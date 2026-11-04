Sono giorni estremamente complicati per il calcio in generale e specialmente per quello spagnolo, ancora scosso dalla tragica scomparsa di Jesus de Miguel. Un episodio dramamatico che ha lasciato un segno indelebile in tutti i protagonisti dell'incontro e non solo. A partire da Jesus Owono, portiere coinvolto nel violento scontro di gioco. Dopo giorni di silenzio, l'estremo difensore ha deciso di affidare al proprio club un messaggio personale, condividendo l'immenso dolore per la scomparsa dell'attaccante.

Il comunicato dell'Andorra e le parole di Owono

A rendere pubbliche le prime parole dell'estremo difensore è stato proprio il suo club attraverso un comunicato ufficiale. La società, insieme al giocatore, hanno mostrato il proprio dolore per quanto accaduto:". In questi momenti così difficili, il nostro giocatore Jesus Owono desidera condividere personalmente alcune parole".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, SPAGNA - 4 NOVEMBRE: Vista generale dello Stadio Heliodoro Rodríguez López con fiori e candele deposti presso un memoriale improvvisato in omaggio all'attaccante del Tenerife Jesús de Miguel il 4 novembre 2026 a Santa Cruz de Tenerife, Spagna. L'attaccante del Tenerife Jesús de Miguel è morto martedì all'età di 30 anni per arresto cardiaco in seguito a uno scontro durante una partita contro Andorra. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Il portiere ha raccontato tutta la difficoltà di affrontare un momento così particolare:"Questi sono i giorni più difficili della mia vita. Fatico a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare quanto successo. Provo un dolore immenso per la partita di Jesus. Il mio pensiero è rivolto a lui e a tutte le persone che lo volevano bene".

Il pensiero del portiere

Inoltre, nel messaggio dell', il portiere ha voluto aggiungere anche una riflessione su ciò che lo attenderà nei prossimi giorni. L'estremo difensore ha sottolineato che il suo unico pensiero al momento è rivolto solo ed esclusivamente alla scomparsa dell'attaccante:". In questo momento però voglio precisare una cosa: il mio pensiero è rivolto solo ed esclusivamente a quanto successo e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesus".