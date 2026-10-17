Alla vigilia della sfida del Real Madrid contro il Siviglia, Jose Mourinho torna sullo scontro tra il club e Javier Tebas e commenta le polemiche attorno a Vinicius
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Le parole di Jose Mourinho riaccendono il confronto tra il Real Madrid e i vertici del calcio spagnolo. In conferenza stampa, si sofferma su Javier Tebas e le sue recenti dichiarazioni, che hanno scaturito il duro comunicato dei Blancos, e sulla squalifica di Vinicius, commentandone il momento delicato.
Mourinho contro Tebas: "Sapete già cosa ne penso, è meglio che resti solo qui"Alla vigilia della sfida contro il Siviglia, Jose Mourinho è tornato sulle tensioni tra il Real Madrid e il presidente della Liga, Javier Tebas, già nel vivo nel corso della giornata di ieri quando, tramite un comunicato, il club madrileno ne ha ufficialmente chiesto le dimissioni, contestandone le piuttosto ambigue dichiarazioni legate al paragone tra le strategie comunicative della società e quelle di Joseph Goebbels, ministro della Propaganda della Germania nazista. Lo Special One, di fronte a tali parole, non ha nascosto la propria posizione: "Avete già visto cosa ne penso, è entrato in un campo che ha solo scuse se si tratta di un caso clinico". Il tecnico ha poi sottolineato la portata della questione, richiamando il prestigio internazionale del Real Madrid e del calcio spagnolo: "I nostri tifosi capiscono a cosa si trova di fronte il Real. Perfino per il gigantesco prestigio che il calcio spagnolo ha all'estero, è meglio che resti solo qui", ha spiegato Mourinho.
Mourinho su Vinicius: "La squalifica? Me l'aspettavo più severa"Mourinho ha affrontato anche la sanzione di quattro giornate che è stata inflitta a Vinicius, dopo l'espulsione nella gara contro il Villarreal, ammettendo di aspettarsi una punizione persino più severa: "Per quanto riguarda la squalifica, sono contento perchè pensavo che lo avrebbero sanzionato di più", ha detto l'allenatore madrileno. Sul piano tecnico e umano, però, il messaggio è chiaro: "Il futuro di Vinicius è lavorare più duramente di chi deve giocare ogni partita. È un ragazzo spettacolare con cui è molto facile avere un buon rapporto. Ha un valore enorme perchè riesce ad andare avanti sempre con il sorriso. Le critiche possono influenzarlo, ma non credo che qualcuno gli porterà mai via quella gioia", ha concluso Mourinho, con una difesa esplicita nei confronti del brasiliano, bersagliato dalle critiche.
Lo Special One, inoltre, ha anticipato la possibilità di schierarlo titolare nella prossima sfida di Champions League, in programma mercoledì in casa contro il Lipsia: "Senza promettere nulla, credo che partirà titolare". Un messaggio chiaro per Vinicius, che gode della fiducia totale di Mourinho.
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