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Il Santos sembra finalmente aver trovato una stabilità in campo. Durante la scorsa stagione si è sfiorata la tragedia. Il club di Vila Belmiro ha dovuto soffrire fino all'ultima giornata per avere la certezza di rimanere nella massima divisione brasiliana. Gran parte del merito è da attribuirsi ad un solo giocatore: Neymar JR. O'Ney è tornato a casa nel gennaio 2025, dopo aver raccolto tantissimi soldi e pochi minuti in campo con il ricco Al-Hilal. La sua è stata una scelta affettiva e in parte legata alla possibilità di rimettersi in forma per poter strappare una convocazione al Mondiale 2026.

Neymar Pai é o novo CEO do Santos FC! Ao lado do presidente Marcelo Teixeira, o empresário oficializou a sua nova função no clube. pic.twitter.com/dG3zJgPYdz — Santos FC (@SantosFC) November 6, 2026

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1 Pagina 1 2 Il padre di Neymar è il nuovo CEO del Santos