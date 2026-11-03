L'Argentina sta per iniziare una nuova era della propria storia. La nazionale Albiceleste dovrà fare i conti per la prima volta da oltre 20 anni, con l'assenza di Lionel Messi dalla lista dei convocati. Leo ha voluto lasciare la Seleccion in grande stile: nel suo ultimo torneo ufficiale, il numero dieci ha trascinato l'Argentina fino alla seconda finale Mondiale consecutiva, cadendo solamente contro l'imbattibile Spagna di Luis de la Fuente. Dal suo esordio, datato 17 agosto 2005 in un'amichevole contro l'Ungheria, la Pulga ha regalato tantissime emozioni al popolo argentino.

🚨Lista de convocados de Argentina.



👉Vuelve Gonzalo Montiel.



📌Aparecen Anselmino y Troilo pic.twitter.com/RmvDTfmIGf — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 3, 2026

La nuova Argentina

Con lui in campo è arrivato l'agognato terzo Mondiale nel 2022 e soprattutto sono state aggiunte altre due Copa America alle 17 già presenti. Inoltre, Messi lascia dietro di sé il record di presenze () e quello di reti (, con Batistuta secondo a "sole" 55). Sostituire la sua presenza in campo sembra dunque un compito ai limiti dell'impossibile. Nonostante l'immensa ma scontata perdita,non vuole perdere la competitività raggiunta negli ultimi anni. In occasione della prossima sosta nazionali, amichevoli (Uruguay e Costa Rica) per le sudamericane, il CT ha diramato la prima lista dei convocati del post-Messi.L'Albiceleste ripartirà così dal alcune certezze, assenze e novità. Osservando bene le chiamate di Scaloni, balzano subito all'occhio alcuni nomi non presenti. Infatti, per questa sosta, rimarranno fuori dal giro, il Cuti Romero e Nico Gonzalez per infortunio, oltre che Rodrigo De Paul e Giovanni Lo Celso per questioni tattiche. Il Dibu Martinez verrà valutato in Argentina per capire il suo effettivo stato di salute dopo l'intervento alla mandibola.

Per sostituire, almeno numericamente, Lionel Messi, Scaloni ha deciso di puntare su più nomi talentuosi come visto nelle ultime amichevoli: sulla trequarti si contenderanno il posto gli italiani Nico Paz, Franco Mastantuono e Matias Soulé, oltre che Gianluca Prestianni e Thiago Almada. Dalla Serie A ci sono anche altre sorprese: Scaloni ha deciso di puntare sui romanisti Castro e Balerdi, sul comasco Maximo Perrone e infine Mariano Troilo, autore di un importante inizio di stagione col Parma.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: Lionel Messi, dell'Argentina, reagisce mentre parla al termine dell'amichevole internazionale tra Argentina e Benin, disputata il 6 ottobre 2026 presso l'Estadio Monumental Antonio V. Liberti a Buenos Aires, in Argentina. Per Lionel Messi si tratta dell'ultima apparizione con la maglia dell'Argentina, in seguito all'annuncio del suo ritiro dal calcio internazionale, dato il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Di seguito la lista dei convocati:

Emiliano Martínez, Chelsea

Geronimo Rulli, Manchester City

Juan Musso, Atletico Madrid

Santiago Beltrán, River Plate

Gonzalo Montiel, River Plate

Agustín Giay, Palmeiras

Aaron Anselmino, Chelsea

Mariano Troilo, Parma

Leonardo Balerdi, Roma

Lisandro Martinez, Manchester United

Facundo Medina, Bayer Leverkusen

Nicolas Tagliafico, Olympique Lione

Roman Vega, Zenit

Ezequiel Fernández, Bayer Leverkusen

Máximo Perrone, Como 1907

Exequiel Palacios, Ipswich Town

Valentin Barco, Chelsea

Alexis Mac Allister, Liverpool

Enzo Fernandez, Manchester City

Nicolás Paz, Como 1907

Matías Soulé, Roma

Franco Mastantuono, Fiorentina

Giuliano Simeone, Atletico Madrid

Gianluca Prestianni, Benfica

Thiago Almada, River Plate

José Manuel López, Palmeiras

Santiago Castro, Roma

Julian Álvarez, Atletico Madrid