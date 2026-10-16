Il Sunderland continua a sorprendere in Europa e firma una pagina importante della propria storia, ma anche di quella inglese. La vittoria in rimonta contro il Torreense conferma l'ottimo avvio internazionale, capace di raggiungere un traguardo senza precedenti per il calcio britannico.

Sunderland e il record storico con il Torreense: il racconto della rimonta

Ilha conquistato un primato significativo nel calcio europeo grazie al successo per 2-1 contro il, ottenuto nella serata di ieri in occasione della seconda giornata della prima fase di. Come riportato da 'talkSPORT', i Black Cats sono diventati la primaa raggiungerenelle prime sei partite disputate nelle principali competizioni europee. Un risultato che assume ancora più valore considerando la storia internazionale del club: nella stagione, il Sunderland aveva vinto tre delle prime quattro gare nella, mentre il percorso attuale ha raggiunto un nuovo capitolo ad una tradizione finora poco frequente.

La partita, disputata allo stadio municipale di Leiria, in Portogallo e casa del Torreense, si è però rivelata più complicata del previsto. Il club portoghese, militante nella seconda divisione locale, ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie ad una splendida conclusione dalla distanza del difensore Volnei Feltes, autore della rete al 37' del primo tempo. Nella ripresa, l'allenatore Le Bris del Sunderland, ha inserito giocatori di maggiore esperienza per cambiare l'inerzia dell'incontro, e la scelta ha dato i suoi frutti al 67', quando Jules Ahoka ha firmato il pareggio di testa su cross di Mukiele. Quando però il pareggio sembrava ormai definitivo, Noah Sadiki ha trovato il gol decisivo al minuto 93, sfruttando l'assist di Xhaka e completando una rimonta preziosa per i Black Cats, che ora si trovano a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

LEIRIA, PORTUGAL - 15 OTTOBRE: Noah Sadiki di Sunderland festeggia dopo la partita di UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2 tra SCU Torreense e Sunderland AFC allo Estádio Municipal de Leiria il 15 ottobre 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il Sunderland punta gli ottavi di Europa League

Il successo maturato contro il Torreense consolida le ambizioni europee del, qualificato alla competizione grazie al settimo posto ottenuto in Premier League nella stagione precedente. La squadra inglese guarda ora alle prossime sfide con, sulla scia del carattere mostrato nel corso dell'ultima rimonta e consapevole che la continuità dei risultati potrebbe permetterle di puntare alla qualificazione diretta agli. Ilproporrà però avversarie ostili, come i polacchi del Lech Poznan, la Dinamo Zagabria, Jagiellonia Bialystok, Milan, Anderlecht e Levski Sofia: impegni che metteranno alla prova la solidità dei Black Cats, chiamati a dimostrare che ilappena stabilito può rappresentare l'inizio di un percorso europeo ancora più