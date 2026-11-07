I ladri hanno approfittato dell'assenza dell'attaccante, impegnato nella trasferta di Bergamo, per introdursi nella sua abitazione: furto superiore ai 500mila euro
Una serata di festa per il Parma si è trasformata poi in una bruttissima sorpresa per El Bilal Toure: mentre l'attaccante contribuiva alla grande vittoria ducale sul campo dell'Atalanta, alcuni malviventi hanno preso di mira e saccheggiato la sua abitazione, mettendo a segno un colpo superiore al mezzo milione di euro, portando via gioielli e orologi di enorme valore: un furto che ora è sotto indagine dalle autorità.
Toure, il furto durante Atalanta-Parma: la ricostruzioneMaxi-furto nella villa di El Bilal Toure, attaccante maliano in forza al Parma. Il colpo, secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta di Parma', sarebbe stato messo a segno lo scorso 2 novembre, quando i gialloblu e il giocatore stesso erano impegnati alla New Balance Arena di Bergamo, nella gara di Serie A vinta contro l'Atalanta. Approfittando infatti dell'assenza del proprietario, i ladri sono riusciti ad introdursi nell'abitazione situata a Mariano, frazione del Comune di Parma, forzando la porta principale e riuscendo cosi a rovistare indisturbati all'interno della villa: i malviventi si sono impossessati di numerosi oggetti di valore, quali orologi e gioielli.
Rolex, Cartier e gioielli: un bottino da oltre 500mila euroTra gli oggetti sottratti figurano diversi orologi di lusso, appartenenti a marchi prestigiosi come Rolex e Cartier, oltre ad altri gioielli custoditi all'interno dell'abitazione, il cui valore complessivo sarebbe superiore ai 500mila euro. Secondo quanto riferito, Touré non si sarebbe accorto immediatamente dell'accaduto, in quanto trascorse la notte a Collecchio e, soltanto il giorno successivo, una volta rientrato nella propria villa, avrebbe scoperto il furto. Dopo la segnalazione alle autorità, sono scattati immediatamente gli accertamenti, con gli investigatori che hanno cominciato a lavorare per ricostruire la dinamica dell'irruzione e individuare i responsabili.
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