Dopo la scomparsa dell’attaccante del Tenerife, crescono le possibilità di fermare per un turno la Liga
Il derby basco è dell'Athletic: che festa a La Catedral per la squadra di Terzic
Il calcio spagnolo è sotto shock dopo la morte di Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife, scomparso all'età di soli 30 anni a seguito di un drammatico scontro di gioco avvenuto durante una partita contro l'FC Andorra. La tragedia, consumata in seconda divisione spagnola, ha aperto un'importante riflessione sulla possibilità di fermare temporaneamente i campionati in Spagna e, quindi, di rinviare il prossimo turno di Liga e Segunda Division. Un'ipotesi, al momento solo sul tavolo ma che nelle prossime ore potrebbe diventare concreta.
La scomparsa di De MiguelL'incidente che ha tragicamente portato alla morte di Jesus de Miguel è avvenuto durante la sfida tra Tenerife e FC Andorra, in seconda divisione spagnola. Nei minuti di recupero, con il risultato sul 2-2, l'attaccante spagnolo è entrato in collisione con il portiere avversario Jesus Owono, intervenuto sul pallone in uscita all'altezza della zona di centrocampo. L'impatto ha colpito duramente de Miguel, portando all'immediato intervento dei soccorsi.
Il giocatore è stato quindi assistito sul terreno di gioco e successivamente trasportato in ospedale, lì dove le sue condizioni sono drasticamente peggiorate. Il decesso di Jesus de Miguel è stato comunicato dal Tenerife nella giornata di ieri, 3 novembre, lasciando sgomenti compagni, avversari e appassionati. La notizia ha provocato un'ondata di cordoglio anche da parte di allenatori e giocatori di altissimo livello come Fabian Ruiz che, subito dopo aver siglato il primo dei suoi due gol contro il Villarreal in Champions League, ha deciso di fare il gesto del numero nove con le dita, dedicando l'esultanza al connazionale tragicamente scomparso.
La Liga valuta il rinvio: decisione attesa nelle prossime oreCome riportato dall'emittente iberico Serr, il presidente Javier Tebas starebbe considerando la possibilità di rinviare la prossima giornata di Liga e Segunda Division, a seguito della drammatica scomparsa di Jesus de Miguel. Una decisione non ancora del tutto definitiva, legata anche a delle vicissitudini contrattuali, ma che verrà concretamente valutata in queste ore.
A tal proposito, sui giornali spagnoli si legge: "La Liga sta valutando di rinviare il prossimo turno di campionato. Ci sono già stati dei meeting in cui si è parlato di questa eventualità. Una decisione ufficiale verrà presa in queste ore e sarà ufficialmente comunicata alle varie squadre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA