Il Milan si aggiudica il derby contro l'Inter con un netto 3-1, al termine di una partita ricca di emozioni e caratterizzata da un primo tempo particolarmente intenso. I rossoneri partono fortissimo e riescono a indirizzare la sfida già nei primi dieci minuti, sorprendendo completamente la formazione nerazzurra e sfruttando al meglio le occasioni costruite. Una vittoria importante per la squadra rossonera, capace di imporsi in una delle partite più attese della stagione e di mettere in mostra una straordinaria concretezza sotto porta.

La gara si sblocca già al 4', quando Pulisic trova la rete che porta avanti il Milan su colpo di testa preciso. L'Inter accusa il colpo e appena sei minuti più tardi arriva anche il raddoppio, firmato da Rabiot al 10' su una dormita collettiva nerazzurra da calcio d'angolo. Un avvio praticamente perfetto per i rossoneri, che si ritrovano immediatamente con due gol di vantaggio e costringono i nerazzurri a inseguire. L'Inter prova a reagire e al 22' arriva anche il gol di Bastoni, che permette alla formazione nerazzurra di accorciare le distanze e riaprire momentaneamente la partita.

Il Milan, tuttavia, non si lascia intimorire e continua a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. Al 43' arriva infatti la rete di Moreira, che permette ai rossoneri di ristabilire le distanze e di andare all'intervallo sul risultato di 3-1. Un primo tempo estremamente movimentato, nel quale il Milan riesce a capitalizzare le proprie opportunità e a costruire un vantaggio importante.

Le statistiche premiano l'Inter, ma il Milan è più cinico: 19 tiri contro 7

Uno degli aspetti più interessanti del derby riguarda proprio il confronto statistico tra le due squadre. Nonostante la vittoria per 3-1, il

ha infatti lasciato all'

il controllo di diverse fasi della partita, soprattutto per quanto riguarda il possesso del pallone e la produzione offensiva complessiva. I nerazzurri hanno fatto registrare il 57% di possesso contro il 43% dei rossoneri, completando anche più passaggi: 525 contro 407.

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Il dato più significativo riguarda però le conclusioni verso la porta avversaria. L'Inter ha collezionato ben

, accompagnati da 11 calci d'angolo rispetto ai 3 conquistati dai rossoneri. Anche gli expected goals confermano una maggiore produzione offensiva nerazzurra: 1,78 contro 0,66. Eppure, il risultato finale racconta una storia completamente diversa, con il Milan capace di sfruttare al massimo le proprie occasioni e di punire gli avversari nei momenti decisivi.

Particolarmente significativo anche il dato relativo agli interventi dei portieri: sette parate per il Milan contro una sola dell'Inter. Un numero che testimonia la maggiore pressione offensiva esercitata dalla formazione nerazzurra, senza però mettere in discussione la capacità dei rossoneri di gestire il vantaggio e portare a casa una vittoria di grande prestigio.

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Inter sconfitta nel derby: tanti tiri e possesso, ma manca la concretezza

Per l'

di Chivu si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto considerando il divario tra la produzione offensiva e il risultato maturato sul campo. La squadra nerazzurra ha provato a fare la partita, mantenendo il controllo del pallone e costruendo numerose occasioni, ma ha pagato a caro prezzo le disattenzioni difensive e la capacità del Milan di colpire con grande efficacia.

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I 19 tiri complessivi e le 11 conclusioni dalla bandierina testimoniano una squadra che ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà la difesa rossonera. Tuttavia, la maggiore mole di gioco non si è tradotta in un numero sufficiente di gol per rimettere in discussione il risultato. La formazione nerazzurra ha mostrato evidenti fragilità nella gestione delle transizioni e nella fase difensiva, soprattutto durante un primo tempo nel quale il Milan è riuscito a trovare ripetutamente la via della rete.

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