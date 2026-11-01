Sulle maglie dei giocatori di Serie A i cognomi sembrano fatti per il presente: identificano chi riceve un passaggio, firma un gol, entra dalla panchina. Eppure, quelle poche lettere possono custodire un tempo molto più lungo di una carriera. Prima di arrivare negli stadi, hanno attraversato dialetti, frontiere e generazioni, conservando il ricordo di un luogo, di un mestiere, di un soprannome o del nome di un padre. L’etimologia prova a risalire questo percorso, cercando nelle parole di oggi le tracce delle voci che le hanno precedute.

Anche i nuovi protagonisti della Serie A portano in campo questo patrimonio. Romero richiama il pellegrino diretto a Roma; Molina rimanda al mulino e al paesaggio costruito intorno alla sua attività; in Fitz-Jim, invece, la lettura «figlio di Jim» restituisce al cognome la forma di un legame personale. Altre storie richiedono maggiore cautela: per Favasuli, il possibile collegamento con il «mangiafagioli» apre una finestra sul mondo dei soprannomi popolari, senza bastare da solo a ricostruire la vicenda di una famiglia.

È proprio qui che la ricerca diventa interessante: nel passaggio tra ciò che una parola permette di riconoscere e ciò che resta da dimostrare. Un significato linguistico non è automaticamente una biografia, ma può suggerire quali abitudini, paesaggi e relazioni abbiano contribuito a dare un nome alle persone. La rubrica Etimologie torna così a leggere i cognomi dei nuovi arrivati: parole che il calcio rende familiari e che, osservate da vicino, hanno ancora molto da raccontare.

Serie A, da Amondarain a Libra: tra terre basche, guerrieri e bilance

nato il 6 gennaio 2005 a, porta un cognome che rimanda direttamente alla tradizione, una delle componenti che hanno lasciato un'impronta importante nell'onomastica argentina grazie alle diverse ondate migratorie provenienti dalla Spagna. Il cognomeappartiene infatti alla vasta famiglia dei cognomi baschi nati originariamente per identificare una persona attraverso. In questa lingua i cognomi hanno spesso una forte componente geografica: montagne, corsi d'acqua, boschi, terreni e abitazioni diventavano elementi attraverso i quali distinguere una famiglia dall'altra.

Nel caso di Amondarain, l'origine viene ricondotta a un antico toponimo o nome di casato basco. La parte finale -ain, molto frequente nella toponomastica soprattutto navarrese, è generalmente collegata all'idea di appartenenza o possesso di un luogo, indicando quindi un terreno, una proprietà o un insediamento associato originariamente a una persona o a una famiglia. Nel caso del giovane centrocampista argentino, Amondarain racconta quindi un curioso viaggio dall'area basco-navarrese fino all'Argentina, dove il cognome è sopravvissuto mantenendo nella propria struttura linguistica la traccia delle sue origini europee.

Mikel Jesús Amondarain: immagine creata con I.A.

Arthur Theate, nato il 25 maggio 2000 a Liegi, in Belgio, porta un cognome raro e particolarmente interessante perché, nonostante la sua forma possa far pensare immediatamente alla parola “teatro”, la sua origine sembra condurre in tutt'altra direzione. Theate, presente anche nelle forme Théate e in alcune varianti antiche come Teate e Theatre, è un cognome caratteristico soprattutto dell'area francofona del Belgio. Le attestazioni storiche riconducono il nome proprio alla zona di Liegi, la stessa nella quale è nato il difensore belga.

L'origine più accreditata considera Theate una trasformazione in forma romanza di un cognome germanico, riconducibile a Taeter e successivamente alla famiglia del nome personale Dieter. Andando ancora più indietro si arriva all'antico germanico Theodhari, costruito attraverso due elementi: theod, con il significato di “popolo”, e hari, cioè “esercito” o “guerriero”. Il significato originario può quindi essere interpretato come “guerriero del popolo” oppure “esercito del popolo”. Un'origine decisamente più marziale di quella suggerita dall'aspetto moderno del cognome: Theate non avrebbe infatti alcun legame etimologico diretto con il teatro.

Nel caso del difensore belga si crea così anche una curiosa coincidenza geografica: Arthur Theate è nato proprio a Liegi, territorio nel quale diverse forme storiche del suo cognome risultano radicate da secoli. Dietro quelle sei lettere si nasconderebbe quindi l'eredità di un antico nome germanico legato al popolo e alla guerra.

Arthur Theate: immagine creata con I.A.

Marco Libra, nato il 21 marzo 2008 a Caracas, in Venezuela, porta un cognome immediatamente riconoscibile in italiano e in latino. Libra deriva infatti dal latino libra, termine che indicava innanzitutto una bilancia, intesa come strumento utilizzato per pesare e mettere in equilibrio due quantità. Dalla stessa parola nasce anche la libbra, antica unità di peso romana: la libra pondo indicava letteralmente un peso misurato secondo la libra. È una radice che ha lasciato tracce evidenti ancora oggi, persino nel simbolo £ della sterlina britannica, derivato dalla lettera “L” di libra.

Come cognome, Libra può essere ricondotto proprio all'universo della pesatura e della bilancia. Cognomi di questo tipo potevano nascere da un mestiere, da un soprannome oppure da un'insegna associata a una famiglia. In questo caso il riferimento poteva riguardare chi lavorava con pesi, misure e merci, quindi figure legate al commercio e alla verifica del peso dei prodotti. La bilancia possiede inoltre un significato simbolico molto più antico: i suoi due piatti sono diventati nel corso dei secoli una rappresentazione di equilibrio, misura e giustizia. Dallo stesso termine latino deriva infatti anche il nome della costellazione e del segno zodiacale della Bilancia, Libra in latino e ancora oggi in numerose lingue.

Marco Libra: Immagine creata con I.A.

Serie A, da Romano a Sugawara: l’etimologia dei cognomi tra Roma antica e Giappone

nato il 17 giugno 2006 a, porta uno dei cognomi più diffusi e immediatamente riconoscibili della tradizione italiana. In questo caso l’etimologia è particolarmente trasparente:, termine utilizzato per indicare una persona. Nell'antichitàidentificava innanzitutto il, distinguendolo dalle popolazioni esterne alla città e, successivamente, da quelle che non appartenevano al mondo politico e culturale di Roma. Con l'espansione dell'Impero, il termine acquistò un significato molto più ampio: essere Romanus non significava necessariamente essere nati nella capitale, ma poteva indicare l'appartenenza alla

Dopo la fine dell'Impero romano d'Occidente, Romano continuò a essere utilizzato anche come nome personale. Nel Medioevo poteva inoltre diventare un soprannome geografico attribuito a qualcuno proveniente da Roma o che aveva avuto particolari rapporti con la città. Come accaduto a moltissimi soprannomi medievali, con il passare delle generazioni l'indicazione personale finì per trasformarsi in un cognome ereditario. Il significato originario di Romano è quindi “abitante di Roma”, “proveniente da Roma” oppure, nella sua accezione più antica, “cittadino romano”. Un cognome che porta direttamente dentro oltre duemila anni di storia italiana, passando dalla Roma antica alla trasformazione medievale dei nomi familiari.

Alessandro Romano: Immagine creata con I.A.

Harry Billy Winks, nato il 2 febbraio 1996 a Hemel Hempstead, in Inghilterra, porta un cognome di origine inglese che, nonostante oggi faccia pensare immediatamente al verbo to wink, “fare l'occhiolino”, nasconde probabilmente un'origine molto più antica e concreta. Winks è una variante del cognome Wink, alla quale si è aggiunta una -s in epoca post-medievale. Le forme Wink e Wynk risultano documentate in Inghilterra già nel Medioevo, con una presenza storica soprattutto nelle regioni orientali e centrali del Paese.

Una delle spiegazioni etimologiche più solide conduce al termine medio inglese winke, collegato a winche, cioè un verricello o una puleggia. Era il meccanismo utilizzato, tra le altre cose, per sollevare il secchio e recuperare l'acqua da un pozzo. Proprio da questa associazione sarebbe nato un cognome di tipo topografico: Wink poteva identificare una persona che abitava vicino a un pozzo dotato di verricello.

Harry Winks: Immagine creata con I.A.

Raphael Kofler, nato il 26 aprile 2005 a Merano, in Alto Adige, porta un cognome che sembra quasi disegnato sul territorio nel quale è nato. Kofler è infatti un cognome tipicamente alpino, particolarmente radicato nell'area tirolese, altoatesina e austriaca, e appartiene alla grande famiglia dei cognomi nati per indicare il luogo nel quale viveva una persona.

La sua origine viene generalmente ricondotta al termine tedesco Kofel, utilizzato nell'area alpina per indicare una cima, un rilievo roccioso o una montagna dalla forma particolarmente marcata. Il suffisso -er, molto comune nei cognomi di lingua tedesca, serve invece a indicare una persona associata o proveniente da un determinato luogo. In senso originario, quindi, Kofler identificava “colui che vive presso il Kofel”, vale a dire nei pressi di una cima o di un rilievo montuoso.

Esistono attestazioni medievali del cognome e di forme molto simili proprio nell'area del Tirolo, dove il paesaggio diventava un modo naturale per distinguere una famiglia dall'altra. La montagna, la valle, il maso, il bosco o una particolare conformazione rocciosa potevano trasformarsi prima in un soprannome geografico e successivamente in un cognome ereditario.

Ci sono anche interpretazioni alternative del nome in altre aree germanofone. Nel nord della Germania, per esempio, una forma simile è stata collegata al termine medio-basso tedesco kovel, cioè “cappuccio”, e avrebbe potuto identificare chi produceva questo genere di copricapo. Nel caso di un Kofler altoatesino nato a Merano, però, l'origine topografica alpina è decisamente quella più coerente con la tradizione locale.

Raphael Kofler: Immagine creata con I.A.

Riccardo Ciervo, nato il 1º aprile 2002 a Latina, porta un cognome italiano dall'origine molto antica e dal significato immediatamente riconoscibile. Ciervo è infatti una variante meridionale e dialettale di “cervo”, il grande ungulato che da millenni occupa un posto importante nell'immaginario e nella cultura europea. L'origine più lontana conduce al latino cervus, termine con cui i Romani indicavano proprio il cervo, passato successivamente nelle diverse parlate italiane assumendo anche forme come ciervo. Il cognome appartiene quindi alla numerosa famiglia dei nomi derivati dal mondo animale, nati spesso nel Medioevo attraverso soprannomi attribuiti a una persona e successivamente trasmessi ai suoi discendenti.

Il cervo possiede inoltre una simbologia antichissima. Le sue corna, che cadono e ricrescono periodicamente, lo hanno trasformato in diverse culture in un'immagine di rinnovamento e rigenerazione, mentre la sua rapidità e il suo portamento lo hanno associato alla forza della natura e alla libertà dei boschi. Questi significati simbolici sono successivi rispetto all'origine linguistica del cognome, ma spiegano quanto potente sia diventata nel tempo l'immagine del cervo.

Riccardo Ciervo: Immagine creata con I.A.

Yukinari Sugawara, nato il 28 giugno 2000 a Toyokawa, nella prefettura di Aichi, in Giappone, porta un cognome che permette di entrare direttamente nel particolare sistema onomastico giapponese, nel quale i caratteri utilizzati per scrivere un nome possono conservarne in maniera molto evidente il significato. Il cognome Sugawara si scrive 菅原 ed è formato da due kanji. Il primo, 菅 (suga), indica una pianta erbacea simile al carice, tradizionalmente presente nelle zone umide e utilizzata anche per realizzare oggetti intrecciati. Il secondo, 原 (hara, che nella composizione diventa wara), significa invece “pianura”, “campo” o “distesa di terreno”.

