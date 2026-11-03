Tra i tanti allenatori italiani sparsi per il mondo figura anche Fabio Cannavaro, il quale ricopre il ruolo di commissario tecnico dell'Uzbekistan. La selezione asiatica, infatti, ha ingaggiato l'ex difensore centrale di Juventus e Napoli ad inizio ottobre dello scorso anno. Inoltre, in quel momento gli uzbeki avevano già ottenuto la qualificazione al Mondiale disputato nel corso di quest'estate. Chiamando Cannavaro, quindi, il loro obiettivo era quello di avere un allenatore con una certa esperienza nella massima competizione intercontinentale. Di conseguenza, hanno scelto di affidarsi al capitano dell'Italia che ha vinto il Mondiale vent'anni fa. Adesso, però, l'ex calciatore sta pensando di concludere la propria avventura sulla panchina della Nazionale asiatica.

Fabio Cannavaro potrebbe lasciare l'Uzbekistan: ecco il perché

🚨🇺🇿 Fabio Cannavaro could decide to leave Uzbekistan national team head coach job.



It’s a possibility under consideration following the decision to re-schedule the Asian Cup. pic.twitter.com/lYTfHDwR0F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026