L'azionista di maggioranza del Tenerife ha assicurato che la bimba Carla beneficerà di tutto il supporto necessario
"Canta e non piangere", lo stadio di Tenerife deride i rivali sul 2-0 nel derby...
Il dolore nella famiglia di Jesus de Miguel è incommensurabile e non può trovare la benché minima forma di sollievo. Le manifestazioni di affetto nei confronti del calciatore tragicamente scomparso lo scorso 3 novembre sono state tante. Oltre ai messaggi di grandissimi sportivi che hanno espresso la loro sentita vicinanza, non mancano anche gesti concreti per garantire alla famiglia spezzata di ritrovarsi. L'Almeria, ad esempio, il club di cui Cristiano Ronaldo è azionista per il 25% delle quote, ha deciso di versare per intero l'incasso del botteghino previsto per la gara col Tenerife alla famiglia di Jesus de Miguel. Adesso, ecco un nuovo sincero contributo per la piccola figlia del calciatore.
Jesus de Miguel, lodevole gesto del Tenerife: ecco cosa farà il club per la figlia del calciatoreLe attenzioni del club sono state rivolte, in particolar modo, alla figlia Carla di Jesus de Miguel. Ha appena un anno e non conoscerà mai personalmente il papà, ma si cercherà di lenire il più possibile la mancanza grazie a un solido contributo materiale.
In sostanza, la società isolana sosterrà economicamente la famiglia fintantoché Carla non avrà raggiunto la maggiore età, dunque sino al compimento dei 18 anni. L'azionista di maggioranza del Tenerife, Rayco Garcia, è stato chiaro a tal proposito: "Ci impegneremo affinché non le manchi nulla e faremo di tutto perché lei possa guardare sempre la nostra isola con sorriso". Inoltre, un monito per la famiglia, oltreché una certezza, "Carla non sarà mai lasciata da sola".
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