Unendo i due elementi, Sugawara può essere interpretato come “pianura dei carici”, “campo ricoperto di carici” o, più liberamente, “distesa dove cresce il suga”. Il nome possiede inoltre radici molto profonde nella storia giapponese. Sugawara è il nome di un antico clan, protagonista della vita culturale e politica del Giappone già molti secoli fa. La figura più celebre legata a questa stirpe è Sugawara no Michizane, erudito, poeta e uomo politico vissuto tra il IX e il X secolo, successivamente venerato nella tradizione shintoista come Tenjin, divinità associata allo studio e alla conoscenza. Nel cognome del difensore giapponese convivono quindi natura e storia. Da una parte c'è l'immagine estremamente concreta di una pianura ricoperta di vegetazione; dall'altra un nome familiare presente da oltre mille anni nella cultura del Giappone.

Yukinari Sugawara: Immagine creata con I.A.

Giuseppe Aurelio, nato il 22 marzo 2000 a Bracciano, nel Lazio, porta un cognome che affonda le proprie radici direttamente nell'antica Roma. Aurelio nasce infatti come nome personale latino, Aurelius, diventato celebre soprattutto perché identificava una delle antiche famiglie romane: la gens Aurelia. L'origine di Aurelius viene tradizionalmente collegata al latino aurum, cioè “oro”. Alla stessa famiglia appartiene aureus, “dorato” o “d'oro”, termine che i Romani utilizzavano anche per indicare ciò che possedeva il colore o la luminosità del prezioso metallo. Il significato associato ad Aurelio è quindi quello di “dorato”, “splendente come l'oro”.

Il nome acquisì grande prestigio nel mondo romano grazie alla gens Aurelia, famiglia dalla quale provennero importanti uomini politici e personalità dell'Impero. Il personaggio che più di ogni altro ha consegnato Aurelio alla storia è Marco Aurelio, imperatore romano dal 161 al 180 e uno dei principali esponenti dello stoicismo antico.

Giuseppe Aurelio: Immagine creata con I.A.

Serie A, da Couto a Mastantuono: terre protette, valli rocciose e maestri artigiani

nato il 7 ottobre 1994 a, porta un cognome spagnolo di origine prevalentemente, nato cioè per identificare una persona attraverso il luogo dal quale proveniva o nel quale viveva. Il cognomeviene generalmente collegato a località e antichi toponimi presenti nella penisola iberica. Alla base troviamo una parola che coincide con lo spagnolo, cioè il, l'antica misura utilizzata per calcolare le distanze. Il termine deriva dal latino, plurale di mille, e in particolare dall'espressione romana milia passuum: letteralmente

Per i Romani il mille passus rappresentava infatti un'unità di distanza corrispondente a mille doppi passi. Lungo le grandi strade dell'Impero le distanze venivano indicate attraverso le pietre miliari, colonne collocate a intervalli regolari che riportavano informazioni sul percorso e sulla distanza dalle città principali.

Luis Milla: Immagine creata con I.A.

Yan Couto, nato il 3 giugno 2002 a Curitiba, in Brasile, porta un cognome di chiara origine portoghese, nato nel Medioevo come denominazione geografica legata a un tipo molto particolare di territorio. Il cognome Couto deriva infatti dal portoghese medievale couto, termine con cui veniva indicata una terra delimitata, protetta e dotata di particolari privilegi. Poteva trattarsi di un territorio appartenente a un signore, a un monastero o a un'istituzione ecclesiastica, all'interno del quale erano previste specifiche immunità. Ancora oggi il portoghese couto conserva i significati storici di terra protetta, rifugio o luogo sicuro.

La parola risale al latino cautum, collegato al verbo cavēre, cioè “stare in guardia, prendere precauzioni, proteggere”. L'idea originaria è dunque quella di qualcosa che viene messo al sicuro e difeso. Da qui si sviluppò nel Medioevo il significato territoriale di couto: una porzione di terra separata e tutelata rispetto allo spazio circostante. Proprio questi territori ebbero un ruolo importante nella storia medievale del Portogallo. Tra il IX e il XIII secolo esistevano numerosi coutos, spesso concessi dalla Corona a nobili, monasteri e ordini religiosi. In alcuni casi persino i funzionari regi non potevano esercitarvi normalmente la propria autorità.

Yan Couto: Immagine creata con I.A.

Víctor Valdepeñas, nato il 20 ottobre 2006 a Madrid, porta un cognome spagnolo dalla struttura particolarmente trasparente e fortemente legata al territorio. Valdepeñas è infatti un cognome di origine toponimica: indicava originariamente una persona proveniente da una località chiamata Valdepeñas. Il nome geografico può essere scomposto in due elementi. Val- è la forma contratta di valle, proveniente dal latino vallis, mentre peñas è il plurale dello spagnolo peña, termine utilizzato per indicare una roccia, una rupe o un'altura rocciosa.

Il significato complessivo è quindi quello di “valle delle rocce”, “valle delle rupi” o, più liberamente, “valle rocciosa”. Dietro il cognome di Víctor troviamo quindi un'immagine molto concreta: vcolui che proviene dalla valle delle rocce.

Víctor Valdepeñas: Immagine creata con I.A.

Franco Mastantuono, nato il 14 agosto 2007 ad Azul, nella provincia di Buenos Aires, porta un cognome che rivela chiaramente le origini italiane della sua famiglia. Mastantuono è infatti un cognome meridionale, particolarmente legato alla Campania, e nasce dall'unione di un appellativo tradizionale con un nome personale. La prima parte, Mast-, rimanda a mastro, forma derivata dal latino magister, cioè “maestro”. Nell'Italia meridionale mastro non indicava necessariamente un insegnante: era soprattutto il titolo attribuito a un artigiano esperto, a un capomastro o comunque a una persona che possedeva una particolare abilità nel proprio mestiere.

