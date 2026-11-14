La Commissione Disciplinare della Federcalcio spagnola ha emesso il verdetto ufficiale sul drammatico episodio dello scorso 2 novembre, infliggendo una squalifica di dodici giornate a Jesús Owono. Il portiere del Tenerife è stato sanzionato dopo lo scontro di gioco con Jesús de Miguel, l'attaccante del Tenerife tragicamente deceduto in ospedale il giorno successivo a causa delle gravissime conseguenze riportate. Una decisione che chiude il capitolo strettamente sportivo di una vicenda che ha profondamente scosso l'intero movimento calcistico, lasciando un segno indelebile sulle società e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei contrasti di gioco. Il provvedimento disciplinare nei confronti dell'estremo difensore rappresenta la pena massima prevista dal regolamento per episodi di questo tipo.

Morte De Miguel, la squalifica di Owono

Per Owono è stata applicata la sanzione 102 del codice di giustizia sportiva, che punisce la condotta violenta nei confronti di un avversario tale da provocare conseguenze dannose o prolungata inattività. Gli atti ufficiali redatti dal direttore di gara avevano evidenziato la dinamica dell'intervento, descrivendo un colpo inferto con la gamba alta e un impiego di forza giudicato eccessivo in un contrasto di gioco, terminata con l'espulsione del portiere e il successivo trasporto in barella dell'attaccante del Tenerife. Oltre alla pesante tegola giudiziaria, il portiere sta affrontando un momento psicologico estremamente complesso e doloroso.

Lo stesso Owono ha ammesso pubblicamente di star attraversando i giorni più difficili della propria vita. Sulla situazione è intervenuto anche il tecnico Carles Manso, che ha confermato che la società intende offrire al giocatore tutto il supporto necessario, garantendogli il tempo e lo spazio opportuno per decidere quando tornare sui campi. La priorità del club, in questa fase, resta la gestione umana di una situazione surreale.

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Il ritorno in campo del Tenerife

Il calendario, tuttavia, impone la ripresa delle attività. Dopo la sosta, l'Andorra sarà impegnato in trasferta sul campo dell'Almería, mentre il Tenerife si prepara a vivere un pomeriggio ad altissima tensione emotiva: la squadra scenderà in campo allo stadio Rodríguez López con il Ceuta, disputando così la prima partita casalinga dopo la scomparsa di De Miguel.