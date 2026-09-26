Alphadjo Cissè sta vivendo un momento importante anche con la Nazionale Under-21 guidata da Silvio Baldini, attualmente impegnata nella preparazione delle prossime sfide di qualificazione agli Europei del 2027. Il classe 2006 è reduce da un'ottima prestazione nell'amichevole contro la Primavera dell'Empoli, terminata 15-0 in favore degli azzurrini, dove ha realizzato una tripletta confermando il buon periodo attraversato anche al Milan in questo inizio di campionato, che l'ha già visto segnare 2 gol importantissimi. Domani Cissè avrà l'occasione di mettersi nuovamente alla prova contro la Primavera dello Spezia, nell'ultima amichevole prima della partenza per l'Armenia.

Le parole di Cissè

Nell'intervista a, il giovane trequartista ha parlato di vari temi, tra cui l'importanza dei prossimi impegni degli azzurrini con l'obiettivo comune di raggiungere la qualificazione ai prossimi Europei: "Non c'è molto da dire,. Pensare di poter ottenere la qualificazione in casa".

Sul momento personale che sta attraversando: "Il mio momento? Sono contento, però diciamo che cerco di lasciare un po' da parte le emozioni perché voglio e cerco di dare il massimo. Voglio dimostrare tutte le mie qualità".

TORINO, ITALIA - 06 SETTEMBRE: Alphadjo Cissé dell'AC Milan festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus e AC Milan il 06 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Ha poi continuato parlando dell'importanza di giocare in una squadra come il Milan: "Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in Nazionale tutto quello che sto imparando. Il gruppo qui è speciale, mi sento come se fossi a casa. Stiamo tanto insieme, creiamo legami e in campo questo si vede".

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Infine ha si è dato la carica per la possibilità di ottenere la qualificazione proprio in casa, in Italia, davanti al pubblico azzurro: "Pensare di poter ottenere la qualificazione in casa. Siamo entusiasti di poter giocare davanti ai nostri tifosi, li aspettiamo numerosi perché".