Il gioiello del Bayern Monaco e della Nazionale francese guarda tutti dall'alto nella speciale classifica. Infatti, Michael Olise, appena 24enne, è diventato il calciatore che ha servito più assist nelle ultime cinque stagioni della Bundesliga. Con 39 passaggi vincenti, spalmati su due campionati e il terzo cominciato da due mesi e mezzo, sta dominando la massima competizione tedesca, non solo attraverso le vittorie, nette e roboanti, ma anche sul piano individuale. Prestazioni che gli hanno permesso di approdare nella Nazionale francese e di diventarne un punto fermo.

Una scalata verso l'Olimpo

Acquistato dalnel 2024, al termine di una stagione dain appena 19 partite con la maglia del, in cui formava un tridente devastante conci ha messo un attimo a conquistare la Baviera e a diventare una macchina sforna assist.

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 28: Michael Olise del FC Bayern Monaco festeggia aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Coppa di Germania 2026/27 tra FC Bayern München e 1. FC Magdeburg all'Allianz Arena il 28 ottobre 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nella prima annata con Kompany in panchina, il francese sorprende prima la Germania e poi il mondo intero, andando in doppia doppia (12 gol e 17 assist). Nell'anno seguente, della consacrazione, Olise migliora le statistiche individuali, contribuendo alla Bundesliga vinta dal Bayern con 15 reti e 19 passaggi vincenti in 32 apparizioni. La media di un gol o assist a partita, che gli valgono la piena centralità nello scacchiere di Didier Deschamps al Mondiale americano, concluso a bocca asciutta sul piano delle realizzature personali, ma con 7 assist all'attivo, diventando il giocatore che ne ha serviti di più in una singola edizione della Coppa del Mondo.

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Olise già a quota 8 assist