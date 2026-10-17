Il nervosismo di Francisco Conceicao ha fatto rumore e ha portato il padre-allenatore, Sergio, a mettere ordine sulla vicenda, invitando a non alimentare narrazioni
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La vittoria europea della Juventus sul terreno ostile di Vigo non ha cancellato le tensioni nate durante il match contro il Celta. Al centro dell'attenzione c'è ancora Francisco Conceicao, protagonista di una reazione nervoso dopo la sostituzione, che ha portato poi lo stesso portoghese e anche Spalletti a parlarne pubblicamente facendo chiarezza, ma anche il padre Sergio, che prende posizione nel mezzo.
Sergio Conceicao: "L'allenatore ha sempre ragione, ma la narrativa su mio figlio non mi piace"Il messaggio attribuito a Sergio Conceicao, ex allenatore di Milan e Al-Ittihad, oltre che padre di Francisco, è piuttosto chiaro, e vuole posizionarsi esattamente nel mezzo della vicenda. Da una parte c'è infatti il riconoscimento dell'autorità dell'allenatore, e quindi di Luciano Spalletti, mentre dall'altra la volontà di difendere il figlio dalle interpretazioni più negative legate al suo atteggiamento, comprendendone la rabbia e la frustrazione al momento della sostituzione. Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Conceicao Senior ha infatti spiegato: "Bisogna partire da un principio chiaro, ossia che l'allenatore ha sempre ragione e come le sue scelte vadano rispettate, ma è comprensibile anche la frustrazione di un giocatore che voleva senza dubbio dare di più. Da allenatore, nella mia squadra vorrei sempre un giocatore che si arrabbia per una sostituzione", ha spiegato Sergio.
L'allenatore portoghese, inoltre, ha deciso di cogliere la palla al balzo per 'bacchettare' un certo tipo di narrativa attorno al figlio, rispondendo ad una domanda legata ai numeri stagionali di Francisco, non sempre all'altezza: "Su mio figlio c'è una narrativa che non mi piace, non è mica un centravanti. Fa un grande lavoro per i compagni, sia offensivamente che difensivamente, ma non viene valorizzato. Ok il bastone, ma ogni tanto non farebbe male pure un pò di carota!", ha puntualizzato l'allenatore, centrando il suo come un messaggio alle tante critiche che il figlio riceve, a suo dire spesso ingiustificate in rapporto alla professionalità mostrata sul campo.
Conceicao e la sostituzione che ha acceso le polemicheLa vicenda è nata durante l'ultima gara di Europa League tra Celta Vigo e Juventus, quando Francisco Conceicao ha lasciato il terreno di gioco dopo la decisione di Spalletti di sostituirlo. La sua reazione, caratterizzata da evidente insoddisfazione e da un momento di tensione nei pressi della panchina, ha attirato l'attenzione e alimentato le discussioni. Sia Spalletti prima, che il giocatore dopo, si sono entrambi espressi pubblicamente a Sky Sport, con lo stesso portoghese che ha poi deciso di fare chiarezza, precisando: "Non ho litigato con nessuno, ho dato una piccola botta alla panchina e poi sono andato negli spogliatoi a cambiarmi la maglietta, approfittandone per andare anche in bagno. Dopo pochi minuti sono tornato in panchina. Non voglio che siano dette cose false". Un 'caso' che pare essersi chiuso rapidamente, rientrando nelle classiche vicende di campo che nascono nel rettangolo di gioco e muoiono nello stesso.
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