Alphadjo Cissé si è preso la scena internazionale con una prestazione da incorniciare contro il Salisburgo nella seconda giornata della League Phase di Europa League, trovando i suoi primi gol europei e realizzando una tripletta nell'arco di appena 49 minuti. Una serata da protagonista assoluto per il giovane talento rossonero, capace di trasformare una partita in un punto di svolta personale e di confermare le qualità che lo hanno portato a emergere come uno tra i profili più interessanti del calcio italiano, e dopo oggi non solo.

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Milan, tripletta di Cissé: la serata europea contro il Salisburgo

La tripletta contro il Salisburgo rappresenta un ulteriore passo nella crescita del talento ex Catanzaro. I primi gol europei sono arrivati in poco più di un tempo rendendo la prestazione particolarmente significativa, soprattutto considerando l'età del giocatore e la sua esperienza ancora limitata nelle competizioni internazionali.

Il primo gol della serata è arrivato al 15', con un inserimento in area concluso da un colpo di testa sul cross del nuovo acquisto Omari Hutchinson. Rete che ha permesso al Milan di sbloccare la partita e ha confermato la capacità di Cissé di attaccare gli spazi e farsi trovare sempre pronto in area. Il secondo gol è arrivato al 33', grazie a una bella combinazione tra Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi: il centrocampista francese ha trovato il compagno con un passaggio in profondità, il terzino ha servito il pallone al centro con una conclusione al volo e il giovane rossonero, libero in area, ha battuto nuovamente il portiere del Salisburgo.

SALZBURGO, AUSTRIA - 15 OTTOBRE: Alphadjo Cisse dell'AC Milan festeggia dopo aver segnato il gol durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2026/27 tra FC Salzburg e AC Milan allo Stadion Salzburg il 15 ottobre 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il terzo gol, quello che ha completato la tripletta personale, è arrivato al 49', con Cissé che ha messo a segno 3 gol in una partita per la prima volta in carriera. A servirgli il pallone decisivo è stato Adrien Rabiot, che ha contribuito così anche alla terza rete del giovane. In poco più di un tempo, il classe 2006 ha firmato tre gol, tutti nei primi 49 minuti di gioco, trasformando la trasferta austriaca in una serata destinata a restare ben incisa sulla sua carriera.