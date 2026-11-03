L'ex difensore sta riflettendo sul proprio futuro
Cina, la falena sulla "pelata" di Cannavaro: lui la tratta bene, ma poi perde la partita...
Tra i tanti allenatori italiani sparsi per il mondo figura anche Fabio Cannavaro, il quale ricopre il ruolo di commissario tecnico dell'Uzbekistan. La selezione asiatica, infatti, ha ingaggiato l'ex difensore centrale di Juventus e Napoli ad inizio ottobre dello scorso anno. Inoltre, in quel momento gli uzbeki avevano già ottenuto la qualificazione al Mondiale disputato nel corso di quest'estate. Chiamando Cannavaro, quindi, il loro obiettivo era quello di avere un allenatore con una certa esperienza nella massima competizione intercontinentale. Di conseguenza, hanno scelto di affidarsi al capitano dell'Italia che ha vinto il Mondiale vent'anni fa. Adesso, però, l'ex calciatore sta pensando di concludere la propria avventura sulla panchina della Nazionale asiatica.
Fabio Cannavaro potrebbe lasciare l'Uzbekistan: ecco il perchéQuest'estate, Cannavaro ha fatto il suo esordio al Mondiale in qualità di commissario tecnico di una Nazionale di calcio. L'ha fatto con l'Uzbekistan che, alla sua prima partecipazione al torneo, è stata inserita nel Girone K con Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. La selezione asiatica, però, ha salutato subito la massima competizione intercontinentale dato che ha perso tutte e tre le partite della fase a gironi subendo un totale di undici gol segnandone soltanto due, uno contro i colombiani e l'altro ai danni dei congolesi. A seguito dell'eliminazione, Cannavaro ha voluto prendersi la responsabilità delle tre sconfitte ma ha voluto evidenziare anche il fatto che i propri calciatori hanno acquisito un po' di esperienza.
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