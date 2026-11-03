La situazione in Medio Oriente modifica ancora una volta il calendario del calcio internazionale, questa volta mettendo nel mirino la Coppa d'Asia: la Confederazione calcistica asiatica ha infatti annunciato il rinvio della manifestazione, inizialmente prevista in Arabia Saudita all'inizio del prossimo anno. Una scelta dettata dalle tensioni nel Paese, che avrà conseguenze anche sulle squadre europee e sulla disponibilità di diversi giocatori.

Coppa d'Asia, il rinvio dopo gli attacchi in Arabia

Lanon si svolgerà più nelle date originariamente stabilite, dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027: il nuovo, ufficializzato dalla, prevede infatti che ora la competizione si disputi dal, scalando di oltre un anno: alla base della decisione, stando a quanto riferito dai principali media internazionali, ci sono le gravi condizioni die le difficoltà logistiche legate agli sviluppi nella regione. Come comunicato in via ufficiale dall'AFC, il cambiamento è stato deciso "alla luce delle attuali circostanze eccezionali", considerando anche le complicazioni negli spostamenti e le interruzioni dei collegamenti. L'organizzazione, tuttavia, ha precisato che le nuove date saranno prima sottopostedella

La decisione arriva dopo una serie di attacchi culminati in tragedia contro l'Arabia Saudita: tra gli episodi citati dai media, tra cui la 'BBC', figura un attacco missilistico degli Houthi yemeniti contro l'aeroporto di Riyadh, avvenuto lo scorso ottobre, che avrebbe provocato 13 morti e oltre 300 feriti.

SYDNEY, AUSTRALIA - 02 NOVEMBRE: I membri della squadra Wanderers vincitrice dell'AFC Asian Cup dal 2014 vengono presentati durante la partita del terzo round di A-League Men tra Western Sydney Wanderers e Adelaide United al CommBank Stadium, il 02 novembre 2024, a Sydney, Australia. (Foto di Cameron Spencer/Getty Images)

Coppa d'Asia e non solo: altre manifestazioni cambiano data

Ildella Coppa d'Asia si inserisce in un quadro più ampio di cancellazioni e sospensioni sportive nel Paese: tra gli appuntamenti coinvolti figura anche il, esibizioneche avrebbe dovuto svolgersi proprio a Riyadh. Ancheha deciso dia tempo indeterminato il proprio torneo conclusivo della stagione, originariamente programmato dal 18 al 21 novembre. Tuttavia, non è la prima volta che la competizione continentale subisce uno: anche l'edizione deldella Coppa d'Asia era stataal 2024 e trasferita dalla Cina al Qatar a causa della pandemia, che ha investito tutta Europa e gran parte del mondo tra il 2020 e il 2021.

Le conseguenze sportive interessano soprattutto i club europei, ma non per forza di natura negativa. Il rinvio della competizione permetterà infatti a diverse squadre di Premier League e di altri campionati europei di avere a disposizione i propri giocatori asiatici durante la stagione in coso, evitando assenze nei momenti più delicati delle rispettive stagioni.