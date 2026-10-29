Respinti i ricorsi dei due club di Glasgow dopo gli incidenti nel derby di Scottish Cup a Ibrox, ora entrambe dovranno versare 100.000 sterline alla squadra ospite per le rispettive gare casalinghe di Coppa.
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Celtic e Rangers dovranno disputare le prossime gare casalinghe di Scottish Cup senza il sostegno dei propri tifosi, dopo che il tribunale d'appello della Scottish FA ha respinto i ricorsi presentati dai due club contro la sanzione decisa in seguito ai gravi incidenti al termine del derby di Coppa a Ibrox, vinto dal Celtic ai calci di rigore lo scorso marzo. Entrambe le società dovranno inoltre versare 100.000 sterline alle rispettive squadre ospiti, mentre è stata annullata la sanzione aggiuntiva che sarebbe scattata in caso di nuove violazioni.
Incidenti a Ibrox, la protesta del Celtic e le conseguenze per i due clubIl provvedimento iniziale era stato annunciato alla fine di agosto in seguito agli scontri al termine del quarto di finale di Scottish Cup tra Rangers e Celtic, disputato l’8 marzo 2026 allo stadio Ibrox e vinto dal Celtic ai calci di rigore, durante il quale alcuni tifosi erano entrati sul terreno di gioco e avevano lanciato fuochi d’artificio e altri oggetti, provocando il ferimento di alcuni agenti di polizia e portando a 43 arresti entro il 25 agosto.
Un rapporto sugli incidenti, commissionato dalla Scottish FA e redatto dal consulente Mark Blackbourne, pubblicata a luglio, aveva già evidenziato le carenze organizzative di entrambe le società e criticato la Scottish FA per non aver adottato misure più severe contro i disordini sugli spalti, sottolineando come gli eventi fossero arrivati a un passo dal trasformarsi in uno scontro di massa.
Il Celtic ha contestato duramente la decisione, definendo la punizione "eccessiva e sproporzionata" e criticando quello che considera un paragone ingiustificato tra il comportamento dei propri tifosi, scesi in campo in un momento di entusiasmo e celebrazione, e quello dei sostenitori dei Rangers, sostenendo inoltre di non avere responsabilità per le misure di sicurezza dello stadio Ibrox.
Nel frattempo, a settembre era stato raggiunto un accordo per impedire la presenza dei tifosi ospiti in tutti i derby dell'Old Firm previsti nelle competizioni SPFL di questa stagione. La conferma delle porte chiuse in Scottish Cup rappresenta un ulteriore provvedimento dopo uno degli episodi più gravi vissuti recentemente dal calcio scozzese.
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