Uno dei calciatori che spesso ha fatto parlare di sé è Kylian Mbappé. Infatti, oltre che per le sue prestazioni in campo che ne fanno di lui uno dei giocatori più forti al mondo, l'attaccante del Real Madrid finisce nel mirino dei media anche per altre questioni. Le più recenti riguardano le voci che lo descrivono come un dittatore nello spogliatoio e, da ciò, sono nati diversi meme ed anche una canzone. In diverse occasioni, il classe 1998 ha parlato di ciò dicendo che da un lato fa ridere ma, dall'altro, mette in cattiva luce la sua immagine. Tuttavia, una delle sue recenti dichiarazioni non ha avuto apprezzamenti dalla Cina, la quale ha preso provvedimenti non solo sul calciatore, ma anche sulla Liga Spagnola ed anche sui videogames.

La Cina rimuove Mbappé dai videogiochi

Kylian Mbappé’s diplomatic row with China has intensified after the country’s state broadcaster rejected various apologies for the footballer’s “ill-judged” remarks about Mao Tse-tung.



In a dismissal of explanations offered by Real Madrid and La Liga, China Media Group (CMG) –… pic.twitter.com/x4xgIHOjEs — Telegraph Football (@TeleFootball) October 28, 2026

Nel corso di una recente intervista, l'attaccante e capitano dellaha parlato della questione riguardante i meme che lo raffigurano con l'uniforme militare. Inoltre, ha ammesso che quel che ha trovato più divertente è stato vedere il suo volto ha posto di quello di, che dalfino al mese di aprileha ricoperto la carica di presidente della. Tuttavia, l'ex calciatore delha definito l'ex capo di Stato della Cina come "dittatore". Questa sua dichiarazione non è stata presa bene dal governo del Paese asiatico, il quale ha preso diversi provvedimenti.Infatti, a causa delle parole del calciatore del Real Madrid, la Cina ha preso la decisione dila visione della Liga in tutto il Paese. In seguito, sia il club spagnolo che l'attaccante transalpino hanno chiestoper quanto accaduto con il classe 1998 che ha definito "inopportune" le sue parole. La nazione asiatica, nonostante abbale scuse da parte dei Blancos e del giocatore, non ha cambiato idea sulla non trasmissione degli incontri della massima divisione spagnola.

Madrid, Spagna - 10 ottobre 2026: Kylian Mbappé del Real Madrid reagisce durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Tra l'altro, la controversia tra il numero 10 dei Blancos e la Cina non è ancora finita. Infatti, tramite il suo canale ufficiale su WeChat, EA Sports ha annunciato che in Cina ci sarà un aggiornamento con il quale avrà luogo la rimozione di Mbappé dalla versione online del videogioco EA FC27. Inoltre, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, anche la Konami farà la stessa cosa per le versioni cinesi dei suoi videogames eliminando non solo il giocatore dalla rosa, ma rimuovendo anche le sue cards.