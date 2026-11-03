39 assist in due stagioni e mezza: Michael Olise è primo nella classifica della Bundesliga degli ultimi cinque anni
Manca il decimo? C'è Olise! Il francese gioca con dei ragazzi a New York
Il gioiello del Bayern Monaco e della Nazionale francese guarda tutti dall'alto nella speciale classifica. Infatti, Michael Olise, appena 24enne, è diventato il calciatore che ha servito più assist nelle ultime cinque stagioni della Bundesliga. Con 39 passaggi vincenti, spalmati su due campionati e il terzo cominciato da due mesi e mezzo, sta dominando la massima competizione tedesca, non solo attraverso le vittorie, nette e roboanti, ma anche sul piano individuale. Prestazioni che gli hanno permesso di approdare nella Nazionale francese e di diventarne un punto fermo.
Una scalata verso l'OlimpoAcquistato dal Bayern Monaco nel 2024, al termine di una stagione da 16 G+A in appena 19 partite con la maglia del Crystal Palace, in cui formava un tridente devastante con Eze e Mateta, Olise ci ha messo un attimo a conquistare la Baviera e a diventare una macchina sforna assist.
Nella prima annata con Kompany in panchina, il francese sorprende prima la Germania e poi il mondo intero, andando in doppia doppia (12 gol e 17 assist). Nell'anno seguente, della consacrazione, Olise migliora le statistiche individuali, contribuendo alla Bundesliga vinta dal Bayern con 15 reti e 19 passaggi vincenti in 32 apparizioni. La media di un gol o assist a partita, che gli valgono la piena centralità nello scacchiere di Didier Deschamps al Mondiale americano, concluso a bocca asciutta sul piano delle realizzature personali, ma con 7 assist all'attivo, diventando il giocatore che ne ha serviti di più in una singola edizione della Coppa del Mondo.
Caricamento post Instagram...
Olise già a quota 8 assistNella stagione in corso, in 17 partite ha regalato ai propri compagni 8 assist fra Bundesliga, DFB Pokal, Supercoppa di Germania e Champions League. Proprio nella massima competizione continentale scenderà in campo questa sera contro l'Atletico Madrid al Riyadh Air Metropolitano, dopo aver scontato la squalifica in seguito all'espulsione rimediata contro il Viking e aver recuperato in extremis da un infortunio, che lo ha costretto al cambio nel Der Klassiker contro il Borussia Dortmund. L'obiettivo individuale di Olise sembra tracciato: battere il suo stesso record di assist in una singola stagione (34), a pari merito con Messi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA