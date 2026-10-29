Per i prossimi impegni tra Serie A e Champions League, il Como allenato da Cesc Fabregas dovrà fare ancora a meno di Moise Kean. Da inizio mese, infatti, l'attaccante nato nel 2000 è alle prese con problemi fisici che gli hanno impedito di essere a disposizione non solo dei Lariani, ma anche della Nazionale Italiana che ha come commissario tecnico Roberto Mancini. Inoltre, il centravanti ha riportato l'infortunio proprio durante la sosta delle Nazionali che ha avuto luogo tra la fine di settembre ed i primi giorni del mese corrente. Di recente, il club lombardo ha fornito un aggiornamento sul proprio giocatore, il quale dovrà stare ancora ai box.

Kean salterà la sosta delle Nazionali: il comunicato del Como

In questo mese, Fabregas non ha avuto a disposizione un calciatore importante come Kean. L'attaccante è arrivato dallacon la formula delcondifissato abonus inclusi. Il giocatore ex, infatti, è alle prese con un problema alla. Nelle ultime ore, il Como ha voluto dare un aggiornamento medico che lo riguarda.

Sul proprio sito ufficiale, la squadra proveniente dalla Lombardia ha annunciato: "Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro".

🗒️ Medical Update: Moise Kean



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In questo modo, quindi, Kean non potrà essere a disposizione dei Lariani per tutto il mese die per la prima settimana di. Di conseguenza, salterà diverse partite di campionato e di Champions League ed anche gli ottavi di finale dicontro ildel 2 dicembre.

ROMA, ITALIA - 25 SETTEMBRE: Moise Kean, dell'Italia, in azione durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Belgio, disputata allo Stadio Olimpico il 25 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Tra l'altro, dopo la giornata di Serie A del weekend tra 7 ed 8 novembre ci sarà anche la sosta delle Nazionali. Quindi, l'attaccante del Como non potrà ricevere la chiamata da parte del ct dell'Italia Mancini in vista delle ultime due giornate dei gironi di Nations League. Gli Azzurri, il 12 ed il 15 del prossimo mese, giocheranno prima a San Siro contro la Francia e poi in trasferta contro il Belgio.