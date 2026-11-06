Una mossa definita populista e accolta con sdegno dai tifosi del Santos: riuscirà a far garantire i giusti voti al presidente Teixeira?

Pietro Rusconi
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Il Santos sembra finalmente aver trovato una stabilità in campo. Durante la scorsa stagione si è sfiorata la tragedia. Il club di Vila Belmiro ha dovuto soffrire fino all'ultima giornata per avere la certezza di rimanere nella massima divisione brasiliana. Gran parte del merito è da attribuirsi ad un solo giocatore: Neymar JR. O'Ney è tornato a casa nel gennaio 2025, dopo aver raccolto tantissimi soldi e pochi minuti in campo con il ricco Al-Hilal. La sua è stata una scelta affettiva e in parte legata alla possibilità di rimettersi in forma per poter strappare una convocazione al Mondiale 2026.

Santos v Bahia - Brasileirao 2026
Così, il fuoriclasse verdeoro si è rimboccato le maniche e si è caricato l'intera squadra sulle spalle, salvando il Peixe a suon di reti e di assist. Pur di non abbandonare il Santos alla retrocessione, Neymar ha giocato infortunato molteplici volte, mettendo a rischio anche la sua potenziale partecipazione alla Coppa del Mondo. Alla fine, O'Ney ha salvato i bianconeri e ha coronato il sogno di giocare ancora una volta per il Brasile, nonostante l'esperienza sia stata fortemente deludente (individualmente e collettivamente). Eppure, la sua esperienza col Santos sta continuando e potrebbe proseguire tramite una terza persona: il padre.

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