Furia Carvajal in Bayern Monaco-Real Madrid! Accusa arbitro e assistenti: "È per colpa tua"

Il clima rovente attorno al Clasico, esasperato dai continui comunicati sul caso Negreira, dai botta e risposta a distanza e dai veleni arbitrali, si è tramutato in campo, ma non tra i giocatori, bensì sugli spalti. Infatti, in occasione del gol dell'1-2 firmato da Kylian Mbappé, a minuti dallo scadere, Eduardo Camavinga, autore dell'assist e della super giocata, è stato colpito dall'asta di una bandiera da un tifoso appartenente alla curva del Barcellona. Identificato e denunciato dalla polizia catalana, adesso rischia una multa fino a 60.000 euro e un daspo di due anni.

La ricostruzione

Il Clasico, giocatosi domenica sera al Camp Nou di, ha visto il colpo grosso delin extremis grazie alla doppietta con un pizzico di fortuna di. La gara, a differenza di quanto ci si potesse aspettare e in controtendenza dalla storia dei Clasicos, è stata corretta dall'inizio alla fine, almeno in campo.

BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 25: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcellona e Real Madrid al Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Infatti, al momento del raddoppio del 10 dei Blancos, avvenuto sotto lo spicchio della tifoseria più calda Blaugrana, l'asta di una bandiera ha colpito, fortunatamente senza conseguenze gravi, Eduardo Camavinga, andato a festeggiare con i compagni dopo un'azione degna di nota, conclusa con l'assist vincente.

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Los Mossos han identificado a la persona que LANZÓ UN BANDERÍN a Camavinga desde la grada del Camp Nou.



La sanción podría oscilar entre 3.000 y 6.000 euros , además de la prohibición de acceder a recintos deportivos entre 6 meses y un año.



Esta es la “afición” del FC… — Madrid Sports (@MadridSports_) October 29, 2026

Identificato il colpevole

Nel frangente, oltre all'oggetto contundente che poteva recare del male a, in campo sono piovuti bicchieri e altro materiale all'indirizzo dei giocatori del. Quest'oggi, dopo giorni di ricerche, i, ossia la polizia autonoma della catalogna, hanno identificato e denunciato il tifoso. La multa, in base alla legge sullo sport, varia da grave, dai, a molto grave, dai. Dal momento che non si è registrato alcun ferito, tutto lascerebbe pensare che il soggetto verrà punito con una sanzione grave. Inoltre, c'è una seria possibilità che venga allontanato dal Camp Nou per un periodo che va dai sei mesi ai due anni. Una sorta di daspo con scadenza.