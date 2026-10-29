Nel mese di dicembre si terranno le elezioni con le quali si deciderà il nome del prossimo presidente della FIGC e colui che potrebbe ricoprire il ruolo risponde al nome di Adriano Galliani. L'ex amministratore delegato del Milan, infatti, sfiderà Giovanni Malagò, attuale commissario della Federcalcio Nazionale, per la più alta carica della massima istituzione del calcio italiano. Fino a poche settimane fa, l'ex numero uno del CONI sembrava l'unico candidato per quel ruolo ma, da alcuni giorni, ha iniziato a circolare la voce riguardante la candidatura del classe 1944. Inoltre, negli ultimi minuti, l'ex Monza ha anche ricevuto l'appoggio di due associazioni molto importanti a livello nazionale.

Presidenza della FIGC, Galliani appoggiato da AIC ed AIAC: il comunicato ufficiale

Negli scorsi mesi, Malagò aveva vinto le elezioni per la presidenza della FIGC. Tuttavia, il classe 1959 non era tesserato e, di conseguenza, la sua candidatura aveva un'importante irregolarità. Per risolvere questo problema, la Federazione Italiana Giuoco calcio è passata al. Inoltre, proprio Malagò ha ottenuto il ruolo di commissario in modo tale da potersi tesserare e ricandidarsi regolarmente in vista delle prossime elezioni, che avranno luogo il

MILANO, ITALIA - 22 FEBBRAIO: Il presidente della fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, partecipa a una sessione del CIO in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il 22 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Luca Bruno - Pool / Getty Images)

Si pensava che l'ex CONI avesse vinto facilmente in quanto unico candidato, ma ciò non accadrà. Infatti, negli ultimi giorni si è parlato della candidatura di Galliani, il quale avrebbe già ricevuto il sostegno di diversi club di Serie A. Nel mese di dicembre, quindi, coloro che si contenderanno il ruolo di presidente della FIGC sono due.

Negli ultimi minuti, sui propri siti ufficiali l'(Associazione Italiana Calciatori) e l'(Associazione Italiana Allenatori Calcio) hanno annunciato in via ufficiale la loro volontà di sostenere la candidatura di Galliani per la presidenza della Federcalcio Nazionale. Di seguito, ilufficiale diramato dalle due associazioni: "L’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc, nelle elezioni che si terranno nell’Assemblea Federale Elettiva del prossimo 14 dicembre. Aic e Aiac ritengono che si tratti di una opportunità importante in termini di valore di scelta, per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti dal dirigente Galliani, pronto ora a condividere una aperta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili. Un punto di vista che Aic e Aiac confidano resti comune a tutte le componenti del nostro sistema".