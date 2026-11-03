Lamine Yamal ha subito risposto dopo la cocente delusione del terzo posto al Pallone d'Oro, siglando una spettacolare doppietta, di prepotenza e di raffinatezza, contro l'Alaves. Se in campionato il Barça sta facendo terra bruciata, con sole vittorie ad eccezione della dolorosa sconfitta nel Clasico, il terreno di caccia non può non essere la tanto agognata Champions League, che manca nella bacheca del club catalano dal lontano 2015. Questa sera, al Camp Nou, è atteso l'Aston Villa di Unai Emery. I Villans dovranno fare i conti con un affamato Yamal, alla ricerca della gloria personale per l'ennesimo record.

Yamal e la Champions, solo questione di tempo

La precocità del 10 blaugrana ormai non fa più notizia. Sta entrando in qualsiasi classifica, rompendo progressivamente ogni record gli si mostri vicino. La fame, nonostante sia a un solo trofeo (la) dal completare il calcio, non gli manca e, questa sera, nella notte del Camp Nou può, per l'ennesima volta, riscrivere una pagina da tramandare di generazione in generazione.

BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 09: Lamine Yamal del FC Barcellona festeggia dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcellona e Feyenoord al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Infatti, Lamine Yamal è al primo posto ex aequo con Kylian Mbappé nella classifica dei calciatori che hanno segnato più marcature nella storia della Champions League prima dei venti anni. Entrambi guardano tutti dall'alto a quota 13, ma il gioiello made in Rocafonda, se dovesse trovare la gioia della rete contro l'Aston Villa a punteggio pieno, salirebbe nel gradino più alto del podio. E, considerando che il ventesimo compleanno sarà a metà luglio, ha tutto il tempo per migliorare di partita in partita, di fase a eliminazione diretta in fase di eliminazione diretta il record.

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Chi sono stati gli altri così precoci?

Detto delle due stelle di, arrivate terze e seconde alla cerimonia del Pallone d'Oro, la medaglia di bronzo non può che andare al cannibale per eccellenza:. Il norvegese ha segnatoprima dei venti anni, distribuendoli tra. Proprio con i gialloneri ha timbrato benvolte, prima di trasferirsi al Real Madrid e alzare al cielo la Champions al primo anno. A proposito dei Blancos, rientra ancheche, igol, però, li ha siglati quando vestiva la maglia del. Presente anche, a quotae, a sorpresa,, anch'esso conreti con la maglia dell'