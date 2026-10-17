Lamine Yamal è il giocatore del momento, ma questa non è certo una novità. In questo inizio di stagione dominante del Barcellona, lo spagnolo ha già realizzato 8 reti e 9 assist. Nonostante i soli 19 anni, la stella blaugrana ha già scritto grandi pagine e di storia continuano sempre a suscitare ammirazione per le sue prestazioni e la sua magia in campo. L'ultimo a offrirgli parole di incoraggiamento è stato Neymar Jr., uno dei più grandi modelli calcistici del giovane giocatore del Barcellona.

Neymar rinnova la sua ammirazione per Yamal: il confronto tra i due campioni

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Il gesto riflette ancora una volta l'ottimo affiatamento tra i due calciatori, che condividono talento, personalità e uno stile di gioco basato su imprevedibilità e creatività. Un ultimo esempio è la rabona eseguita da

Lamine

a Istanbul che ha subito ricordato a molti tifosi l'

inconfondibile stile di Neymar

.

Non è un caso, visto che il brasiliano è stato uno degli idoli d'infanzia del giovane giocatore del Barcellona e ​​che, a sua volta, non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'ex

giocatore blaugrana.

Neymar è uno di calcio se ne intende benissimo. Dentro e fuori dal campo. E se un giorno arriva a confessare la sua ammirazione per qualcuno allora non si può che esserne lusingati, perché sta dicendo la verità. Ammirazione che il fuoriclasse brasiliano ha confessato di provare per Lamine, la stella del, squadra in cui il classe '92 ha militato dal 2013 al 2017. Per dimostrare quanto davvero l'attaccante del Santos sia rimasto colpito dalle qualità del 19 enne spagnolo, nelle ultime ore ha condiviso un confronto tra i loro numeri nelle sue storie di Instagram e ha accompagnato il post con un messaggio chiaro: "Melhor do mundo", "il migliore al mondo".

BARCELLONA, SPAGNA - 31 AGOSTO: Lamine Yamal, del Barcellona, ​​festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 31 agosto 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Ma il rapporto tra i due è andato ben oltre la semplice ammirazione sportiva. Nell'estate del 2025, i due calciatori hanno condiviso qualche giorno di vacanza, dopo che Neymar aveva ospitato il giovane giocatore del Barcellona e il suo gruppo di amici nella sua casa in Brasile. Da allora, le loro dimostrazioni di amicizia sono continuate.