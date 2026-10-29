Celtic e Rangers dovranno disputare le prossime gare casalinghe di Scottish Cup senza il sostegno dei propri tifosi, dopo che il tribunale d'appello della Scottish FA ha respinto i ricorsi presentati dai due club contro la sanzione decisa in seguito ai gravi incidenti al termine del derby di Coppa a Ibrox, vinto dal Celtic ai calci di rigore lo scorso marzo. Entrambe le società dovranno inoltre versare 100.000 sterline alle rispettive squadre ospiti, mentre è stata annullata la sanzione aggiuntiva che sarebbe scattata in caso di nuove violazioni.

Incidenti a Ibrox, la protesta del Celtic e le conseguenze per i due club

Il provvedimento iniziale era stato annunciato alla fine di agosto in seguito agli scontri al termine del quarto di finale di Scottish Cup tra Rangers e Celtic, disputatoallo stadio Ibrox e vinto dal Celtic ai calci di rigore, durante il quale alcuni tifosi erano entrati sul terreno di gioco e avevano lanciato fuochi d’artificio e altri oggetti, provocando il ferimento di alcuni agenti di polizia e portando aentro il 25 agosto.

Un rapporto sugli incidenti, commissionato dalla Scottish FA e redatto dal consulente Mark Blackbourne, pubblicata a luglio, aveva già evidenziato le carenze organizzative di entrambe le società e criticato la Scottish FA per non aver adottato misure più severe contro i disordini sugli spalti, sottolineando come gli eventi fossero arrivati a un passo dal trasformarsi in uno scontro di massa.

GLASGOW, SCOZIA - 13 SETTEMBRE: Cameron Carter-Vickers del Celtic separa Emmanuel Fernandez dei Rangers e Haissem Hassan del Celtic durante la partita di Premier Sports Cup tra Rangers e Celtic, disputata all'Ibrox Stadium il 13 settembre 2026 a Glasgow, in Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

Il Celtic ha contestato duramente la decisione, definendo la punizione "eccessiva e sproporzionata" e criticando quello che considera un paragone ingiustificato tra il comportamento dei propri tifosi, scesi in campo in un momento di entusiasmo e celebrazione, e quello dei sostenitori dei Rangers, sostenendo inoltre di non avere responsabilità per le misure di sicurezza dello stadio Ibrox.

🚨 BREAKING Celtic and Rangers WILL play their next home Scottish Cup ties behind closed doors after their appeals are partially upheld.🔗⤵️ pic.twitter.com/FZEZHio54i — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) October 29, 2026

Nel frattempo, a settembre era stato raggiunto un accordo per impedire la presenza dei tifosi ospiti in tutti i derby dell'Old Firm previsti nelle competizioni SPFL di questa stagione. La conferma delle porte chiuse in Scottish Cup rappresenta un ulteriore provvedimento dopo uno degli episodi più gravi vissuti recentemente dal calcio scozzese.