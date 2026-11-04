Il portiere dell'Andorra esprime tutto il suo dolore attraverso un comunicato pubblicato dalla sua società.
Sono giorni estremamente complicati per il calcio in generale e specialmente per quello spagnolo, ancora scosso dalla tragica scomparsa di Jesus de Miguel. Un episodio dramamatico che ha lasciato un segno indelebile in tutti i protagonisti dell'incontro e non solo. A partire da Jesus Owono, portiere coinvolto nel violento scontro di gioco. Dopo giorni di silenzio, l'estremo difensore ha deciso di affidare al proprio club un messaggio personale, condividendo l'immenso dolore per la scomparsa dell'attaccante.
Il comunicato dell'Andorra e le parole di OwonoA rendere pubbliche le prime parole dell'estremo difensore è stato proprio il suo club attraverso un comunicato ufficiale. La società, insieme al giocatore, hanno mostrato il proprio dolore per quanto accaduto:"La società Andorra Fc è ancora profondamente scossa dalla morte di Jesus de Miguel. In questi momenti così difficili, il nostro giocatore Jesus Owono desidera condividere personalmente alcune parole".
Il portiere ha raccontato tutta la difficoltà di affrontare un momento così particolare:"Questi sono i giorni più difficili della mia vita. Fatico a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare quanto successo. Provo un dolore immenso per la partita di Jesus. Il mio pensiero è rivolto a lui e a tutte le persone che lo volevano bene".
Il pensiero del portiereInoltre, nel messaggio dell'Andorra, il portiere ha voluto aggiungere anche una riflessione su ciò che lo attenderà nei prossimi giorni. L'estremo difensore ha sottolineato che il suo unico pensiero al momento è rivolto solo ed esclusivamente alla scomparsa dell'attaccante:"So che ci saranno molteplici questioni da affrontare e le risolverò con il massimo rispetto. In questo momento però voglio precisare una cosa: il mio pensiero è rivolto solo ed esclusivamente a quanto successo e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesus".
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