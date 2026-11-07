Dopo l'infortunio subìto nella sfida contro il Betis i medici avevano pronosticato uno stop di 2 mesi: l'ex Borussia Dortmund ha incredibilmente bruciato i tempi
Gabon, Aubameyang e Lemina positivi: ma certo, guardateli a cena...
Pierre-Emerick Aubameyang sta davvero vivendo una seconda giovinezza con la maglia del Deportivo La Coruna. A 37 anni, l'ex attaccante del Borussia Dortmund non solo è stato autore di un avvio più che dignitoso con ben 5 reti nelle 8 presenze collezionate ma nelle ultime ore si è nuovamente preso la scena per una guarigione da un duro infortunio a tempo di record e oggi sarà a disposizione per la sfida contro l'Espanyol.
Menisco rotto, rientra dopo un mese: il miracoloso recupero di AubameyangSarebbe dovuto restare fuori per almeno due mesi ed invece è tornato in campo con ben 30 giorni di anticipo. Il recupero lampo di di Pierre-Emerick Aubameyang ha davvero dell'incredibile se considerata la gravità dell'infortunio a seguito della rottura del menisco. L'ex giocatore del Borussia Dortmund è rientrato in campo nell'ultima sfida di LaLiga contro l'Osasuna ed il suo ritorno si è rivelato decisivo: assist per Nsongo e gol del definitivo 2-1 per i biancoblu. Un rientro, inoltre, accolto tra gli applausi dell'intero Riazor.
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In tutta la carriera, infatti, Aubameyang non è mai stato fermo per così tanto tempo, come lui stesso ha recentemente dichiarato: "È la prima volta che sono stato infortunato per più di dieci giorni". Il suo ritorno non può che fare bene al tecnico Antonio Hidalgo che adesso valuterà se farlo partite dal 1' nella sfida di oggi contro l'Espanyol, oppure farlo entrare in campo a partita in corso ma è chiaro che il suo aiuto è più che indispensabile.
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