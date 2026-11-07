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L’addio di Paulo Fonseca ha aperto una nuova fase in casa Olympique Lione, con Jorge Maciel chiamato a raccogliere temporaneamente il testimone sulla panchina dei francesi. Dopo la decisione del tecnico portoghese di tornare in patria per assumere la guida dello Sporting Lisbona, la società ha dovuto riorganizzare rapidamente la propria struttura tecnica, individuando nel suo collaboratore la soluzione per affrontare gli impegni immediatamente successivi.

Il tecnico portoghese, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest, ha fatto chiarezza sul proprio futuro spiegando se avrebbe potuto essere lui a raccogliere definitivamente l’eredità di Paulo Fonseca sulla panchina dell’OL.

Maciel parla del suo futuro: "Voglio godermi il tempo con la mia famiglia"

"Ho parlato con la società e so che arriverà un nuovo allenatore. Io avrò il mio posto all'interno del suo staff", ha dichiarato Maciel, escludendo così la possibilità di proseguire alla guida della prima squadra ma confermando che non lascerà l'Olympique Lione, dove continuerà a lavorare all'interno dello staff tecnico anche dopo l'arrivo del nuovo allenatore.



DECINES-CHARPIEU, FRANCIA - 28 OTTOBRE: Veduta generale dello stadio prima della partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2026/27 tra OL Lyonnes e FC Internazionale Milano, disputata all'OL Stadium il 28 ottobre 2026 a Decines-Charpieu, in Francia. (Foto di FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Il tecnico ha in seguito parlato con soddisfazione del proprio percorso professionale e della possibilità di godersi anche il tempo lontano dal campo: "Ho la fortuna di svolgere un mestiere che ho scelto. È una scelta di vita e un sogno che coltivavo da molto tempo. Voglio godermi questo momento e trascorrere del tempo con la mia famiglia".

🚨🚨 CARLOS VICENS 🇪🇸 VA DEVENIR LE NOUVEL ENTRAÎNEUR DE L’OL !!! 👔❤️💙



Les dirigeants lyonnais ont confirmé à @CanalplusFoot que son arrivée était bouclée.



Il devrait être présenté en début de semaine prochaine. pic.twitter.com/O7MISqR0nd — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) November 6, 2026

Secondo quanto riportato da Daniel Riolo durante After Foot su RMC, il nome in pole per raccogliere l'eredità di Fonseca sarebbe quello dello spagnolo Carlos Vicens, ex tecnico del Braga e collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City, atteso a Lione nei prossimi giorni.