Nella lingua popolare e nei dialetti del Sud, mastro poteva ridursi proprio a masta-, masto- o mast- davanti al nome della persona. Espressioni come Mast'Antonio servivano quindi a identificare “Mastro Antonio”, vale a dire Antonio l'artigiano, il maestro o l'uomo particolarmente esperto nella propria attività. Ed è proprio qui che troviamo la chiave di Mastantuono. La seconda parte del cognome riconduce infatti ad Antuono, antica forma dialettale meridionale di Antonio. Il cognome può quindi essere letto originariamente come “Mast'Antuono”, ossia “Mastro Antonio”.

Franco Mastantuono: Immagine creata con I.A.

Norberto Bercique Gomes Betuncal Vizcardo, detto Beto, nato il 31 gennaio 1998 a Lisbona, è conosciuto calcisticamente attraverso un nome brevissimo che, in realtà, deriva da una tradizione onomastica molto più antica. Beto è infatti un ipocoristico, cioè una forma abbreviata e affettuosa, utilizzata nel mondo portoghese soprattutto per nomi che terminano in -berto, come Norberto, Alberto, Roberto o Gilberto. Nel suo caso il collegamento è diretto con il primo nome: Norberto, Beto. Per comprenderne davvero l'etimologia bisogna quindi risalire a Norberto, nome di origine germanica arrivato nelle lingue romanze durante il Medioevo. Deriva dall'antico nome Nordberht o da forme molto vicine, costruite attraverso due elementi tipici dell'onomastica germanica.

Il primo è nord, che indicava il “nord” esattamente come nelle moderne lingue germaniche. Il secondo è berht, una radice estremamente frequente negli antichi nomi germanici e con il significato di “brillante, luminoso, illustre”. È lo stesso elemento che ritroviamo, con diverse trasformazioni, in nomi come Alberto, Roberto e Gilberto. Il significato complessivo di Norberto viene quindi interpretato come “splendente del Nord”, “illustre del Nord” o “luminoso uomo del Nord”. Non significa invece semplicemente “uomo del Nord”: è proprio l'elemento berht a introdurre il concetto di splendore e fama. Il nome ebbe una notevole diffusione nell'Europa medievale anche grazie a Norberto di Xanten, religioso vissuto tra XI e XII secolo e fondatore dell'ordine dei Premostratensi. Da quell'antica forma germanica nacquero poi le varianti utilizzate nelle diverse lingue europee, tra cui il portoghese Norberto.

Beto: Immagine creata con I.A.

Serie A, da Stones a Woltemade: l’etimologia dei cognomi tra pietre, dispense e comandanti

nato il 28 maggio 1994 a, porta un cognome inglese dall'etimologia particolarmente trasparente.deriva infatti dall'inglese stone,, parola antichissima che risale all'inglese antico, con lo stesso significato. Prima ancora dell'inglese moderno troviamo quindi, termine appartenente alla grande famiglia delle lingue germaniche. È imparentato con parole come il tedesco, l'olandesee l'antico norreno, tutte riconducibili all'idea della

Come cognome, però, Stones non significa necessariamente che un antenato lavorasse la pietra. L'origine più probabile è topografica: nell'Inghilterra medievale una persona poteva essere identificata attraverso una caratteristica evidente del luogo nel quale abitava. Un uomo che viveva vicino a grandi pietre, rocce, un affioramento roccioso o particolari strutture in pietra poteva quindi ricevere un soprannome destinato successivamente a trasformarsi in cognome.

La forma plurale Stones, rispetto al semplice Stone, rafforza proprio questa possibile dimensione geografica. Il riferimento originario potrebbe essere stato a “le pietre”, cioè a un luogo caratterizzato dalla presenza di più massi o elementi rocciosi. Esistono inoltre località inglesi il cui nome contiene Stone o Stones, per cui alcuni rami familiari possono avere avuto anche un'origine toponimica, indicando qualcuno proveniente da uno di questi luoghi. Nel caso del difensore dell'Inter il legame con lo Yorkshire rende la rappresentazione ancora più efficace: Stones nasce a Barnsley, in un territorio inglese nel quale paesaggi rurali, costruzioni in pietra e antichi insediamenti permettono di ricostruire perfettamente l'ambiente nel quale cognomi topografici di questo tipo potevano formarsi.

Diop Tehuti Djed-Hotep Spence, nato il 9 agosto 2000 a Londra, possiede un nome completo particolarmente interessante, ma nel suo caso è Spence a permettere una ricostruzione etimologica molto solida. Il cognome appartiene alla tradizione britannica, con una presenza storicamente importante soprattutto in Inghilterra e Scozia, e nasce originariamente da un'occupazione.

Spence deriva infatti dal termine medievale spence, utilizzato per indicare una dispensa o un locale nel quale venivano conservati viveri e provviste. La parola entrò nell'inglese attraverso l'antico francese despense, a sua volta collegato al latino dispensa, termine derivato dal verbo dispendere, con l'idea originaria di distribuire o amministrare.

Nel sistema delle grandi abitazioni e dei castelli medievali, la spence non era semplicemente una stanza qualsiasi. Era il luogo nel quale venivano custoditi e amministrati alimenti, bevande e altre provviste della casa. Proprio da questo ambiente nacque anche una funzione specifica: lo spencer, cioè la persona incaricata della dispensa e della distribuzione delle provviste.

Djed Spence: Immagine creata con I.A.

Kamil Grabara, nato l’8 gennaio 1999 a Ruda Śląska, in Polonia, porta un cognome profondamente inserito nella tradizione linguistica polacca. Grabara è riconducibile alla grande famiglia di parole costruite intorno alla radice slava grab-, ma per comprenderne l’origine bisogna distinguere tra più possibilità. Una delle piste più interessanti conduce al polacco grabarz, parola che indica il becchino o, originariamente, colui che scava le fosse. Il termine è collegato al verbo grabać, anticamente utilizzato con il senso di scavare, rastrellare o lavorare la terra.

