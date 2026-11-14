La regular season della MLS giunge al termine con l'ultima giornata disputata il 7 novembre 2026. Come ogni fine stagione che si rispetti, i vertici del campionato statunitense svelano ufficialmente tutti i candidati per i vari trofei individuali, inserendo Antoine Griezmann tra i tre finalisti per il premio di miglior nuovo giocatore della competizione.

Il francese conclude a giugno la sua lunghissima ed emozionante storia d'amore con l'Atletico Madrid e sbarca a Orlando nel corso dell'estate, integrandosi immediatamente nel nuovo sistema di gioco, segnando la bellezza di 14 gol e servendo 7 assist decisivi. Insieme a Griezmann, due giocatori brasiliani corrono per conquistare il prestigioso trofeo: Guilherme, approdato a Houston a gennaio mettendo a referto 16 reti e 8 passaggi vincenti in 31 partite, e André Luiz, sbarcato a Kansas City solo in estate ma già capace di siglare 8 gol e 3 assist in appena 13 presenze.

La rimonta play-off di Orlando in MLS nel segno di Griezmann

Prima della sosta per i Mondiali 2026,attraversava una crisi profonda che relegava la squadra al tredicesimo posto in classifica, lontana da ogni obiettivo stagionale. L'arrivo diperò, capovolge gli equilibri dellaSpinta dalle prestazioni da sogno de Le Petit Diable, la franchigia della Florida risale prepotentemente la classifica, chiude lain ottava posizione e conquista una meritatissima qualificazione ai play-off. Il primo turno (il decisivo turno Wild Card) andrà in scena giovedì prossimo, quandoe compagni sfideranno Cincinnati in una gara secca da dentro o fuori per avanzare nele provare a strappare il titolo dalle mani di Lionel Messi e dell'Inter Miami campione in carica.

PAMPLONA, SPAGNA - 12 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico de Madrid si riscalda prima della partita LaLiga EA Sports tra CA Osasuna e Atletico de Madrid all'Estadio El Sadar il 12 maggio 2026 a Pamplona, ​​Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Lionel Messi a caccia dello storico tris MVP