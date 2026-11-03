A quasi quattro mesi di distanza, Alexis Mac Allister torna sulla finale del Mondiale tra Argentina e Spagna. La mancata difesa del titolo conquistato in Qatar rappresenta tutt'ora una ferita aperta tra le fila dell'Albiceleste e, come spesso accade dopo una bruciante sconfitta, recentemente hanno preso piede diverse teorie e complotti sull'atto finale al MetLife Stadium (o New York New Jersey Stadium). Speculazioni che lo stesso centrocampista argentino in forza al Liverpool ha voluto smentire, riconoscendo il merito delle Furie Rosse e indicando nella fatica mentale una delle principali cause della sconfitta.

Mac Allister: "La gente può dire quello che vuole, ma noi abbiamo dato il massimo"

Vengo da una famiglia di calciatori, sappiamo che queste cose non esistono.

Oggi viviamo in un mondo in cui sui social media si può dire di tutto, con totale impunità

Intervistato ai microfoni di Los Edul,ha respinto qualsiasi titpo di teoria o complotto attorno alla finale contro la Spagna, dichiarando: "".

Successivamente, il centrocampista dei Reds ha sottolineato: "La gente può dire quello che vuole, ma in fondo sappiamo cosa è successo e non fa niente. Abbiamo dato il massimo, è davvero un peccato non aver vinto la finale dei Mondiali".

🧠🇦🇷 Alexis Mac Allister, sobre la superioridad de España en la final:



“FUE UN DOLOR MUY GRANDE no haber podido ganar, todos nos sentíamos cerca.



Pero la realidad es que ESPAÑA FUE MUCHO MEJOR y merecieron ganarla.



Aún con nosotros jugando mal, la verdad es que estuvimos… https://t.co/vGZ93LRXgf pic.twitter.com/On2OQEhr9q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 3, 2026

" La Spagna è stata di gran lunga migliore "

Ci concentriamo sugli aspetti positivi.

È stata una grande delusione perché ci sentivamo vicini alla vittoria, ma la Spagna è stata di gran lunga migliore e ha meritato di vincere

erano buone

, ma non in termini di gioco,

e quello ha fatto la differenza".

Nel corso dell'intervista,ha poi aggiunto: ". Le nostre condizioni fisiche

CORDOBA, ARGENTINA - 30 SETTEMBRE: Alexis Mac Allister, dell'Argentina, si riscalda prima dell'amichevole internazionale tra Argentina e Bolivia allo stadio Mario Alberto Kempes, il 30 settembre 2026 a Cordoba, in Argentina. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images)

Infine, l'ex Brighton e Boca Juniors ha concluso l'intervista, puntando il dito sulla stanchezza mentale come fattore decisivo per la rovinosa caduta della Selección in finale: "Le condizioni prima della finale? Mi sentivo bene, a parte la stanchezza generale dovuta al giocare ogni tre giorni e la stanchezza mentale: la partita contro l'Inghilterra è stata molto tesa, la preparazione è stata intensa a causa della storia e di come viene vissuta nel nostro Paese questo tipo di partita, e forse questo ha prosciugato una parte delle nostre energie".