Nel calcio professionistico, le trattative tra calciatori e squadra non riguardano esclusivamente ingaggi, bonus e durata del contratto, bensì possono includere anche richieste personali e condizioni particolari legate alle esigenze dei giocatori (o della loro famiglia), alla loro sicurezza o alla volontà delle società di tutelare i propri investimenti. In molti casi, sono gli stessi giocatori o i loro rappresentanti a presentare richieste specifiche durante le trattative, mentre in altri sono i club a stabilire limitazioni per ridurre i rischi legati alla salute e alla disponibilità degli atleti. Alcune vicende, riportate dal giornale portoghese A Bola, testimoniano quanto possano essere particolari e, in un certo senso, strani, gli accordi raggiunti dai calciatori durante una trattativa.

Le clausole più insolite inserite nei contratti dei calciatori

Tra i casi più particolari c'è quello di Moise Kean nel 2017, quando durante le trattative per il rinnovo di con la Juventus, emerse una richiesta insolita da parte del padre dell'attaccante, Biorou Jean Kean: alcuni trattori per avviare un'attività agricola in Costa d'Avorio, dove possedeva dei terreni destinati alla coltivazione di riso e mais.

COMO, ITALIA - 14 SETTEMBRE: Moise Kean del Como 1907 osserva durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Parma Calcio allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 14 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nel caso di Robert Lewandoswki, le clausole proposte dal Real Madrid nel 2014 fecero cambiare idea al polacco, che alla fine optò per il Bayern Monaco. Tra le condizioni previste ci sarebbero state alcune restrizioni sulle attività sportive estreme considerate rischiose per la sua integrità fisica come lo sci, il motociclismo o il paracadutismo.

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Nel gennaio 2018, invece, il Barcellona inserì una clausola particolare nell'accordo con il Liverpool per l'acquisto di Philippe Coutinho: se i blaugrana avessero acquistato un altro calciatore dei Reds prima del 2020, avrebbero dovuto versare la cifra astronomica di 89 milioni di euro aggiuntivi alla società inglese.

L'ultima riguarda invece uno dei più grandi attaccanti mai passati in Serie A: Samuel Eto'o. Durante la sua esperienza all'Anzhi Makhachkala (club russo fallito nel 2022), l'attaccante camerunese avrebbe ottenuto la disponibilità di un jet privato per raggiungere gli allenamenti, vivendo a Mosca e spostandosi in aereo fino al Daghestan, dove aveva sede il club.