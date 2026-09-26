Le parole del gioiello del Milan
Esordio, gol e MVP: la serata da sogno di Alphadjo Cisse contro il Torino
Alphadjo Cissè sta vivendo un momento importante anche con la Nazionale Under-21 guidata da Silvio Baldini, attualmente impegnata nella preparazione delle prossime sfide di qualificazione agli Europei del 2027. Il classe 2006 è reduce da un'ottima prestazione nell'amichevole contro la Primavera dell'Empoli, terminata 15-0 in favore degli azzurrini, dove ha realizzato una tripletta confermando il buon periodo attraversato anche al Milan in questo inizio di campionato, che l'ha già visto segnare 2 gol importantissimi. Domani Cissè avrà l'occasione di mettersi nuovamente alla prova contro la Primavera dello Spezia, nell'ultima amichevole prima della partenza per l'Armenia.
Le parole di CissèNell'intervista a Vivo Azzurro TV, il giovane trequartista ha parlato di vari temi, tra cui l'importanza dei prossimi impegni degli azzurrini con l'obiettivo comune di raggiungere la qualificazione ai prossimi Europei: "Non c'è molto da dire, dobbiamo vincere per continuare a inseguire la qualificazione. Pensare di poter ottenere la qualificazione in casa ci stimola e motiva a dare ancora di più".
Sul momento personale che sta attraversando: "Il mio momento? Sono contento, però diciamo che cerco di lasciare un po' da parte le emozioni perché voglio e cerco di dare il massimo. Voglio dimostrare tutte le mie qualità".
Ha poi continuato parlando dell'importanza di giocare in una squadra come il Milan: "Essere in rossonero mi sta aiutando a crescere e spero di trasmettere anche in Nazionale tutto quello che sto imparando. Il gruppo qui è speciale, mi sento come se fossi a casa. Stiamo tanto insieme, creiamo legami e in campo questo si vede".
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