La scomparsa di Jesús de Miguel Alameda ha scosso il calcio spagnolo e quello internazionale. Per ricordare l'attaccante del CD Tenerife, la UEFA ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite di Champions League, Europa League e Conference League in programma questa settimana. Un momento di raccoglimento che coinvolgerà giocatori, staff e tifosi sugli spalti dei principali stadi europei. Il calciatore aveva 28 anni e la notizia della sua morte ha suscitato grande commozione, andando ben oltre i confini della Spagna.

Le parole di Ceferin e la solidarietà del calcio spagnolo per Jesús de Miguel Alameda

Nel comunicato ufficiale, l'UEFA ha espresso la propria vicinanza alle persone che gli erano più vicine: "L'intera comunità calcistica europea è in lutto per la scomparsa dell'attaccante del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni di squadra in questo momento incredibilmente difficile".

Anche il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha voluto ricordare il giocatore con un messaggio particolarmente toccante. Le sue parole raccontano il dolore di un'intera comunità sportiva: "Siamo devastati dalla scomparsa di Jesús de Miguel Alameda. Abbiamo cercato le parole, ma abbiamo trovato solo il silenzio. In questo silenzio, i nostri cuori e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra, a tutti coloro che lavorano al CD Tenerife e a tutti coloro che piangono questa tragica perdita".

Ceferin, presidente dell'UEFA (GettyImages)

La decisione della UEFA si aggiunge alle iniziative adottate in Spagna per manifestare vicinanza al club e alla famiglia del calciatore. La Reale Federazione Spagnola (RFEF) ha infatti disposto il rinvio delle partite di Copa del Rey previste nella giornata di oggi. Anche gli appuntamenti istituzionali hanno risentito del lutto: è stata annullata, tra gli altri impegni, la conferenza di presentazione di Eder Sarabia sulla panchina dell'Espanyol.

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Questa settimana, prima del calcio d'inizio delle competizioni europee, gli stadi si fermeranno dunque per ricordare Jesús de Miguel. Un minuto di silenzio per rendere omaggio a un calciatore scomparso a soli 28 anni e stringersi attorno a chi gli voleva bene.