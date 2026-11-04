Non si placano le critiche nei confronti del centrocampista nonostante la vittoria in Champions League contro la Roma.
Il Manchester United rimonta la Roma e parte la festa a Old Trafford
Il Manchester United è tornato a sorridere davanti ai propri tifosi, conquistando un importante successo per 3-2 contro la Roma. Una partita ricca di emozioni che ha visto la squadra di Carrick reagire alle difficoltà di inizio gara e completare una grande rimonta. Protagonista assoluto della vittoria è stato Bruno Fernandes autore del primo gol che ha permesso alla sua squadra di accorciare le distanze. A tal proposito, nel dopo gara, è intervenuto ai microfoni della stampa inglese per chiarire il suo momento e il rapporto con il tecnico inglese.
Bruno Fernandes e il rapporto con CarrickUno dei temi più importanti affrontati dal centrocampista portoghese è stato il rapporto con il suo allenatore. Nelle ultime settimane si erano sparse diverse voci su possibili problemi tra i due. Il numero 8 ha voluto chiarire la situazione in modo deciso: "Non ho alcun problema con il nostro allenatore. In giro si dicono tante bugie solo perché l'ultima partita sono partito dalla panchina. Lui è il nostro tecnico e qualsiasi decisione prenda dobbiamo ascoltarlo. Perché non ho iniziato l'ultima gara di Premier League da titolare? Evidentemente non ho meritato di giocare dal primo minuto".
Inoltre, il capitano del Manchester United ha anche parlato del momento che sta attraversando la sua squadra: "Vogliamo uscire da questa situazione, abbiamo le carte in tavola per farlo. Siamo un gruppo coeso: vogliamo il meglio per il club e per i nostri tifosi. Siamo contenti di essere riusciti a portare a casa 3 punti importantissimi".
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Vincere: il vero obiettivo del portogheseCon la successo contro la squadra di Gasperini, i Red Devils si trovano attualmente al 17esimo posto nel girone di Champions League con 6 punti. Il portoghese ha voluto specificare l'importanza della vittoria: "Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma poi abbiamo vinto la partita. Se questi 3 punti salvano la panchina del nostro mister? Noi non dobbiamo salvare il posto di nessuno, dobbiamo andare in campo e cercare di portare la vittoria a casa. Questi discorsi non ci devono interessare".
Infine, Bruno Fernandes ha rivelato la sua voglia di vincere con questa prestigiosa maglia: "Scendo in campo ogni partita per dare il meglio di me e per vincere. Mi si può dire tutto, ma non che non abbia una voglia matta di poter vincere qualcosa con questo club. Lo dobbiamo fare per i nostri tifosi, per lo staff, per il mister e per tutti coloro che lavorano per questa grande società".
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