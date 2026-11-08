Il dolore nella famiglia di Jesus de Miguel è incommensurabile e non può trovare la benché minima forma di sollievo. Le manifestazioni di affetto nei confronti del calciatore tragicamente scomparso lo scorso 3 novembre sono state tante. Oltre ai messaggi di grandissimi sportivi che hanno espresso la loro sentita vicinanza, non mancano anche gesti concreti per garantire alla famiglia spezzata di ritrovarsi. L'Almeria, ad esempio, il club di cui Cristiano Ronaldo è azionista per il 25% delle quote, ha deciso di versare per intero l'incasso del botteghino previsto per la gara col Tenerife alla famiglia di Jesus de Miguel. Adesso, ecco un nuovo sincero contributo per la piccola figlia del calciatore.

Jesus de Miguel, lodevole gesto del Tenerife: ecco cosa farà il club per la figlia del calciatore

Le attenzioni del club sono state rivolte, in particolar modo, alla figliadi Jesus de Miguel. Ha appena un anno e non conoscerà mai personalmente il papà, ma si cercherà di lenire il più possibile la mancanza grazie a unmateriale.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAGNA - 7 NOVEMBRE: I tifosi fanno la fila per partecipare a un evento in onore dell'ex attaccante del CD Tenerife, Jesus de Miguel, all'Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez il 7 novembre 2026 a Santa Cruz de Tenerife, Spagna. L'attaccante del Tenerife, Jesus de Miguel, è morto martedì all'età di 30 anni per arresto cardiaco a seguito di uno scontro durante una partita contro l'Andorra. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

In sostanza, la società isolana sosterrà economicamente la famiglia fintantoché Carla non avrà raggiunto la maggiore età, dunque sino al compimento dei 18 anni. L'azionista di maggioranza del Tenerife, Rayco Garcia, è stato chiaro a tal proposito: "Ci impegneremo affinché non le manchi nulla e faremo di tutto perché lei possa guardare sempre la nostra isola con sorriso". Inoltre, un monito per la famiglia, oltreché una certezza, "Carla non sarà mai lasciata da sola".

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Lo spagnolo ha lasciato la sua compagna Maria, da cui solo un anno fa aveva avuto la figlia Carla. Entrambe erano allo stadio durante la partita tra Tenerife e Andorra, quando il trentenne è stato vittima dell'entrata sciagurata del portiere Owono. Soccorso in campo, le sue condizioni sono peggiorate drammaticamente nella notte in ospedale, prima di perdere la vita al mattino seguente.