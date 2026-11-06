Una mossa definita populista e accolta con sdegno dai tifosi del Santos: riuscirà a far garantire i giusti voti al presidente Teixeira?
Il Santos sembra finalmente aver trovato una stabilità in campo. Durante la scorsa stagione si è sfiorata la tragedia. Il club di Vila Belmiro ha dovuto soffrire fino all'ultima giornata per avere la certezza di rimanere nella massima divisione brasiliana. Gran parte del merito è da attribuirsi ad un solo giocatore: Neymar JR. O'Ney è tornato a casa nel gennaio 2025, dopo aver raccolto tantissimi soldi e pochi minuti in campo con il ricco Al-Hilal. La sua è stata una scelta affettiva e in parte legata alla possibilità di rimettersi in forma per poter strappare una convocazione al Mondiale 2026.
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