In questa prospettiva, Grabara sarebbe nato come soprannome professionale attribuito a qualcuno impegnato in attività legate allo scavo. Il significato originario non deve quindi essere necessariamente interpretato nel senso moderno e specifico di “becchino”. Alla base troviamo soprattutto il gesto concreto dello scavare e smuovere il terreno, dal quale successivamente si specializzò anche il nome della professione funeraria.

Kamil Grabara: Immagine creata con I.A.

Kerim Alajbegović, nato il 21 settembre 2007 a Colonia, in Germania, porta un cognome che racconta in maniera molto evidente la lunga presenza ottomana nei Balcani e il modo in cui elementi linguistici turchi sono entrati nell'onomastica della Bosnia ed Erzegovina. Alajbegović può essere scomposto in tre elementi: alaj + beg + -ović. È proprio questa struttura a permettere di ricostruirne il significato storico.

Il termine alaj, entrato nelle lingue balcaniche attraverso il turco ottomano alay, indicava un reggimento, una formazione o un'unità militare. Nell'organizzazione dell'Impero ottomano esisteva infatti il titolo di alaybeyi, attribuito a un ufficiale responsabile di una formazione militare territoriale. Nei Balcani la figura venne conosciuta anche attraverso forme come alajbeg. La seconda parte, beg, deriva dal titolo turco bey, adattato nelle lingue slave meridionali proprio come beg. Era un titolo utilizzato nell'universo ottomano per uomini che ricoprivano posizioni di autorità, comando o prestigio sociale. L'alajbeg era dunque, in termini generali, un comandante militare, legato in particolare al comando di un'unità o reggimento.

A questo composto si aggiunge -ović, tipico suffisso patronimico dei cognomi slavi meridionali. Esprime l'idea di figlio, discendente o appartenente alla famiglia di qualcuno. È lo stesso meccanismo che troviamo in moltissimi cognomi serbi, croati, montenegrini e bosniaci. Il cognome può essere interpretato storicamente come “discendente dell'alajbeg”, cioè il discendente di un uomo conosciuto attraverso quel titolo militare. Il cognome conserva così nella propria struttura due mondi linguistici sovrapposti. Alaj e beg riflettono il lungo periodo ottomano della storia balcanica; -ović appartiene invece alla formazione patronimica slava.

Kerim Alajbegović: Immagine creata con I.A.

Guglielmo Vicario, nato il 7 ottobre 1996 a Udine, porta un cognome italiano che deriva direttamente da una carica e da una funzione di rappresentanza. Per comprenderne l'origine bisogna risalire al latino vicarius, termine che indicava qualcuno che agiva “al posto di un altro”, come sostituto o rappresentante. Alla base troviamo il latino vicis, parola legata ai concetti di turno, alternanza, posto o funzione. Da qui nacque vicarius, letteralmente colui che occupa temporaneamente il posto di qualcun altro o ne esercita le funzioni. È la stessa origine che ritroviamo nell'italiano moderno vicario.

Nel mondo romano il termine aveva già un'importante dimensione amministrativa. Un vicarius poteva essere un delegato o sostituto di un'autorità superiore, e durante il tardo Impero il vocabolo entrò anche nella terminologia dell'amministrazione imperiale. Non indicava quindi un'unica professione immutabile, ma soprattutto un principio: esercitare un'autorità per conto di qualcun altro. Con il Medioevo la parola continuò a essere utilizzata sia nell'ambito civile sia in quello ecclesiastico. Un vicario poteva rappresentare un signore, un'autorità politica o un funzionario superiore; nella Chiesa indicava invece chi esercitava determinate funzioni per delega. Da questa lunga tradizione derivano espressioni ancora oggi utilizzate come vicario generale o vicario parrocchiale.

Guglielmo Vicario: Immagine creata con I.A.

Nick Woltemade, nato il 14 febbraio 2002 a Brema, porta un cognome della tradizione linguistica della Germania settentrionale, riconducibile al concetto di misura e moderazione. La spiegazione onomastica lo collega alla forma Woltemate e all’espressione del basso tedesco medio wol to mate, interpretabile come “nella giusta misura”. Il cognome avrebbe quindi indicato una persona capace di mantenere la misura, equilibrata e appropriata nel comportamento.

Alla base di questa interpretazione troviamo un soprannome riferito al carattere. Per distinguere una persona dalle altre non si ricorreva soltanto al mestiere, al luogo di provenienza o al nome del padre: anche un tratto del comportamento poteva diventare un appellativo e, successivamente, un cognome ereditario. Nel caso di Woltemade, l’immagine evocata è dunque quella di chi sa evitare gli eccessi e agire con moderazione. Il riferimento alla “misura” va inteso in senso figurato: riguarda il modo di comportarsi, la capacità di mantenere l’equilibrio e di non oltrepassare il limite.

Nick Woltemade - Immagine creata con A.I.

Norberto Murara Neto, nato il 19 luglio 1989 ad Araxá in Brasile, è conosciuto nel mondo del calcio soprattutto come Neto, un nome che in portoghese significa “nipote”, precisamente il figlio di un figlio o di una figlia rispetto ai nonni. La sua origine risale al latino nepos, attraverso forme popolari derivate da nepōtem. A differenza dell’italiano “nipote”, che può indicare anche il figlio di un fratello o di una sorella, il portoghese distingue le due relazioni: neto è il nipote dei nonni, mentre sobrinho è quello degli zii.

Nella tradizione dei nomi portoghesi e brasiliani, Neto può servire a distinguere un nipote da un nonno con lo stesso nome, conservando nel nome completo un richiamo alla continuità tra le generazioni. Esiste anche come cognome, nato da un appellativo di parentela. Nel caso del portiere, però, senza una ricostruzione genealogica documentata non possiamo stabilire a quale antenato si riferisca: il significato della parola è certo, mentre il motivo specifico della sua presenza nel nome resta da verificare.

Norberto Neto - Immagine creata con A.I.

