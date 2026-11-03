La Seleccion si trova senza il suo fuoriclasse dopo 20 anni: Scaloni cercherà di trovare alcune soluzioni all'assenza del diez
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L'Argentina sta per iniziare una nuova era della propria storia. La nazionale Albiceleste dovrà fare i conti per la prima volta da oltre 20 anni, con l'assenza di Lionel Messi dalla lista dei convocati. Leo ha voluto lasciare la Seleccion in grande stile: nel suo ultimo torneo ufficiale, il numero dieci ha trascinato l'Argentina fino alla seconda finale Mondiale consecutiva, cadendo solamente contro l'imbattibile Spagna di Luis de la Fuente. Dal suo esordio, datato 17 agosto 2005 in un'amichevole contro l'Ungheria, la Pulga ha regalato tantissime emozioni al popolo argentino.Con lui in campo è arrivato l'agognato terzo Mondiale nel 2022 e soprattutto sono state aggiunte altre due Copa America alle 17 già presenti. Inoltre, Messi lascia dietro di sé il record di presenze (208) e quello di reti (126, con Batistuta secondo a "sole" 55). Sostituire la sua presenza in campo sembra dunque un compito ai limiti dell'impossibile. Nonostante l'immensa ma scontata perdita, Lionel Scaloni non vuole perdere la competitività raggiunta negli ultimi anni. In occasione della prossima sosta nazionali, amichevoli (Uruguay e Costa Rica) per le sudamericane, il CT ha diramato la prima lista dei convocati del post-Messi.
La nuova ArgentinaL'Albiceleste ripartirà così dal alcune certezze, assenze e novità. Osservando bene le chiamate di Scaloni, balzano subito all'occhio alcuni nomi non presenti. Infatti, per questa sosta, rimarranno fuori dal giro Lautaro Martinez, il Cuti Romero e Nico Gonzalez per infortunio, oltre che Rodrigo De Paul e Giovanni Lo Celso per questioni tattiche. Il Dibu Martinez verrà valutato in Argentina per capire il suo effettivo stato di salute dopo l'intervento alla mandibola.
Per sostituire, almeno numericamente, Lionel Messi, Scaloni ha deciso di puntare su più nomi talentuosi come visto nelle ultime amichevoli: sulla trequarti si contenderanno il posto gli italiani Nico Paz, Franco Mastantuono e Matias Soulé, oltre che Gianluca Prestianni e Thiago Almada. Dalla Serie A ci sono anche altre sorprese: Scaloni ha deciso di puntare sui romanisti Castro e Balerdi, sul comasco Maximo Perrone e infine Mariano Troilo, autore di un importante inizio di stagione col Parma.
Di seguito la lista dei convocati:
Emiliano Martínez, Chelsea
Geronimo Rulli, Manchester City
Juan Musso, Atletico Madrid
Santiago Beltrán, River Plate
Gonzalo Montiel, River Plate
Agustín Giay, Palmeiras
Aaron Anselmino, Chelsea
Mariano Troilo, Parma
Leonardo Balerdi, Roma
Lisandro Martinez, Manchester United
Facundo Medina, Bayer Leverkusen
Nicolas Tagliafico, Olympique Lione
Roman Vega, Zenit
Ezequiel Fernández, Bayer Leverkusen
Máximo Perrone, Como 1907
Exequiel Palacios, Ipswich Town
Valentin Barco, Chelsea
Alexis Mac Allister, Liverpool
Enzo Fernandez, Manchester City
Nicolás Paz, Como 1907
Matías Soulé, Roma
Franco Mastantuono, Fiorentina
Giuliano Simeone, Atletico Madrid
Gianluca Prestianni, Benfica
Thiago Almada, River Plate
José Manuel López, Palmeiras
Santiago Castro, Roma
Julian Álvarez, Atletico Madrid
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