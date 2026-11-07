Una serata di festa per il Parma si è trasformata poi in una bruttissima sorpresa per El Bilal Toure: mentre l'attaccante contribuiva alla grande vittoria ducale sul campo dell'Atalanta, alcuni malviventi hanno preso di mira e saccheggiato la sua abitazione, mettendo a segno un colpo superiore al mezzo milione di euro, portando via gioielli e orologi di enorme valore: un furto che ora è sotto indagine dalle autorità.

Toure, il furto durante Atalanta-Parma: la ricostruzione

Maxi-furto nella villa di, attaccante maliano in forza al. Il colpo, secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta di Parma', sarebbe stato messo a segno lo scorso, quando i gialloblu e il giocatore stesso erano impegnati alla New Balance Arena di Bergamo, nella gara di Serie A vinta contro l'. Approfittando infatti dell'assenza del proprietario, i ladri sono riusciti adnell'abitazione situata a Mariano, frazione del Comune di Parma, forzando la porta principale e riuscendo cosi a rovistare indisturbati all'interno della villa: i malviventi si sono impossessati di numerosi, quali orologi e gioielli.

PARMA, ITALIA - 19 OTTOBRE: El Bilal Toure del Parma Calcio guarda durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Torino FC allo Stadio Ennio Tardini il 19 ottobre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Rolex, Cartier e gioielli: un bottino da oltre 500mila euro

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Tra gli oggetti sottratti figurano diversi orologi di lusso, appartenenti a marchi prestigiosi come, oltre ad altri gioielli custoditi all'interno dell'abitazione, il cui valore complessivo sarebbe superiore ai. Secondo quanto riferito, Touré non si sarebbe accorto immediatamente dell'accaduto, in quanto trascorse la notte ae, soltanto il giorno successivo, una voltanella propria villa, avrebbe scoperto il furto. Dopo laalle autorità, sono scattati immediatamente gli accertamenti, con gli investigatori che hanno cominciato a lavorare per ricostruire la dinamica dell'irruzione ei responsabili.L'ipotesi, riferita dalla testata, è che ad agire sia stata una banda di, capaci di sfruttare con precisione l'assenza del giocatore e di muoversi senza lasciare elementi riconducibili a loro. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi dipresenza nella zona, ma per Toure, senza dubbio, il ritorno dalla trasferta ha riservato un'amara sorpresa.