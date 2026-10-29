Il comunicato ufficiale della squadra lombarda
Nuova avventura per Moise Kean: ecco la super accoglienza al Como
Per i prossimi impegni tra Serie A e Champions League, il Como allenato da Cesc Fabregas dovrà fare ancora a meno di Moise Kean. Da inizio mese, infatti, l'attaccante nato nel 2000 è alle prese con problemi fisici che gli hanno impedito di essere a disposizione non solo dei Lariani, ma anche della Nazionale Italiana che ha come commissario tecnico Roberto Mancini. Inoltre, il centravanti ha riportato l'infortunio proprio durante la sosta delle Nazionali che ha avuto luogo tra la fine di settembre ed i primi giorni del mese corrente. Di recente, il club lombardo ha fornito un aggiornamento sul proprio giocatore, il quale dovrà stare ancora ai box.
Kean salterà la sosta delle Nazionali: il comunicato del ComoIn questo mese, Fabregas non ha avuto a disposizione un calciatore importante come Kean. L'attaccante è arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 mln bonus inclusi. Il giocatore ex Paris Saint-Germain, infatti, è alle prese con un problema alla tibia. Nelle ultime ore, il Como ha voluto dare un aggiornamento medico che lo riguarda.
Sul proprio sito ufficiale, la squadra proveniente dalla Lombardia ha annunciato: "Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro".
Tra l'altro, dopo la giornata di Serie A del weekend tra 7 ed 8 novembre ci sarà anche la sosta delle Nazionali. Quindi, l'attaccante del Como non potrà ricevere la chiamata da parte del ct dell'Italia Mancini in vista delle ultime due giornate dei gironi di Nations League. Gli Azzurri, il 12 ed il 15 del prossimo mese, giocheranno prima a San Siro contro la Francia e poi in trasferta contro il Belgio.
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