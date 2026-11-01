Momento di grande paura per l'Udinese nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dallo stesso club bianconero, il presidente Gianpaolo Pozzo è stato urgentemente ricoverato nell'ospedale di Udine per una polmonite. Il numero uno delle Zebrette non era presente allo stadio ieri sera durante la sfida contro la Roma, persa 2-5 e motivo per cui la panchina di Kosta Runjaić sembra vicina a saltare, e questa mattina non si è sentito bene tanto da rendere necessario l'intervento dei medici.

Udinese, Pozzo ricoverato per polmonite: "Condizioni stabili"

Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite.

La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto. pic.twitter.com/kjGICN4aSE — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 1, 2026

Non c'è proprio un momento di pace per. Dopo il nuovo KO contro la, il settimo consecutivo e con Kostaormai appeso ad un filo, questa mattina il club friulano ha vissuto un attimo di grande paura a seguito dell'immediato ricovero del presidente Gianpaolo Pozzo per una polmonite. A comunicarlo è stata la stessa dirigenza bianconera con un comunicato, attraverso il quale si è limitata a dire che "le sue condizioni cliniche sono stabili".Nel frattempo, la società dovrà riflettere anche sul futuro dell'allenatore tedesco ma dopo la sconfitta contro lae il conseguente penultimo posto in classifica sembra proprio che il cambio in panchina sia ormai prossimo tanto che nelle ultime ore è stato accostato il nome di Roberto, reduce dalla fortunata esperienza alla guida del. Sul campo, invece, il prossimo impegno sarà sull'ostico campo delil prossimo venerdì alle 20:45. Sfida molto delicata per entrambe.

UDINE, ITALIA - 15 FEBBRAIO: Gianpaolo Pozzo presidente dell'Udinese Calcio guarda durante la Serie A match tra Udinese Calcio e SS Lazio allo Stadio Friuli il 15 febbraio 2015 a Udine, Italia. (Foto di Dino Panato/Getty Images)

Di seguito il comunicato del club bianconero. "Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”.