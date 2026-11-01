I Leones potrebbero clamorosamente optare per un cambio in panchina e l'ex Roma e Milan, attualmente al Lione, sarebbe il principale candidato
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Un grande cambiamento si preannuncia nelle fila dello Sporting Lisbona. O meglio, sulla panchina dei Leones. Come infatti riporta il quotidiano A Bola, il club biancoverde starebbe seriamente pensando di sollevare dall'incarico l'attuale allenatore Rui Borges. Nonostante il successo di ieri sera contro il Casa Pia il distacco di ben nove lunghezze dalla capolista Porto rimane molto difficile da colmare ma alla base di questa molto probabile separazione c'è sempre il clamoroso ko nella finale della Coppa di Portogallo contro il Torreense che ha provocato una frattura ormai insanabile con la tifoseria.
Sporting Lisbona, avanza la candidatura di Fonseca per la panchina: la situazioneRui Borges potrebbe presto separarsi dallo Sporting Lisbona. Nonostante il buon avvio di stagione con 6 successi nelle prime 10 giornate di campionato e 2 vittorie nei primi tre turni di Champions League, il club dei Leones sembra sempre più diretto ad un cambio in panchina. I biancoverdi sono al momento terzi con 9 punti di distacco dal primo posto occupato dal Porto ma non sarebbe questo il motivo principale del possibile esonero, bensì la sconfitta contro il Toreense (Serie B portoghese) nella finale della coppa nazionale dello scorso maggio.
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Sebbene la rosa sarà probabilmente ridotta a causa delle convocazioni nelle rispettive nazionali, la pausa è vista ad Alvalade come il momento ideale per la transizione tecnica. Secondo il quotidiano locale, il favorito per la successione sarebbe Paulo Fonseca. L'ex Roma e Milan al momento è alla guida del Lione ugualmente in bilico e, nel caso di addio con i francesi, si dovrà trovare un accordo per portarlo a Lisbona. Se alla fine la trattativa dovesse andare in porto, il debutto sarà contro il modesto União da Serra nel quarto turno di Coppa di Portogallo. I prossimi giorni saranno decisivi.
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