Serie A, da Leite a Monteiro: l’etimologia dei cognomi tra latte, silenzi e cacciatori

, nato il 23 gennaio 1999, porta un cognome portoghese che richiama direttamente il. In portoghese, infatti,è ancora oggi la parola utilizzata per indicare questo alimento. Per risalire alla sua origine bisogna partire dal latinoe dalla forma, dalla quale si è sviluppata la parola portoghese. Anche l’italianoe lo spagnoloappartengono alla stessa famiglia linguistica: termini diversi che conservano una radice comune.

Ma come è diventato un cognome? Una delle spiegazioni proposte riguarda il colore della carnagione. Leite sarebbe nato come soprannome attribuito a qualcuno dalla pelle particolarmente chiara, attraverso il paragone con il bianco del latte. Un’immagine semplice, immediatamente comprensibile nella vita quotidiana, che poteva servire a distinguere una persona all’interno della comunità. Con il passare delle generazioni, il soprannome sarebbe poi diventato un nome di famiglia.

Diogo Leite - Immagine creata con A.I.

Danilho Doekhi, nato il 30 giugno 1998 a Rotterdam, porta un cognome presente in Suriname, la cui possibile origine conduce alle lingue dell’India settentrionale. Una pista da considerare è il collegamento con il nome Dukhi, documentato anche nella grafia Doekhi negli archivi dell’immigrazione indiana in Suriname. Questa corrispondenza offre un indizio concreto, ma non dimostra da sola che il cognome del calciatore abbia seguito lo stesso percorso.

La parola dukhī significa “triste”, “afflitto” o “sofferente” e appartiene alla famiglia del sanscrito duḥkha, termine che esprime dolore e sofferenza. Seguendo questa interpretazione, all’origine del cognome potrebbe esserci un nome personale legato a una condizione umana, successivamente tramandato come nome di famiglia.

Danilho Doekhi - Immagine creata con A.I.

Josip Šutalo, nato il 28 febbraio 2000 a Čapljina, porta un cognome per il quale viene proposta un’origine legata al silenzio e al parlare poco. Secondo questa interpretazione, Šutalo sarebbe collegato al verbo croato šutjeti, che significa “tacere” o “rimanere in silenzio”. Il cognome potrebbe quindi essere nato come soprannome per una persona taciturna, conosciuta nella propria comunità per la riservatezza o per l’abitudine a intervenire poco nelle conversazioni. È però un’ipotesi etimologica, non una derivazione definitivamente accertata. Il meccanismo sarebbe quello dei cognomi nati da un tratto del comportamento: una caratteristica riconoscibile diventava un appellativo, poi trasmesso ai discendenti come nome di famiglia. Seguendo questa lettura, il significato evocato da Šutalo sarebbe “colui che tace”.

Josip Sutalo - Immagine creata con A.I.

Amar Fatah, nato il 19 febbraio 2004 a Solna, porta un nome riconducibile alla radice araba f-t-ḥ, legata al significato di “aprire”. Da questa radice nasce il verbo fataḥa, cioè “aprire” o “conquistare”, e il sostantivo fatḥ, che può esprimere “apertura”, “conquista” e “vittoria”. Il collegamento tra questi significati passa dall’immagine di qualcosa che si apre: una porta, un passaggio o l’accesso a un luogo prima irraggiungibile.

Nella tradizione dei nomi arabi, la stessa radice ha dato origine a forme diverse. Fātiḥ indica “colui che apre” e può assumere il significato di “conquistatore”; Fattāḥ richiama invece “colui che apre” in una forma intensiva ed è presente anche nel linguaggio religioso islamico. La grafia Fatah, trascritta in caratteri latini, non permette da sola di stabilire con certezza quale forma corrisponda al nome del calciatore. Il riferimento etimologico più solido resta quindi quello all’apertura, con il suo sviluppo verso i concetti di conquista e vittoria.

Amar Fath - Immagine creata con A.I.

Joël Monteiro, nato il 5 agosto 1999 a Sion, porta un cognome di tradizione portoghese e galiziana, legato al mondo della caccia. La parola portoghese monteiro indicava infatti chi cacciava nei monti e nei territori boschivi, ma poteva designare anche il custode di una riserva di caccia. Il cognome appartiene quindi alla categoria dei nomi di famiglia nati da un mestiere o da una funzione.

Alla base troviamo monte, accompagnato dal suffisso -eiro, utilizzato in portoghese anche per indicare chi svolge una determinata attività. In questo contesto, il riferimento non va limitato alla montagna intesa come vetta: comprende il paesaggio selvatico, i boschi e i terreni nei quali si praticava la caccia. Il monteiro era dunque una figura legata alla conoscenza del territorio e degli animali, impegnata nell’attività venatoria oppure nella sorveglianza delle aree riservate. Con il tempo, la denominazione poteva diventare un appellativo personale e poi un cognome ereditario

Joel Monteiro - Immagine creata con A.I.

Serie A, da Ramos ad Amorim: l’etimologia dei cognomi tra alberi, cavalieri e antiche tenute

, nato il, porta un cognome di tradizione, legato agli. La parolaè infatti il plurale die risale al latino, che aveva lo stesso significato. Dietro il cognome troviamo quindi un elemento del paesaggio: le ramificazioni degli alberi, capaci di caratterizzare un terreno, un’abitazione o un intero luogo. Una delle principali spiegazioni riconducea un’origine: il nome poteva distinguere una persona che viveva in. Un’altra possibilità è la provenienza da una delle località chiamate, presenti nella penisola iberica.

Goncalo Ramos - Immagine creata con A.I.

Diego Moreira, nato il 6 agosto 2004 a Liegi, porta un cognome di tradizione portoghese e galiziana, legato a un albero: il gelso. La parola moreira, collegata al portoghese amoreira, indica infatti la pianta che produce le more di gelso. La sua radice risale al latino morum, nome del frutto, dal quale si sono sviluppate diverse parole delle lingue romanze.

