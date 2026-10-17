Le parole di Jose Mourinho riaccendono il confronto tra il Real Madrid e i vertici del calcio spagnolo. In conferenza stampa, si sofferma su Javier Tebas e le sue recenti dichiarazioni, che hanno scaturito il duro comunicato dei Blancos, e sulla squalifica di Vinicius, commentandone il momento delicato.

Mourinho contro Tebas: "Sapete già cosa ne penso, è meglio che resti solo qui"

Alla vigilia della sfida contro il Siviglia,è tornato sulletra il Real Madrid e il presidente della Liga,, già nel vivo nel corso della giornata di ieri quando, tramite un comunicato, il club madrileno ne ha ufficialmente chiesto le dimissioni, contestandone le piuttosto ambigue dichiarazioni legate al paragone tra le strategie comunicative della società e quelle di, ministro della Propaganda della. Lo Special One, di fronte a tali parole, non ha nascosto la propria posizione: "Avete già visto cosa ne penso, è entrato in un campo che ha solo scuse se si tratta di un caso clinico". Il tecnico ha poi sottolineato la portata della questione, richiamando ilinternazionale del Real Madrid e del calcio spagnolo: "I nostri tifosi capiscono a cosa si trova di fronte il Real. Perfino per il gigantesco prestigio che il calcio spagnolo ha all'estero, è meglio che resti solo qui", ha spiegato Mourinho.

ELCHE, SPAGNA - 15 SETTEMBRE: Jose Mourinho, allenatore del Real Madrid, guarda prima della partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Elche CF e Real Madrid all'Estadio Manuel Martinez Valero il 15 settembre 2026 a Elche, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

Mourinho su Vinicius: "La squalifica? Me l'aspettavo più severa"

ha affrontato anche ladi quattro giornate che è stata inflitta a, dopo l'espulsione nella gara contro il Villarreal, ammettendo di aspettarsi una punizione persino più: "Per quanto riguarda la squalifica, sono contento perchè pensavo che lo avrebbero sanzionato di più", ha detto l'allenatore madrileno. Sul piano tecnico e, però, il messaggio è chiaro: "Il futuro di Vinicius è lavorare più duramente di chi deve giocare ogni partita. È un ragazzo spettacolare con cui è molto facile avere un buon rapporto. Ha un valore enorme perchè riesce ad andare avanti sempre con il sorriso. Le critiche possono influenzarlo, ma non credo che qualcuno gli porterà mai via quella gioia", ha concluso Mourinho, con unanei confronti del brasiliano, bersagliato dalle critiche.

Lo Special One, inoltre, ha anticipato la possibilità di schierarlo titolare nella prossima sfida di Champions League, in programma mercoledì in casa contro il Lipsia: "Senza promettere nulla, credo che partirà titolare". Un messaggio chiaro per Vinicius, che gode della fiducia totale di Mourinho.