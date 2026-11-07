Pierre-Emerick Aubameyang sta davvero vivendo una seconda giovinezza con la maglia del Deportivo La Coruna. A 37 anni, l'ex attaccante del Borussia Dortmund non solo è stato autore di un avvio più che dignitoso con ben 5 reti nelle 8 presenze collezionate ma nelle ultime ore si è nuovamente preso la scena per una guarigione da un duro infortunio a tempo di record e oggi sarà a disposizione per la sfida contro l'Espanyol.

Menisco rotto, rientra dopo un mese: il miracoloso recupero di Aubameyang

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Sarebbe dovuto restare fuori per almeno due mesi ed invece è tornato in campo con ben 30 giorni di anticipo. Il recupero lampo di di Pierre-Emerick Aubameyang ha davvero dell'incredibile se considerata la gravità dell'infortunio a seguito della rottura del menisco. L'ex giocatore delè rientrato in campo nell'ultima sfida di LaLiga controed il suo ritorno si è rivelato decisivo: assist pere gol del definitivo 2-1 per i biancoblu. Un rientro, inoltre, accolto tra gli applausi dell'intero Riazor.Nessuno si aspettava che il calciatore africano sarebbe tornato a disposizione, e addirittura decisivo, nel giro di così poco tempo. Un recupero che neanche lo staff tecnico si aspettava, primo tra tutti il chirurgo che lo ha operato, Manuel. A questo punto ci si chiede come sia stato possibile ma quando la medicina non conosce risposta, quest'ultima la si potrebbe trovare nella semplice forza di volontà da parte del 37 enne.

VILLARREAL, SPAGNA - 05 SETTEMBRE: Pierre-Emerick Aubameyang del Real Club Deportivo de la Coruna celebra il terzo gol della propria squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Villarreal CF e RC Deportivo de A Coruna all'Estadio de la Ceramica il 05 settembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

In tutta la carriera, infatti, Aubameyang non è mai stato fermo per così tanto tempo, come lui stesso ha recentemente dichiarato: "È la prima volta che sono stato infortunato per più di dieci giorni". Il suo ritorno non può che fare bene al tecnico Antonio Hidalgo che adesso valuterà se farlo partite dal 1' nella sfida di oggi contro l'Espanyol, oppure farlo entrare in campo a partita in corso ma è chiaro che il suo aiuto è più che indispensabile.