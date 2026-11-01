Il presidente dei bianconeri è stato ricoverato nell'ospedale dell'omonima città questa mattina: ultimi aggiornamenti dal club friulano
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Momento di grande paura per l'Udinese nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dallo stesso club bianconero, il presidente Gianpaolo Pozzo è stato urgentemente ricoverato nell'ospedale di Udine per una polmonite. Il numero uno delle Zebrette non era presente allo stadio ieri sera durante la sfida contro la Roma, persa 2-5 e motivo per cui la panchina di Kosta Runjaić sembra vicina a saltare, e questa mattina non si è sentito bene tanto da rendere necessario l'intervento dei medici.
Udinese, Pozzo ricoverato per polmonite: "Condizioni stabili"Non c'è proprio un momento di pace per l'Udinese. Dopo il nuovo KO contro la Roma, il settimo consecutivo e con Kosta Runjaic ormai appeso ad un filo, questa mattina il club friulano ha vissuto un attimo di grande paura a seguito dell'immediato ricovero del presidente Gianpaolo Pozzo per una polmonite. A comunicarlo è stata la stessa dirigenza bianconera con un comunicato, attraverso il quale si è limitata a dire che "le sue condizioni cliniche sono stabili".
Di seguito il comunicato del club bianconero. "Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto”.
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