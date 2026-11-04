Harry Kane non ce l'ha fatta. Il centravanti del Bayern Monaco ha visto interrompersi la propria striscia realizzativa in Champions League, fermandosi a dieci partite consecutive e mancando così l'aggancio a Cristiano Ronaldo, ancora al comando di questa speciale classifica con undici gare consecutive in gol. L'occasione per entrare nella storia della massima competizione europea per club era arrivata nella sfida contro l'Atletico Madrid, valida per la quarta giornata della fase campionato. Una partita vinta 2-0 dal Bayern Monaco ma nella quale il centravanti inglese non è riuscito a trovare la via della rete.

Harry Kane ad un passo dal trono di Cristiano Ronaldo

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Una serata agrodolce per il neo Pallone d'Oro, che arrivava all'appuntamento al Riyadh Air Metropolitano dopo aver segnato in dieci incontri consecutivi in Champions League. L'ultima rete era arrivata contro l'Arsenal , gol che gli aveva permesso di superare mostri sacri come Robert Lewandoski e Ruud van Nistelrooy, entrambi fermi a nove partite consecutive a segno., autore di una striscia di undici gare consecutive a segno con la maglia del Real Madrid nel periodo. Un'impresa straordinaria, costruita tra la finale di Champions League 2016-2017 contro la Juventus, nella quale il portoghese siglò una doppietta, e il successivo percorso europeo della stagione 2017-2018, riuscendo a segnare in tute le sei partite della fase a gironi, oltre che nelle gare di andate e ritorno degli ottavi e dei quarti di finale. Un record che, nonostante il tentativo del nuovo Pallone d'Oro, continua a resistere.

Nonostante l'occasione mancata, il risultato raggiunto dall'attaccante inglese resta eccezionale. Dieci partite consecutive in Champions League rappresentano una dimostrazione della continuità e della straordinaria capacità realizzativa del centravanti del Bayern Monaco e vincitore del Pallone d'Oro. L'attaccante inglese dovrà quindi rinunciare, almeno per il momento, alle possibilità di riscrivere la storia della competizione.

MONACO, GERMANIA - 31 OTTOBRE: Harry Kane, dell'FC Bayern Monaco, saluta i tifosi mostrando il suo trofeo del Pallone d'Oro prima della partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund, disputata all'Allianz Arena il 31 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Segnare con continuità in Champions League non è un'impresa alla portata di tutti. La massima competizione europea mette di fronte le migliori squadre europee e richiede qualità, personalità e una costanza di rendimenti fuori dal comune, trovare la rete in una singola partita può essere già complicato, farlo per dieci incontri consecutivi significa entrare in una dimensione riservata a pochissimi campioni. Questo è l'aspetto che rende ancora più significativo il percorso del centravanti inglese, riuscito a mantenere un rendimento offensivo elevatissimo per un'intera sequenza di appuntamenti europei, superando avversari di grandi livello e confermando il proprio peso all'interno del Bayern Monaco.

Cristiano Ronaldo resta davanti a tutti, ma l'inglese ha dimostrato di poter competere con i più grandi bomber che hanno mai calcato i palcoscenici europei. Il record è salvo, almeno per questa volta.