Nella prima partita dell'Argentina dopo l'addio di Lionel Messi, la squadra di Scaloni ha perso 2-1 contro l'Uruguay nell'amichevole disputata a La Bombonera, un risultato che interrompe anche una lunga serie positiva dell'Albiceleste, imbattuta nelle amichevoli da oltre sette anni. La Seleccion arrivava infatti all'appuntamento con una striscia di 22 vittorie consecutive nelle gare non ufficiali, un percorso che aveva resistito per quasi 8 anni. L'ultima sconfitta risaliva al 22 marzo 2019, quando il Venezuela si impose per 3-1 a Madrid, allo stadio Wanda Metropolitano. Da quella serata erano passati 2.793 giorni senza una sconfitta in amichevole.

Argentina-Uruguay 1-2: la prima sconfitta nell'era post Messi

Dopo un primo tempo a reti bianche, l'Uruguay ha trovato il vantaggio al 48' grazie a un'autorete del difensore della Roma Leonardo Balerdi, sfortunato nel deviare nella propria porta un pallone arrivato dopo un tentativo di rinvio di testa impreciso di Lisandro Martinez.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 13 NOVEMBRE: I giocatori dell'Argentina posano per una foto di squadra prima dell'amichevole internazionale tra Argentina e Uruguay all'Estadio Alberto J. Armando il 13 novembre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Solo 5 minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio della Celeste, con Maximiliano Araujo bravo a sfruttare un'altra situazione nata da un calcio piazzato e fortunato per la traiettoria presa dal pallone, che ha superato l'incertezza di Geronimo Rulli. L'Argentina ha reagito ma ha sprecato varie occasioni, fino al gol di Julian Alvarez arrivato al minuto 73', ma che non è bastato per completare la rimonta sull'Uruguay che ha quindi interrotto la lunga scia di vittorie in amichevole dell'Argentina.

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L'assenza di Messi si è fatta sentire anche sugli spalti, con La Bombonera che questa volta è rimasta lontana dal Sold Out, con circa 20.000 spettatori presenti. Un'immagine insolita per una Nazionale che negli ultimi anni ha vissuto un rapporto speciale con i propri tifosi, anche grazie ai successi ottenuti con il suo capitano. Inoltre Scaloni ha infatti deciso di non assegnare la numero 10 a nessun giocatore, spiegando di non aver ancora individuato un possibile erede di Messi. Né Nico Paz né Thiago Almada, tra i nomi maggiormente osservati in prospettiva futura, hanno raccolto questa pesantissima eredità nella prima uscita senza la Pulce.

Per l'Argentina si apre in questo modo una nuova fase, con Scaloni che ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2030 nonostante le voci di un possibile addio post Mondiale. Il prossimo appuntamento sarà contro la Costa Rica, un'altra occasione per valutare le soluzioni a disposizione del commissario tecnico e iniziare a costruire una squadra capace di andare avanti senza Leo Messi.