La Juventus vince in rimonta contro il Celta Vigo ma a far discutere è la sfuriata di Conceicao al momento del cambio, che il portoghese ha poi deciso di chiarire
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La vittoria della Juventus a Vigo porta con sé tre punti preziosi, ma anche un episodio con protagonista Francisco Conceicao, che si è preso lo spazio maggiore della serata. La sua reazione dopo il cambio non è passata inosservata e, nel post partita, sia il tecnico Luciano Spalletti che il giocatore hanno scelto di intervenire per fare chiarezza.
Conceicao, la prima ricostruzione della sfuriataIl momento chiave arriva al minuto 64 della sfida tra Celta Vigo e Juventus, quando con il risultato a sfavore Luciano Spalletti ha scelto di richiamare in panchina proprio Conceicao per inserire Nico Gonzalez, scatenando la furia del portoghese. Secondo la prima ricostruzione di 'Sky Sport', il giocatore è apparso visibilmente nervoso una volta rientrato in panchina, colpendo ripetutamente i sedili con alcuni colpi e portando all'intervento di un componente dello staff di Spalletti, che avrebbe però alimentato un dialogo acceso. Conceicao si sarebbe quindi diretto negli spogliatoi, per poi tornare dopo pochi minuti e osservare normalmente il proseguo della partita assieme ai compagni seduti in panchina.
Interpellato sull'episodio ai microfoni di Sky Sport, al termine della partita, Spalletti ha usato parole nette: "Mi auguro che fosse arrabbiato con sé stesso, piuttosto che con me, ma in tal senso ne può parlare assieme", ha spiegato l'allenatore, aggiungendo di ritenere che la reazione fosse rivolta al giocatore stesso, sulla base delle informazioni ricevute dallo staff. In seguito alle diverse ricostruzioni, proprio lo stesso Conceicao ha deciso interviene direttamente in prima persona per smentire le voci.
Il protoghese fa chiarezza: "Non voglio che siano dette cose false, io non ho litigato con nessuno!"Nel post-partita, Conceicao ha scelto di fare chiarezza, spiegando: "Non ho parlato con nessuno dello staff né tantomeno litigato con qualcuno. Ho tirato un colpetto ai sedili della panchina e sono andato negli spogliatoi a cambiarmi la maglia, e dopo pochi minuti sono tornato. Questa è la verità e non voglio che siano dette cose non vere", ha tuonato il portoghese, scegliendo di smentire definitivamente le voci su un suo presunto litigio. Conceicao ha poi richiesto di riportare l'attenzione sulla vittoria, piuttosto che su queste ricostruzioni: "Dobbiamo parlare del secondo tempo che abbiamo fatto", ha concluso l'ex Porto.
La Juventus ha infatti superato il Celta Vigo per 2-1 in rimonta, rispondendo al vantaggio spagnolo con il tandem Woltemade-Kolo Muani, quest'ultimo autore del gol decisivo nei minuti di recupero e di tre punti pesantissimi in ottica della classifica di Europa League, che vede la squadra di Spalletti a punteggio pieno e in vetta.
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