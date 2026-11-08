La Roma di Gasperini vola sulle ali dell'entusiasmo. Se in Champions League è arrivata soltanto una vittoria contro il modesto Slovan Bratislava, in Serie A è tutta un'altra musica. I giallorossi sono ancora imbattuti e l'ex allenatore dell'Atalanta avrebbe preferito sfruttare l'ottimo momento di forma, piuttosto che interrompere il campionato per le nazionali.

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Sosta nazionali, Gasperini non ci sta: "Si giocassero gare importanti capirei pure, ma queste..."

", ha tuonato ai microfoni di DAZN il tecnico di Grugliasco, aggiungendo "Chiaro che sia diverso il caso in cui vadano a giocarsi qualcosa di importante". Gasperini ritiene non giusto fermare i campionati, essendo costretti a vedere allontanarsi tanti calciatori che giocheranno "". Se per gli europei torna la UEFA Nations League, diverso è il caso di sudamericani che effettivamente saranno impegnati in partite amichevoli utili solo a sperimentare, ma che nulla mettono in palio.

Un altro problema, di cui Gasperini ha presumibilmente tenuto conto, è legato al rischio che alcuni giocatori chiave possano infortunarsi, debilitati da estenuanti viaggi e, chissà, da fusi orari da smaltire in fretta. Ciò non significa che il tecnico della Roma condanni a priori le nazionali, anzi. Lui stesso ha precisato: "Capisco ovviamente che indossare la maglia della propria nazionale sia motivo di prestigio e dia consapevolezza".

ROMA, ITALIA - 07 NOVEMBRE: Gli allenatori Gianpiero Gasperini e Alberto Aquilani prima della partita di Serie A tra AS Roma e US Sassuolo allo Stadio Olimpico il 07 novembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Insomma, in chiusura Gasperini ha provato a migliorare il tiro, ma l'affondo dell'allenatore piemontese rimane. Differentemente dalle tre settimane di cui è constata l'ultima sosta, quella imminente tornerà al solito formato di due settimane, ma per il Gasp è comunque impattante. D'altra parte, la sua Roma sta facendo impazzire i tifosi e lotta per il vertice. In classifica, con Napoli-Lazio e Inter-Como in programma oggi, il successo sul Sassuolo di sabato sera assume un peso specifico non indifferente.