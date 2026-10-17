L'attaccante del Santos ha confrontato le sue statistiche con quelle della stella blaugrana per la quale non ha mai nascosto la sua ammirazione
Neymar, che ritorno: il gol dal dischetto ripreso dal drone è uno spettacolo
Lamine Yamal è il giocatore del momento, ma questa non è certo una novità. In questo inizio di stagione dominante del Barcellona, lo spagnolo ha già realizzato 8 reti e 9 assist. Nonostante i soli 19 anni, la stella blaugrana ha già scritto grandi pagine e di storia continuano sempre a suscitare ammirazione per le sue prestazioni e la sua magia in campo. L'ultimo a offrirgli parole di incoraggiamento è stato Neymar Jr., uno dei più grandi modelli calcistici del giovane giocatore del Barcellona.
Neymar rinnova la sua ammirazione per Yamal: il confronto tra i due campioniNeymar è uno di calcio se ne intende benissimo. Dentro e fuori dal campo. E se un giorno arriva a confessare la sua ammirazione per qualcuno allora non si può che esserne lusingati, perché sta dicendo la verità. Ammirazione che il fuoriclasse brasiliano ha confessato di provare per Lamine Yamal, la stella del Barcellona, squadra in cui il classe '92 ha militato dal 2013 al 2017. Per dimostrare quanto davvero l'attaccante del Santos sia rimasto colpito dalle qualità del 19 enne spagnolo, nelle ultime ore ha condiviso un confronto tra i loro numeri nelle sue storie di Instagram e ha accompagnato il post con un messaggio chiaro: "Melhor do mundo", "il migliore al mondo".
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Ma il rapporto tra i due è andato ben oltre la semplice ammirazione sportiva. Nell'estate del 2025, i due calciatori hanno condiviso qualche giorno di vacanza, dopo che Neymar aveva ospitato il giovane giocatore del Barcellona e il suo gruppo di amici nella sua casa in Brasile. Da allora, le loro dimostrazioni di amicizia sono continuate.
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