Il cognome ha soprattutto un’origine toponimica: identificava chi proveniva da una delle numerose località chiamate Moreira, in Portogallo e in Galizia. Il nome del luogo richiamava a sua volta la presenza del gelso, un elemento della vegetazione capace di rendere riconoscibile un terreno o un insediamento. Il percorso è quindi quello di un albero che dà il nome a un luogo e di un luogo che diventa nome di famiglia.

Diego Moreira - Immagine creata con A.I.

Alphadjo Cisse, nato il 22 ottobre 2006 a Treviso, porta un cognome dell’Africa occidentale, frequentemente scritto Cissé, legato alla storia del popolo soninké. Una spiegazione onomastica lo riconduce alla parola si, cioè “cavallo”, interpretando il nome nel senso di “cavaliere”, colui che monta a cavallo. Il riferimento originario sarebbe dunque all’animale e alla persona che lo cavalca, senza implicare il titolo nobiliare associato alla parola italiana “cavaliere”.

Cissé è anche il nome di un importante clan soninké, ricordato nella storia dell’antico Impero del Ghana, situato nell’Africa occidentale e distinto dall’attuale Stato del Ghana. Il cognome conserva quindi una dimensione collettiva: oltre alla spiegazione linguistica legata al cavallo, richiama l’appartenenza a una tradizione familiare e storica.

Alphadjo Cisse - Immagine creata con A.I.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, nato il 27 gennaio 1985 a Lisbona, porta un cognome portoghese che conserva il ricordo di un’antica proprietà terriera. La sua origine è toponimica: indicava una persona proveniente da una località chiamata Amorim. Dietro il nome del luogo troviamo l’espressione tardolatina [villa] Amorini, interpretabile come “la tenuta di Amorino”, dal nome personale del proprietario.

In questo contesto, la parola latina villa indicava una residenza rurale con i terreni e le attività agricole che le appartenevano. Amorini era invece la forma che esprimeva il possesso: specificava a chi appartenesse la proprietà. Nel tempo, il nome del proprietario rimase a identificare il luogo, anche dopo la scomparsa della persona che lo aveva portato. Da quel luogo nacque poi il cognome di chi ne proveniva. Il percorso è dunque dal nome di una persona alla sua tenuta, dalla tenuta all’insediamento e infine al nome di famiglia. Il nome Amorino viene ricondotto al latino amor, “amore”, ma il significato immediato del cognome resta quello di provenienza da Amorim.

Ruben Amorim - Immagine creata con A.I.

Da Favasuli a Mora: l’etimologia dei cognomi tra fagioli, pellegrini e mulini

Costantinoè nato il 26 aprile 2004 a. Il suo cognome, raro e tipico del Reggino, avrebbe un’origine: secondo una proposta etimologica, deriverebbe dalle voci dialettali, “mangiare”, e, “fagiolo”, assumendo il significato di “”. Sarebbe dunque nato come soprannome attribuito a un capostipite, per poi diventare un cognome ereditario.

Costantino Favasuli - Immagine creata con A.I.

José David Romero, conosciuto come David Romero, è nato il 25 marzo 2003 a Corrientes, in Argentina. Il cognome Romero è di origine spagnola e deriva dalla parola romero, che indicava il pellegrino, in particolare chi si recava a Roma. Sarebbe nato come soprannome attribuito a una persona che aveva compiuto un pellegrinaggio, diventando poi un cognome ereditario. Il significato richiama dunque la figura del “pellegrino diretto a Roma”.

David Romero - Immagine creata con A.I.

Matija Frigan è nato l’11 febbraio 2003 a Fiume, in Croazia. Il suo cognome appartiene alla categoria dei cognomi nati da soprannomi ed è collegato al verbo regionale croato frigati, che significa “friggere” e deriva dall’italiano. La forma frigan corrisponde letteralmente a “fritto”: una parola del linguaggio quotidiano che si è trasformata in un appellativo personale e successivamente in un nome di famiglia, trasmesso di generazione in generazione. Questo legame linguistico richiama i contatti tra le parlate italiane e quelle croate, che hanno lasciato tracce anche nel vocabolario della cucina.

Matija Frigan: immagine creata con A.I.

Simone Lontani è nato il 18 gennaio 2008 a Cesena. Il suo cognome potrebbe essere collegato all’aggettivo italiano lontano, che risale al latino ricostruito longitanus, derivato da longe, “lontano” o “a grande distanza”. Una possibile interpretazione è che all’origine ci fosse un soprannome riferito a qualcuno arrivato da un luogo distante, oppure residente in una zona appartata rispetto al centro abitato. In questa lettura, “il Lontano” avrebbe identificato inizialmente una persona, mentre la forma plurale Lontani avrebbe finito per indicarne la famiglia e i discendenti.

Simone Lontani - Immagine creata con A.I.

Nahuel Molina è nato il 6 aprile 1998 a Embalse, nella provincia argentina di Córdoba in Argentina. Il cognome Molina ha origine spagnola ed è legato al mulino, attraverso il latino molina. È soprattutto un cognome di provenienza: poteva identificare una persona originaria di una delle diverse località spagnole chiamate Molina, i cui nomi richiamavano la presenza di mulini. Il significato va quindi inteso come “proveniente da Molina”, senza dedurne automaticamente che un antenato esercitasse il mestiere di mugnaio. Il cognome conserva così il ricordo di un elemento importante del paesaggio e dell’economia del passato: il luogo in cui i cereali venivano trasformati in farina poteva diventare un riferimento per denominare un insediamento e, successivamente, chi ne proveniva.

Nahuel Molina - Immagine creata con A.I.

