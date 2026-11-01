La vittoria contro l'Angers ha lasciato spazio a un momento particolarmente emozionante per Paulo Fonseca, protagonista di una scena che non è passata inosservata al termine della partita. Dopo il successo per 2-0 del Lione, con la squadra ancora impegnata nei festeggiamenti sul terreno di gioco, l'allenatore portoghese si è lasciato andare alle lacrime durante l'abbraccio con i suoi giocatori.

Un'immagine intensa, che assume un significato ancora più particolare alla luce delle indiscrezioni sul futuro del tecnico, sempre più accostato allo Sporting Lisbona, il club portoghese per cui ha sempre fatto il tifo e che avrebbe avviato i contatti per riportarlo in patria e affidargli la panchina al posto di Rui Borges.

Fonseca in lacrime dopo Lione-Angers: l'abbraccio con Tolisso e il possibile addio

Gli occhi lucidi e l'abbraccio conhanno resoprotagonista di un momento particolarmente emozionante al termine di Lione-Angers, gara vinta 2-0 dai padroni di casa. Dopo il gol del raddoppio realizzato all'85',, dando vita a un abbraccio al quale si sono uniti anche gli altri giocatori.

Un momento particolarmente emozionante, durante il quale il tecnico portoghese non è riuscito a trattenere le lacrime, alla luce delle indiscrezioni che nelle ultime ore lo hanno accostato con insistenza allo Sporting Lisbona.

Il Lione batte l'Angers e l'immagine della serata è questa: Paulo Fonseca scoppia in lacrime perchè è al passo d'addio.



Lo aspetta lo Sporting di Lisbona. Nel bel mezzo della stagione. pic.twitter.com/zRYTFRNwYv — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) November 1, 2026

Da diversi giorni infatti si parla di un possibile trasferimento di Fonseca allo Sporting Lisbona, società che lo considera la prima scelta per sostituire Rui Borges e vorrebbe affidargli la guida della squadra, riportandolo in Portogallo dove non allena dal 2016, quando concluse la sua esperienza allo Sporting Braga. Per il tecnico, però, non si tratterebbe soltanto di una nuova avventura professionale, ma della possibilità di tornare nel club per cui faceva il tifo fin da bambino.

Le trattative tra le parti sarebbero già avviate, restano tuttavia da risolvere alcuni aspetti economici, considerando che il tecnico è legato all'OL da un contratto fino al giugno 2027 e percepisce uno stipendio stimato tra i 350 e i 400 mila euro mensili, cifre alle quali lo Sporting sarebbe disposto ad avvicinarsi, ma per ottenere il via libera alla partenza sarà comunque necessario trovare un'intesa con la società francese.

SINSHEIM, GERMANIA - 22 OTTOBRE: Paulo Fonseca, allenatore del Lione, ispeziona il terreno di gioco prima della partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27 tra TSG 1899 Hoffenheim e Olympique Lione, disputata alla Rhein-Neckar-Arena il 22 ottobre 2026 a Sinsheim, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

A Lione, un'eventuale partenza di Fonseca potrebbe non rappresentare un problema insormontabile, anche alla luce del suo ingaggio e della situazione economica del club, che in caso di addio del portoghese dovrebbe comunque individuare un sostituto, con Thiago Motta tra i nomi accostati alla panchina francese.

Le lacrime al termine della partita contro l'Angers potrebbero così lasciar intendere un addio ormai vicino al Lione, con il futuro di Fonseca sempre più lontano dalla Francia e le trattative con lo Sporting Lisbona che potrebbero portare alla conclusione della sua esperienza sulla panchina francese.