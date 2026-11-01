Ci sono date che sembrano scritte apposta dal destino. Il 1 novembre 2026, esattamente un anno dopo il suo debutto ufficiale sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti si ritroverà di fronte il Napoli, la squadra che più di ogni altra ha segnato la sua carriera recente. Una coincidenza che trasforma una normale partita di campionato in un appuntamento dal forte valore simbolico.

La sfida dell'Allianz Stadium, valida per la decima giornata di Serie A e in programma domenica 1 novembre alle 20:45, mette infatti a confronto passato e presente dell'allenatore toscano. Da una parte la Juventus del suo primo anno in bianconero, dall'altra il Napoli guidato da Massimiliano Allegri, erede di quella squadra che Spalletti aveva portato sul tetto d'Italia.

Dalla Nazionale alla Juventus: l'eredità raccolta dopo Tudor

L'approdo disulla panchina dellaarrivò nell'autunno del 2025, pochi mesi dopo la conclusione della sua esperienza alla guida della. La dirigenza bianconera decise di affidarsi a uno degli allenatori più stimati del panorama calcistico nazionale nel tentativo di dare una svolta a una stagione già complicata.

La scelta maturò dopo l'esonero di Igor Tudor, con la Juventus che individuò in Spalletti il profilo più adatto per rilanciare il progetto tecnico. L'obiettivo era quello di restituire una chiara identità di gioco alla squadra e riportare il club ai vertici del calcio italiano attraverso un percorso fondato su organizzazione tattica e valorizzazione della rosa.

GENOVA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, reagisce durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Juventus FC allo stadio Luigi Ferraris, il 28 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il debutto ufficiale arrivò il 1° novembre 2025. Dodici mesi dopo, il calendario gli riserva un incrocio dal sapore speciale: nel giorno del primo anniversario sulla panchina bianconera, Spalletti si ritrova di fronte proprio il Napoli, il club con cui ha costruito la sua impresa più celebrata.

Spalletti e il Napoli dello scudetto: l'impresa che fece la storia

Prima dell'avventura con lae dell'incarico inaveva raggiunto l'apice della propria carriera sulla panchina del. Nella stagione 2022-23 guidò infatti gli azzurri alla conquista di uno scudetto atteso da oltre trent'anni, riportando il titolo in città per la prima volta dall'epoca di

NAPOLI, ITALIA - 4 GIUGNO: Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, stringe la mano a Luciano Spalletti, allenatore della SSC Napoli, accanto al trofeo della Serie A, al termine della partita di campionato tra SSC Napoli e UC Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona, il 4 giugno 2023 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il peso storico di quel trionfo fu enorme. Non si trattò soltanto della vittoria di un campionato, ma della fine di un'attesa vissuta da intere generazioni di tifosi. In una piazza passionale ed esigente come Napoli, quello scudetto assunse i contorni di un evento destinato a rimanere nella memoria collettiva della città.

Spalletti costruì una squadra capace di dominare il torneo attraverso gioco, organizzazione e qualità individuali. Victor Osimhen fu decisivo per la sua straordinaria capacità realizzativa e per il lavoro svolto negli spazi offensivi, mentre Khvicha Kvaratskhelia divenne il simbolo dell'imprevedibilità e della fantasia dell'attacco azzurro. Fondamentale fu anche il contributo di Lobotka, autentico regista del gioco partenopeo, indispensabile nel dare ritmo e ordine a una squadra che per lunghi tratti sembrò semplicemente ingiocabile.

La crisi della Juve di Spalletti e un Napoli in cerca di conferme

Se ildello scudetto rappresentava una macchina quasi perfetta, laattuale sta vivendo una stagione molto diversa. I risultati ottenuti finora e il gioco espresso rendono infatti questa squadra una delle peggiori versioni bianconere degli ultimi anni . Dopo nove giornate di campionato, la formazione dioccupa il tredicesimo posto in classifica con appena 10 punti. Un rendimento ben lontano dalle aspettative di una società abituata a lottare per le posizioni di vertice.

Tra le principali criticità emerge soprattutto il rendimento offensivo. La Juventus fatica a costruire occasioni nitide e, quando riesce a presentarsi dalle parti della porta avversaria, spesso manca di concretezza. Emblematico è il momento vissuto da Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, due dei principali riferimenti avanzati della rosa. I due stanno incontrando enormi difficoltà nel trovare continuità realizzativa in campionato. La scarsa produzione sotto porta è diventata uno dei simboli delle difficoltà bianconere e ha inevitabilmente contribuito al deludente avvio di stagione.

GENOVA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Kolo Muani della Juventus (a sinistra) reagisce con delusione dopo il gol di Kingsley Ehizibue del Genoa, durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Juventus FC allo stadio Luigi Ferraris, il 28 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

A preoccupare, però, non è soltanto l'attacco. Anche la fase difensiva, storicamente uno dei punti di forza della Juventus, ha mostrato crepe evidenti nelle ultime settimane. La conferma è arrivata nell'ultima giornata, con la sconfitta per 2-0 sul campo del Genoa. Una gara nella quale i bianconeri hanno pagato a caro prezzo errori individuali e disattenzioni difensive, evidenziando tutte le fragilità della squadra. Un segnale allarmante per Luciano Spalletti, chiamato ora a trovare rapidamente soluzioni sia sul piano della solidità difensiva sia su quello della produzione offensiva.

Sul fronte opposto, il Napoli di Massimiliano Allegri sta cercando di consolidare il proprio percorso tra alti e bassi. Gli azzurri non hanno ancora raggiunto quella continuità che aveva caratterizzato la squadra campione d'Italia guidata da Spalletti. I Partenopei continuano a mantenere ambizioni importanti. La sfida dell'Allianz può essere un banco di prova significativo per misurare le proprie ambizioni nel prosieguo della stagione.

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Novanta minuti per misurare un anno di Spalletti

Juventus-Napoli arriva quindi in un momento particolare della carriera di. Da una parte c'è il ricordo della squadra che gli ha regalato l'impresa più celebrata della sua carriera. Dall'altra una Juventus che sta ancora cercando una propria identità e che continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.

La sfida dell'Allianz Stadium diventa qualcosa di più di una semplice partita di campionato. È un passaggio significativo per misurare il presente bianconero e capire se il progetto affidato a Spalletti possa trovare quella svolta necessaria per competere ai massimi livelli.