La vittoria europea della Juventus sul terreno ostile di Vigo non ha cancellato le tensioni nate durante il match contro il Celta. Al centro dell'attenzione c'è ancora Francisco Conceicao, protagonista di una reazione nervoso dopo la sostituzione, che ha portato poi lo stesso portoghese e anche Spalletti a parlarne pubblicamente facendo chiarezza, ma anche il padre Sergio, che prende posizione nel mezzo.

Sergio Conceicao: "L'allenatore ha sempre ragione, ma la narrativa su mio figlio non mi piace"

Il messaggio attribuito a, ex allenatore di Milan e Al-Ittihad, oltre che padre di Francisco, è piuttosto chiaro, e vuole posizionarsi esattamentedella vicenda. Da una parte c'è infatti il riconoscimento dell'autorità dell'allenatore, e quindi dii, mentre dall'altra la volontà di difendere il figlio dalle interpretazioni più negative legate al suo atteggiamento, comprendendone la rabbia e laal momento della sostituzione. Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Conceicao Senior ha infatti spiegato: "Bisogna partire da un principio chiaro, ossia che l'allenatore ha sempre ragione e come le sue scelte vadano rispettate, ma è comprensibile anche la frustrazione di un giocatore che voleva senza dubbio dare di più. Da allenatore, nella mia squadra vorrei sempre un giocatore che si arrabbia per una sostituzione", ha spiegato Sergio.

L'allenatore portoghese, inoltre, ha deciso di cogliere la palla al balzo per 'bacchettare' un certo tipo di narrativa attorno al figlio, rispondendo ad una domanda legata ai numeri stagionali di Francisco, non sempre all'altezza: "Su mio figlio c'è una narrativa che non mi piace, non è mica un centravanti. Fa un grande lavoro per i compagni, sia offensivamente che difensivamente, ma non viene valorizzato. Ok il bastone, ma ogni tanto non farebbe male pure un pò di carota!", ha puntualizzato l'allenatore, centrando il suo come un messaggio alle tante critiche che il figlio riceve, a suo dire spesso ingiustificate in rapporto alla professionalità mostrata sul campo.

ROMA, ITALIA - 18 MAGGIO: Il capo allenatore AC Milan Sergio Conceicao reagisce durante la partita di Serie tra Roma e Milan allo Stadio Olimpico il 18 maggio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Conceicao e la sostituzione che ha acceso le polemiche