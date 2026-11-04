Ciò che è successo nelle ultime ore in una partita tra giovani calciatori in Brasile sta rapidamente infiammando il Web. La maxi rissa scoppiata durante il match ha, infatti, provocato una raffica di espulsioni, rendendolo a suo modo "unico". In alcun'altra gara mai c'erano stati tanti cartellini quanti ne sono stati estratti dall'arbitro durante il match in questione.

Brasile, la rissa da far west vale un record mondiale

È stato ila darne conferma, ma immaginiamo che troppi dubbi non ce ne fossero. La sfida che ha opposto le formazioni Under 20 disi era svolta per larghi tratti senza alcuno scossone particolare. Quando, tuttavia, è stato siglato il gol del 3-1 degli ospiti del Mamoré, sono cominciate le prime schermaglie sino a una vera e propria rissa.

A partire dal 54° minuto, dunque, il direttore di gara, Fernando Modesto, si è visto costretto agli straordinari. In successione sono stati espulsi i 51 protagonisti della contesa, tra cui 43 calciatori e 8 membri degli staff tecnici di ciascuna squadra. La miccia delle discussioni l'avrebbe appiccata proprio l'autore del terzo gol degli ospiti, Davi Fernandes Bittencourt. In base alle ricostruzioni, avrebbe stuzzicato gli avversari, correndo verso la loro panchina e rivolgendo loro gesti e insulti.

SUPERARAM ATLÉTICO MINEIRO x CRUZEIRO



UberLÂNDIA e Mamoré na 2° divisão do Mineiro sub20 entraram em uma BATALHA CAMPAL no fim de jogo e a partida teve 51 EXPULSOS. pic.twitter.com/1eBzl3YD74 — DataFut (@DataFutebol) November 4, 2026

Al caos generale hanno contribuito con pugni, calci everso i giovani calciatori e lo staff tecnico del Mamoré sei raccattapalle presenti allo stadio. Nello scontro, ancora, sono stati impiegatee barelle fintantoché gli animi non si sono raffreddati e gli organi di sicurezza non sono entrati in campo. L'ultimo record di cartellini rossi estratti in una partita risaliva alquando furono allontanati dal campo 36 giocatori. Si trattava dell'incontro tra Atletico Claypole e Victoriano Arenas. Trascorsi 15 anni, viene fissata una nuova soglia difficilmente eguagliabile.