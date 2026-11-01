La sconfitta nella finale del Mondiale 2026 contro la Spagna non sembra aver cancellato le convinzioni di Emiliano Martinez, che a distanza di alcuni mesi è tornato a parlare della sfida contro la nazionale allenata da Luis de la Fuente.

Il portiere argentino ha ripercorso alcuni momenti della competizione, soffermandosi soprattutto sul confronto con gli spagnoli e sulle possibilità dell'Albiceleste in un eventuale nuovo incrocio, raccontando anche le proprie sensazioni dopo quella sconfitta e facendo un paragone con la Francia affrontata nella finale del 2022, senza tralasciare alcune riflessioni sul percorso compiuto dalla Selección durante il torneo.

La provocazione del Dibu Martinez: "Se giocassimo oggi, vinceremmo noi"

Martinez, in una lunga intervista sul canale YouTube Los Edul, condotta dal giornalista, ha riconosciuto il valore della Spagna, ma non ha nascosto la convinzione che l'Albiceleste avrebbe oggi le qualità per superarli: "La Spagna era una squadra fortissima e lo sapevo, ma ho sempre avuto la sensazione che".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: Lionel Messi, Emiliano Martínez e Cristian Romero, della nazionale argentina, si schierano in campo prima dell'amichevole internazionale tra Argentina e Benin, disputata il 6 ottobre 2026 presso l'Estadio Monumental Antonio V. Liberti a Buenos Aires, in Argentina. Per Lionel Messi si tratta dell'ultima apparizione con l'Argentina, dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio internazionale il 31 agosto. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

"Abbiamo perso, non ci sono giustificazioni e dobbiamo accettarlo. La Spagna ci ha battuto sul campo e lo ha fatto meritatamente, ma sono convinto che, se fossimo arrivati ai calci di rigore, avremmo potuto vincere. Ero però assolutamente certo che quella non fosse la mia giornata", ha raccontato il portiere, tornando sulle sensazioni provate durante la finale e sulla convinzione di non essere nella condizione giusta per risultare decisivo.

Dibu Martínez sigue dándole vueltas a la final del Mundial 2026 🤯



🎙 Fuente: 'Los Edul' pic.twitter.com/5ee6Pd2VlI — MARCA (@marca) October 30, 2026

Martinez ha poi confrontato la Spagna del 2026 con la Francia affrontata nella finale del Mondiale in Qatar, vinta dall'Argentina ai calci di rigore: "La Francia che avevamo affrontato nel 2022 era una squadra di grande esperienza, con tanti giocatori abituati a competere ai massimi livelli e già capaci di vincere un Mondiale. Per questo la consideravo una nazionale particolarmente difficile da affrontare, con qualità e caratteristiche che la rendevano un'avversaria molto temibile".

Il portiere ha infine commentato anche le teorie complottiste circolate durante la competizione: "Mi fanno ridere tutte queste ricostruzioni, ormai le persone credono a qualsiasi cosa leggano sui social. Chi potrebbe mai voler perdere una finale della Coppa del Mondo?".