Il giornalista marocchino membro della giuria internazionale del premio denuncia i tentativi di condizionamento ricevuti prima delle votazioni e racconta i retroscena della propria scelta.
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Il Pallone d’Oro 2026 continua a far discutere anche dopo la conclusione delle votazioni e la proclamazione del vincitore, con le dichiarazioni di Mustapha Badri, giornalista marocchino che faceva parte della giuria internazionale incaricata di assegnare il premio, che hanno riacceso le polemiche.
Al centro della vicenda ci sarebbero dei tentativi di condizionamento che il cronista marocchino avrebbe ricevuto prima di esprimere la propria preferenza per Achraf Hakimi, una situazione che solleva interrogativi sul su possibili intrighi e manovre che accompagnano le decisioni finalia di uno dei riconoscimenti individuali più importanti del calcio mondiale.
Badri denuncia le pressioni ricevute: "Non ho ceduto a queste richieste"In un'intervista esclusiva concessa ad Africafoot il 31 ottobre, Mustapha Badri ha raccontato i tentativi di condizionamento ricevuti prima del voto ufficiale: "Sono stato contattato da alcune persone che hanno provato a condizionare la mia scelta, spingendomi a non votare Achraf Hakimi e a preferirgli un altro calciatore, di cui non dirò il nome. Non ho ceduto a queste richieste, ma quanto accaduto dimostra che esistono tentativi di influenzare l'esito di questo tipo di votazioni".
"Esistono gruppi che cercano di avvicinare i giornalisti per condizionarne le scelte e orientare le loro decisioni. Ho sperimentato personalmente questa situazione, ma non sono caduto nella trappola. Si tratta di una vera e propria forma di cospirazione", ha aggiunto Badri, ribadendo di non aver modificato la propria scelta nonostante i tentativi ricevuti.Nella sua classifica, Hakimi ha occupato il primo posto davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal, rispettivamente secondo e terzo. Una preferenza che assume ancora più rilevanza alla luce delle rivelazioni, arrivate proprio mentre il gruppo Amaury, società proprietaria di France Football, ha annunciato ieri di aver presentato una denuncia per presunte scommesse fraudolente legate a una possibile fuga di notizie sui risultati del Pallone d’Oro.
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