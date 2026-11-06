L'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A ha messo di fronte le ultime due della classe: il Venezia e l'Udinese. Al Penzo, dopo un primo tempo cupo e avaro di emozioni, succede tutto nella ripresa e in dodici minuti. Al vantaggio di Toma Basic, alla 100esima presenza della sua carriera nel campionato italiano, risponde uno sfortunato autogol di Moreno sulla spizzata di Keinan Davis. Quando l'ago della bilancia sembra protendere verso i friulani, è una magia di Kike Perez a mandare in visibilio i tifosi arancioneroverdi, con un mancino dalla media distanza insaccatosi alle spalle di un incolpevole Okoye. Il Venezia trova, dunque, la seconda vittoria tra le proprie mura e scavalca proprio un Udinese che non ha beneficiato dell'arrivo di Paolo Zanetti.

L'analisi di Nicola

, intervenuto nel post partita a margine della seconda vittoria in campionato, entrambe arrivate al Penzo, ha così analizzato la partita: ". Avevamo fatto buone partite contro Inter e Como, ma anche contro il Genoa. Abbiamo interpretato una partita dall'alto coefficiente emotivo perché, al netto della situazione attuale, l'Udinese è da trenta anni in Serie A".

GENOA, ITALY - OCTOBER 25: Davide Nicola, allenatore del Venezia, osserva prima del fischio d'inizio nella partita di Serie A tra Genoa CFC e Venezia FC allo Stadio Luigi Ferraris il 25 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

L'ex allenatore della Cremonese si ritiene soddisfatto per l'approccio dei suoi giocatori, scesi in campo con il piede giusto: "Mi è piaciuta l'interpretazione della prima mezz'ora, attaccando gli spazi dove l'Udinese faticava. Loro sono stati bravi ad allargarci, infatti abbiamo perso le distanze negli ultimi dieci minuti del primo tempo e nei primi della ripresa. Poi, siamo stati bravi a sbloccarla e a vincerla grazie al grande gol di Kike Perez".

Caricamento post Instagram...

Finalmente i gol dei centrocampisti

Nonostantesiano rimasti ancora a secco,li esalta per il costante lavoro sporco e crede nel tandem: "Per me la fase offensiva non riguarda solo gli attaccanti, come la fase difensiva solo i difensori.. Adams ama attaccare il secondo palo e questo non per forza è un male, specialmente quando qualcuno va sul primo palo. Quando Yeboah si sposta lateralmente, è necessario che qualcuno vada a prendere il suo posto centralmente".

COMO, ITALY - NOVEMBER 01: Davide Nicola, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 1 novembre 2026 a Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) La vittoria, dunque, è stata firmata da due centrocampisti. Prima dall'inserimento di Basic e poi dal super gol di Kike Perez: "Che i centrocampisti facciano gol è troppo importante. Noi possiamo ancora crescere e migliorare, ma sta a noi scoprire le nostre qualità, che sicuramente non mancano. Abbiamo bisogno di integrare nuovi giocatori, perché la competizione interna fa solo che bene".