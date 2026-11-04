Dopo aver lasciato il tennis nel 2024, chiudendo una delle carriere più straordinarie nella storia dello sport, Rafael Nadal è pronto a rimettersi in gioco in una veste del tutto inedita. Non sarà sui campi che lo hanno consacrato come leggenda, ma nel club che ha sempre tifato. Il campione maiorchino, infatti, è stato scelto per entrare a far parte del consiglio di amministrazione del Real Madrid, trasformando la sua storica e viscerale passione per i colori Blancos in un vero e proprio incarico istituzionale. La notizia, che circolava da tempo negli ambienti sportivi spagnoli, ha trovato la propria ufficialità attraverso un comunicato diramato dalla stessa società madrilena.

L'annuncio ufficiale del Real Madrid

Il passaggio che sancirà definitivamente l'ingresso di Nadal nel Consiglio d'Amministrazione del club è fissato per il prossimo 21 novembre.

L'assemblea generale dei soci sarà chiamata a ratificare una nomina che ha già scatenato un'ondata di entusiasmo unanime tra i tifosi. Per anni l'ipotesi di un coinvolgimento diretto dell'ex tennista nei quadri dirigenziali era stata etichettata come un traguardo affascinante ma prematuro, che lo stesso Nadal considerava un sogno non ancora inserito nei propri piani. Oggi, i tempi si sono rivelati maturi per compiere il grande passo.

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Il legame di Nadal con il club

Nel dare il benvenuto al nuovo consigliere, la dirigenza ha voluto rimarcare il peso specifico di un uomo che incarna i valori fondanti dello sport a livello mondiale. Il club lo ha descritto come un punto di riferimento assoluto a livello umano, sottolineando quanto sia motivo di orgoglio poter accogliere nel consiglio una figura di questo calibro. Nadal, d'altronde, non è mai stato un semplice simpatizzante del Real Madrid: il suo profondo legame con la squadra è certificato dalla tessera di socio numero 67778, un dettaglio che testimonia un'appartenenza radicata nel tempo. Vincitore di ventidue Grande Slam, di cui quattordici Roland Garros, si metterà ora al servizio del presente e del futuro della società.

MADRID, SPAGNA - 22 MARZO: Rafael Nadal, ex tennista spagnolo, osserva dagli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Atletico de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 22 marzo 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Le prime parole della leggenda spagnola

L'ingresso di Nadal nella dirigenza, nonostante un curriculum incredibile, rappresenta una sfida complessa. Affidandosi ai canali social per commentare la notizia, l'ex tennista non ha nascosto la propria gioia per aver raggiunto quello che lui stesso definiva il club dei suoi sogni. Le sue prime parole pubbliche si sono concentrate sull'impegno pratico: ha dichiarato di aver accettato l'offerta con grande entusiasmo, ma soprattutto con il desiderio di imparare le dinamiche del nuovo ruolo, puntando a fornire il massimo contributo possibile per migliorare il Real Madrid.