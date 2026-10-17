Il calcio italiano è chiamato a ritrovare unità e una visione condivisa in vista delle prossime elezioni federali. A sottolinearlo è Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto a Firenze a margine dell'evento "Luce!", ospitato a Palazzo Vecchio. Al centro delle sue dichiarazioni c'è l'assemblea elettiva della FIGC, in programma il 14 dicembre, un appuntamento importante per il futuro del movimento calcistico nazionale. Abodi ha indicato nella compattezza e nella coesione due elementi fondamentali per affrontare le scelte che attendono la federazione, invitando le diverse componenti a lavorare con maggiore chiarezza sugli obiettivi da raggiungere.

Il ministro chiede un'agenda chiara e condivisa

Nel suo intervento, Abodi ha evidenziato la necessità di individuare con precisione le priorità e le azioni da mettere in campo. Non basta stabilire una serie di interventi: è altrettanto importante che vengano realizzati nel modo corretto, attraverso un percorso trasparente e rispettoso delle regole. Il ministro ha auspicato che il mondo del calcio riesca a ritrovare compattezza e coesione, sottolineando l'importanza di una

MILANO, ITALIA - 4 AGOSTO: Il Ministro dello Sport Andrea Abodi partecipa alla cerimonia funebre di Franco Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio, il 4 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Il punto centrale del suo ragionamento riguarda quindi la qualità delle decisioni e il metodo con cui vengono prese. Il calcio italiano comprende realtà differenti, con esigenze e interessi che non sempre coincidono, ma proprio per questo diventa necessario trovare un punto d'incontro. Abodi ha richiamato il valore del rispetto di tutte le componenti coinvolte e delle regole condivise, considerate un riferimento indispensabile per il funzionamento del sistema. L'obiettivo è evitare che le divergenze interne finiscano per ostacolare il percorso di rinnovamento e le decisioni necessarie a migliorare il movimento.

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Le elezioni del 14 dicembre e il futuro del calcio italiano

L'appuntamento elettorale di dicembre rappresenta un passaggio significativo per lae per gli equilibri del calcio nazionale. La scelta della futura guida federale si inserisce in una fase in cui il movimento è chiamato a confrontarsi con diverse questioni, dalla competitività delle nazionali alla crescita dei giovani, passando per l'organizzazione dei campionati e lo sviluppo delle varie componenti. In questo scenario, il richiamo all'unità lanciato dal ministro assume un valore che va oltre la sola scadenza elettorale: la capacità di collaborare

Abodi ha inoltre ribadito la propria disponibilità al confronto, confermando l'apertura al dialogo sulle questioni di interesse comune. La posizione del ministro punta a favorire un confronto costruttivo, nel quale le diverse realtà del calcio possano contribuire a individuare soluzioni condivise. Il futuro della federazione dipenderà anche dalla capacità dei suoi rappresentanti di superare contrapposizioni e interessi particolari, mettendo al centro le esigenze dell'intero movimento.

In vista del 14 dicembre, il messaggio è dunque rivolto a tutte le componenti della FIGC: ritrovare compattezza, definire con chiarezza le priorità e rispettare le regole sono condizioni essenziali per costruire un percorso condiviso. Le elezioni saranno un momento decisivo per individuare la direzione da seguire, ma il lavoro successivo richiederà collaborazione e continuità. Per il calcio italiano, la sfida sarà trasformare gli auspici di unità in decisioni concrete, capaci di rispondere alle necessità del sistema e di rafforzarne le prospettive future.