Rodrigo Mora de Carvalho, conosciuto come Rodrigo Mora, è nato il 5 maggio 2007 a Custóias, nel comune di Matosinhos, nel distretto di Porto, in Portogallo. Il cognome Mora appartiene alla tradizione portoghese e spagnola e può avere un’origine legata al paesaggio oppure a un luogo di provenienza. Una delle interpretazioni lo collega alla parola mora, il frutto del gelso, attraverso il latino morum: avrebbe quindi identificato una persona che abitava nei pressi di questi alberi o in un terreno dove crescevano.

Rodrigo Mora - Immagine creata con A.I.

Da Ćaleta-Car ad Abate: l’etimologia dei cognomi tra imperatori, monete e monasteri

Dujeè nato il 17 settembre 1996 a, in. Il suo cognome composto unisce due elementi con significati distinti.viene ricondotto al termine regionale ćale, una forma familiare e affettuosa per indicare il, simile all’italiano “papà”. Appartiene quindi ai cognomi nati da soprannomi collegati ai rapporti di parentela, anche se non conosciamo la circostanza precisa che portò alla sua attribuzione nella famiglia del calciatore.significa invece “” o “zar” e risale, attraverso la tradizione linguistica slava, al latino Caesar, cioè Cesare.

Come cognome poteva nascere da un soprannome ironico riferito a qualcuno dai modi autoritari, che si comportava come un sovrano: non dimostra dunque una discendenza imperiale. La forma composta Ćaleta-Car è particolarmente radicata a Bilice, nei dintorni di Sebenico, dove sono documentate anche famiglie chiamate semplicemente Ćaleta. L’aggiunta di Car può quindi essere letta come un elemento distintivo di un ramo familiare, senza tradurre l’intero cognome come se fosse un’unica espressione.

Duje Caleta-Car - Immagine creata con A.I.

Simone Cinquegrano è nato il 25 giugno 2004 a Modena. Il suo cognome viene ricondotto alla tradizione campana e a un soprannome formato da “cinque” e “grana”, con riferimento al denaro. Il grano era infatti un’antica unità monetaria utilizzata nell’Italia meridionale, mentre il termine cinquegrani indicava una moneta del valore di cinque grana, circolante anche nel Regno delle Due Sicilie. Cinquegrano sarebbe quindi una variante di questa denominazione, diventata prima un appellativo personale e poi un cognome ereditario.

Simone Cinquegrano - Immagine creata con A.I.

Daniel Santos Bragança è nato il 27 maggio 1999 a Fazendas de Almeirim, in Portogallo. Il cognome Bragança ha un’origine geografica: deriva dal nome dell’omonima città del Portogallo nordorientale e identificava chi proveniva da quel territorio. Il significato può quindi essere reso come “originario di Bragança”. Un’indicazione inizialmente utile a distinguere una persona trasferitasi altrove poteva poi diventare un cognome ereditario, mantenendo il ricordo del luogo anche nelle generazioni successive.

Daniel Braganca - Immagine creata con A.I.

Kian Franklin Fitz-Jim è nato il 5 luglio 2003 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Il suo cognome presenta una struttura interpretabile come “figlio di Jim”: il prefisso Fitz- deriva infatti dall’anglonormanno fiz, “figlio”, risalente al latino filius. È lo stesso elemento presente in cognomi come Fitzgerald e Fitzpatrick, nei quali precede il nome di un antenato. Jim è invece una forma familiare inglese di James, corrispondente all’italiano Giacomo. Questa lettura spiega la composizione linguistica del cognome, senza dimostrare chi fosse il Jim al quale si riferiva originariamente. La storia documentata di Fitz-Jim passa anche dal Suriname: il cognome compare nei registri dell’emancipazione del 1863 conservati nell’Archivio nazionale olandese.

Kian Fitz-Jim - Immagine creata con A.I.

Alessio Cacciamani è nato il 29 giugno 2007 a Jesi, in provincia di Ancona. Il suo cognome presenta la struttura dei cognomi italiani composti da un verbo e un sostantivo: nella forma attuale si riconoscono “caccia” e “mani”. Queste costruzioni derivavano spesso da soprannomi, ma la loro interpretazione richiede cautela: parole oggi facilmente riconoscibili possono nascondere significati antichi, usi dialettali o trasformazioni avvenute nella trascrizione. Cacciamani viene infatti citato tra gli esempi di questa categoria, senza che ciò chiarisca automaticamente il significato originario.

Alcune ricostruzioni genealogiche collegano un ramo dei Cacciamani alla forma Cazzamali, successivamente modificata; il rapporto tra queste forme resta però da verificare e non può essere esteso alla famiglia del calciatore. Non è quindi possibile tradurre con sicurezza il cognome come “cacciatore con le mani”, né attribuirlo a un particolare mestiere.

Alessio Cacciamani - Immagine creata con A.I.

Ignazio Abate è nato il 12 novembre 1986 a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. Il suo cognome deriva dal titolo religioso di “abate”, con cui si indica il superiore di una comunità monastica. La parola risale al latino tardo abbas, attraverso il greco ecclesiastico, e ha la sua origine nell’aramaico abbā, “padre”. Il significato richiama dunque la figura di un padre spirituale, incaricato di guidare la vita religiosa e comunitaria di un monastero.

Ignazio Abate - Immagine creata con A.I.

David Alaba - Immagine creata con A.I.

David Olatukunbo Alaba è nato il 24 giugno 1992 a Vienna, in Austria. Il cognome Alaba appartiene alla tradizione yoruba dell’Africa occidentale e deriva da un nome personale legato all’ordine delle nascite. Nella sequenza tradizionale, i gemelli ricevono i nomi Taiwo e Kehinde; il bambino nato successivamente viene chiamato Idowu, mentre quello che segue Idowu prende il nome Alaba. Il significato viene quindi comunemente spiegato come “secondo figlio nato dopo i gemelli”. La particolarità di questo nome è che conserva un’informazione sulla posizione occupata dal bambino nella famiglia, anziché riferirsi a un mestiere, a un luogo o a una caratteristica fisica. Rientra in una tradizione onomastica nella quale le circostanze della nascita possono determinare il nome assegnato a una persona.