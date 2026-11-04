Il calcio spagnolo è sotto shock dopo la morte di Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife, scomparso all'età di soli 30 anni a seguito di un drammatico scontro di gioco avvenuto durante una partita contro l'FC Andorra. La tragedia, consumata in seconda divisione spagnola, ha aperto un'importante riflessione sulla possibilità di fermare temporaneamente i campionati in Spagna e, quindi, di rinviare il prossimo turno di Liga e Segunda Division. Un'ipotesi, al momento solo sul tavolo ma che nelle prossime ore potrebbe diventare concreta.

La scomparsa di De Miguel

L'incidente che ha tragicamente portato alla morte diè avvenuto durante la sfida tra Tenerife e FC Andorra, in seconda divisione spagnola. Nei minuti di recupero, con il risultato sul 2-2, l'attaccante spagnolo è entrato in collisione con il portiere avversario Jesus Owono , intervenuto sul pallone in uscita all'altezza della zona di centrocampo. L'impatto ha colpito duramente de Miguel, portando all'immediato intervento dei soccorsi.

Il giocatore è stato quindi assistito sul terreno di gioco e successivamente trasportato in ospedale, lì dove le sue condizioni sono drasticamente peggiorate. Il decesso di Jesus de Miguel è stato comunicato dal Tenerife nella giornata di ieri, 3 novembre, lasciando sgomenti compagni, avversari e appassionati. La notizia ha provocato un'ondata di cordoglio anche da parte di allenatori e giocatori di altissimo livello come Fabian Ruiz che, subito dopo aver siglato il primo dei suoi due gol contro il Villarreal in Champions League, ha deciso di fare il gesto del numero nove con le dita, dedicando l'esultanza al connazionale tragicamente scomparso.

LASK'a 4-0 mağlup olan Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14. yenilgisini aldı.



Slovak ekibi, üst üste 13 mağlubiyet yaşayan Marsilya'nın bu alandaki rekorunun yeni sahibi oldu. pic.twitter.com/7ERMGwgZsW — De Marke Sports (@demarkesports) November 4, 2026

La Liga valuta il rinvio: decisione attesa nelle prossime ore

Come riportato dall'emittente iberico Serr, il presidente Javier Tebas starebbe considerando la possibilità di rinviare la prossima giornata di Liga e Segunda Division, a seguito della drammatica scomparsa di Jesus de Miguel. Una decisione non ancora del tutto definitiva, legata anche a delle vicissitudini contrattuali, ma che verrà concretamente valutata in queste ore.

MONACO, MONACO - 20 OTTOBRE: Javier Tebas sul palco durante la seconda giornata dello SPORTEL Monaco 2026 - Convention globale su media e tecnologia nello sport, il 20 ottobre 2026 a Monaco, Monaco. (Foto di Arnold Jerocki/Getty Images per Sportel)

A tal proposito, sui giornali spagnoli si legge: "La Liga sta valutando di rinviare il prossimo turno di campionato. Ci sono già stati dei meeting in cui si è parlato di questa eventualità. Una decisione ufficiale verrà presa in queste ore e sarà ufficialmente comunicata alle varie squadre".