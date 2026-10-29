Questa sera avrà luogo un evento molto importante a Milano e riguarda la presentazione del Generali Stadium. Si tratta, infatti, dell'impianto sportivo che in futuro ospiterà le partite del Milan e dell'Inter e, di conseguenza, prenderà il posto dello storico Stadio Giuseppe Meazza. Da diversi anni, i due club del capoluogo lombardo stavano pensando alla costruzione di un nuovo impianto che possa stare al passo con quelli delle altre grandi squadre europee. Inoltre, l'obiettivo dei rossoneri e dei nerazzurri, ma anche della FIGC, è quello di avere il nuovo stadio pronto per il 2031. In questo modo, avrà la possibilità di ospitare gli incontri dell'Europeo del 2032, che si giocherà in Italia ed in Turchia.

La nuova casa di Milan ed Inter si chiamerà Generali Stadium

Nel corso della giornata odierna, presso ildi Milano, ha avuto luogo un briefing con la stampa in vista della presentazione del nuovo stadio di Milan ed Inter, la cui inaugurazione dovrebbe avvenire nella stagione. Il primo nonché importante annuncio riguardante l'impianto sportivo che prenderà il posto della Scala del Calcio riguarda il nome. Infatti, la futura casa dei rossoneri e dei nerazzurri si chiamerà Generali Stadium. Così facendo, la nota compagnia d'assicurazione italiana ha acquistato i naming rights. Inoltre, la scritta del nome sarà esposta all'esterno dell'impianto sportivo.

Milano, Italia - 20 settembre : Vista generale dello Stadio Giuseppe Meazza prima della partita di Serie A tra Milan e Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Quel che sarà il prossimo stadio del Milan e dell'Inter avrà la forma di un catino. L'esterno, invece, avrà una forma esagonale. Con il nome dell'impianto già scelto, i due club hanno chiuso la pratica sui naming rights dato che l'obiettivo era quello di avere un partner importante che possa portare dei ricavi importanti per ogni stagione calcistica. In questo modo, il prossimo stadio delle due milanesi si unirà agli altri che hanno già uno sponsor nel nome. Basti pensare all'Allianz Stadium della Juventus, alla New Balance Arena dell'Atalanta ed anche al Mapei Stadium del Sassuolo.