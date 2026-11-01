Il Pallone d’Oro 2026 continua a far discutere anche dopo la conclusione delle votazioni e la proclamazione del vincitore, con le dichiarazioni di Mustapha Badri, giornalista marocchino che faceva parte della giuria internazionale incaricata di assegnare il premio, che hanno riacceso le polemiche.

Al centro della vicenda ci sarebbero dei tentativi di condizionamento che il cronista marocchino avrebbe ricevuto prima di esprimere la propria preferenza per Achraf Hakimi, una situazione che solleva interrogativi sul su possibili intrighi e manovre che accompagnano le decisioni finalia di uno dei riconoscimenti individuali più importanti del calcio mondiale.

Badri denuncia le pressioni ricevute: "Non ho ceduto a queste richieste"

In un'intervista esclusiva concessa ad Africafoot il 31 ottobre, Mustapha Badri ha raccontato i tentativi di condizionamento ricevuti prima del voto ufficiale: ", spingendomi a non votare Achraf Hakimi e a preferirgli un altro calciatore, di cui non dirò il nome., ma quanto accaduto dimostra che esistono tentativi di influenzare l'esito di questo tipo di votazioni".

FUNCHAL, MADEIRA, PORTOGALLO - 29 DICEMBRE: Vista dettagliata del quarto premio Balon D'or vinto da Cristiano Ronaldo al Museo CR7 il 29 dicembre 2016 a Funchal, Madeira, Portogallo. Il museo è dedicato ai successi del calciatore del Real Madrid e del Portogallo nella sua città natale, Funchal, sull'isola di Madeira. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

"Esistono gruppi che cercano di avvicinare i giornalisti per condizionarne le scelte e orientare le loro decisioni. Ho sperimentato personalmente questa situazione, ma non sono caduto nella trappola. Si tratta di una vera e propria forma di cospirazione", ha aggiunto Badri, ribadendo di non aver modificato la propria scelta nonostante i tentativi ricevuti.

🇲🇦💥 BALLON D'OR SCANDAL



Moroccan juror Mustapha Badri admits he was pressured to change his vote:



🗣️“In the final hours before the vote, certain people contacted me to try to influence me and convince me to vote AGAINST Achraf Hakimi in favour of another player.”



He refused… pic.twitter.com/MHBT5YINTj — MatchDay Central (@MatchDCentral) November 1, 2026

Nella sua classifica,ha occupato il primo posto davanti a, rispettivamente secondo e terzo. Una preferenza che assume ancora più rilevanza alla luce delle rivelazioni, arrivate proprio mentre il gruppo, società proprietaria di, ha annunciato ieri di aver presentato una denuncia per presunte scommesse fraudolente legate a una possibile fuga di notizie sui risultati del