizione.
Il francese conclude a giugno la sua lunghissima ed emozionante storia d'amore con l'Atletico Madrid e sbarca a Orlando nel corso dell'estate, integrandosi immediatamente nel nuovo sistema di gioco, segnando la bellezza di 14 gol e servendo 7 assist decisivi. Insieme a Griezmann, due giocatori brasiliani corrono per conquistare il prestigioso trofeo: Guilherme, approdato a Houston a gennaio mettendo a referto 16 reti e 8 passaggi vincenti in 31 partite, e André Luiz, sbarcato a Kansas City solo in estate ma già capace di siglare 8 gol e 3 assist in appena 13 presenze.
La rimonta play-off di Orlando in MLS nel segno di GriezmannPrima della sosta per i Mondiali 2026, l'Orlando City attraversava una crisi profonda che relegava la squadra al tredicesimo posto in classifica, lontana da ogni obiettivo stagionale. L'arrivo di Griezmann, però, capovolge gli equilibri della MLS. Spinta dalle prestazioni da sogno de Le Petit Diable, la franchigia della Florida risale prepotentemente la classifica, chiude la Eastern Conference in ottava posizione e conquista una meritatissima qualificazione ai play-off. Il primo turno (il decisivo turno Wild Card) andrà in scena giovedì prossimo, quando Griezmann e compagni sfideranno Cincinnati in una gara secca da dentro o fuori per avanzare nel tabellone e provare a strappare il titolo dalle mani di Lionel Messi e dell'Inter Miami campione in carica.
Lionel Messi a caccia dello storico tris MVPProprio l'ex compagno di squadra al Barcellona e campione in carica Lionel Messi domina la scena sul fronte opposto. Il fuoriclasse argentino conquista per due volte consecutive il titolo di MVP della MLS e punta ora a sollevare il suo terzo trofeo individuale di fila nel campionato nordamericano per arricchire una bacheca già stracolma. Messi ha vinto già la Scarpa d'Oro del 2026 timbrando ben 26 gol in campionato e servendo 17 assist ai compagni. Con questi numeri mostruosi, la Pulce parte nettamente favorito nella corsa al premio assoluto contro Evander, Guilherme, Hany Mukhtar e il giovane Cavan Sullivan.
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