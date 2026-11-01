Un grande cambiamento si preannuncia nelle fila dello Sporting Lisbona. O meglio, sulla panchina dei Leones. Come infatti riporta il quotidiano A Bola, il club biancoverde starebbe seriamente pensando di sollevare dall'incarico l'attuale allenatore Rui Borges. Nonostante il successo di ieri sera contro il Casa Pia il distacco di ben nove lunghezze dalla capolista Porto rimane molto difficile da colmare ma alla base di questa molto probabile separazione c'è sempre il clamoroso ko nella finale della Coppa di Portogallo contro il Torreense che ha provocato una frattura ormai insanabile con la tifoseria.

Sporting Lisbona, avanza la candidatura di Fonseca per la panchina: la situazione

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Per ora, lo scenario delineato dalla dirigenza dello Sporting Lisbona prevede di confermare l'attuale allenatore per le prossime due partite: martedì contro

lo Shakhtar Donetsk

in

Champions League

e sabato contro

il Moreirense

in campionato. Dopo la partita contro i Canons, il campionato viene interrotto per due settimane a causa degli impegni con le nazionali.

Ruipotrebbe presto separarsi dallo Sporting Lisbona . Nonostante il buon avvio di stagione con 6 successi nelle prime 10 giornate di campionato e 2 vittorie nei primi tre turni di Champions League, il club dei Leones sembra sempre più diretto ad un cambio in panchina. I biancoverdi sono al momento terzi con 9 punti di distacco dal primo posto occupato dalma non sarebbe questo il motivo principale del possibile esonero, bensì la sconfitta contro il(Serie B portoghese) nella finale della coppa nazionale dello scorso maggio.Borges ha il contratto in scadenza nel 2028.

FARO, PORTOGALLO - 16 LUGLIO: Capo allenatore Rui Borges dello Sporting CP prima dell'inizio della partita amichevole pre-stagionale tra lo Sporting CP e il Celtic all'Estadio Algarve il 16 luglio 2025 a Faro, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Sebbene la rosa sarà probabilmente ridotta a causa delle convocazioni nelle rispettive nazionali, la pausa è vista ad Alvalade come il momento ideale per la transizione tecnica. Secondo il quotidiano locale, il favorito per la successione sarebbe Paulo Fonseca. L'ex Roma e Milan al momento è alla guida del Lione ugualmente in bilico e, nel caso di addio con i francesi, si dovrà trovare un accordo per portarlo a Lisbona. Se alla fine la trattativa dovesse andare in porto, il debutto sarà contro il modesto União da Serra nel quarto turno di Coppa di Portogallo. I prossimi giorni saranno decisivi.