Il Manchester United è tornato a sorridere davanti ai propri tifosi, conquistando un importante successo per 3-2 contro la Roma. Una partita ricca di emozioni che ha visto la squadra di Carrick reagire alle difficoltà di inizio gara e completare una grande rimonta. Protagonista assoluto della vittoria è stato Bruno Fernandes autore del primo gol che ha permesso alla sua squadra di accorciare le distanze. A tal proposito, nel dopo gara, è intervenuto ai microfoni della stampa inglese per chiarire il suo momento e il rapporto con il tecnico inglese.

Bruno Fernandes e il rapporto con Carrick

Uno dei temi più importanti affrontati dal centrocampista portoghese è stato il rapporto con il suo allenatore. Nelle ultime settimane si erano sparse diverse voci su possibili problemi tra i due. Il numero 8 ha voluto chiarire la situazione in modo deciso: "Non ho alcun problema con il nostro allenatore.. Lui è il nostro tecnico e qualsiasi decisione prenda dobbiamo ascoltarlo. Perché non ho iniziato l'ultima gara dida titolare? Evidentemente non ho meritato di giocare dal primo minuto".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 NOVEMBRE: Il rigore di Bruno Fernandes del Manchester United viene parato da Devis Stiven Vasquez Llach dell'AS Roma durante la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e AS Roma all'Old Trafford il 3 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Inoltre, il capitano del Manchester United ha anche parlato del momento che sta attraversando la sua squadra: "Vogliamo uscire da questa situazione, abbiamo le carte in tavola per farlo. Siamo un gruppo coeso: vogliamo il meglio per il club e per i nostri tifosi. Siamo contenti di essere riusciti a portare a casa 3 punti importantissimi".

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Vincere: il vero obiettivo del portoghese

Con la successo contro la squadra di Gasperini , i Red Devils si trovano attualmente al 17esimo posto nel girone dicon 6 punti. Il portoghese ha voluto specificare l'importanza della vittoria: "Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma poi abbiamo vinto la partita., dobbiamo andare in campo e cercare di portare la vittoria a casa. Questi discorsi non ci devono interessare".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 NOVEMBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi dopo la vittoria nella partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e Roma all'Old Trafford il 3 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Infine, Bruno Fernandes ha rivelato la sua voglia di vincere con questa prestigiosa maglia: "Scendo in campo ogni partita per dare il meglio di me e per vincere. Mi si può dire tutto, ma non che non abbia una voglia matta di poter vincere qualcosa con questo club. Lo dobbiamo fare per i nostri tifosi, per lo staff, per il mister e per tutti coloro che lavorano per questa grande società".