Il portiere protagonista dello scontro che ha portato alla morte dell'attaccante ha cercato di scusarsi con la famiglia prima dell'annuncio della triste notizia
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Il mondo del calcio piange la scomparsa di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife, che ieri ha subito un arresto cardiaco durante la partita contro l'FC Andorra a seguito del quale è stato ricoverato in ospedale. Questa mattina, il club ha annunciato il peggioramento delle sue condizioni e il suo successivo decesso. Proprio quello che non avrebbe mai voluto sentire Jesus Owono, il portiere avversario che ha provocato lo scontro che poi è stato fatale al centravanti spagnolo. L'ex Alaves è tutt'ora sotto shock.
L'FC Andorra difende il suo portiere Owono: "E' profondamente turbato"Un errore al quale Jesus Owono non potrà mai rimediare. Il tragico incidente avvenuto dopo che De Miguel si è scontrato violentemente con il portiere andorrano è avvenuto a causa di uno sbaglio di quest'ultimo nel calcolare il tempo di uscita dall'area di rigore. Secondo quanto riportato dal programma radiofonico "El Partidazo" di Cope, prima che si diffondesse la notizia della morte di De Miguel, il portiere "era profondamente colpito dalla situazione".
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Una volta accortosi della gravita della situazione, Owono si è subito interessato alle condizioni dell'avversario tanto che avrebbe anche cercato di mettersi in contatto con la famiglia di De Miguel per scusarsi dell'incidente provocato. Tutto questo, prima che arrivasse la triste notizia del decesso. Non si sa ancora quali saranno le sanzioni per il portiere dell'FCAndorra ma sembra abbastanza chiaro che la sua carriera ha avuto una grande battuta di arresto.
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