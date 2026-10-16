Dopo le durissime e pesantissime dichiarazioni di Javier Tebas, il Real Madrid non ha aspettato e ha risposto in maniera tempestiva. Il presidente della Liga nonché vice-presidente della Federcalcio Spagnola, infatti, ha pubblicato su sul proprio profilo X due articoli di El Debate: uno sulle proteste dei Blancos sul calendario; l'altro riguardante il caso Negreira. In questo modo, Tebas ha prima parlato degli autori della testata giornalistica definendo uno dei due "portavoce del club" e li ha chiamati "pappagalli con la tastiera". Successivamente, ha paragonato i metodi comunicativi di Real Madrid TV a quelli di Joseph Goebbels, il Ministro della Propaganda della Germania Nazista. A seguito di queste parole da parte del numero uno della Liga, le Merengues hanno diramato un comunicato ufficiale con il quale ha commentato quanto detto da Tebas.

Il comunicato del club contro le dichiarazioni di Tebas

Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale della squadra spagnola: "In risposta alle dichiarazioni rilasciate da Javier Tebas, presidente della Liga e vicepresidente della Federazione calcistica spagnola, nelle quali paragona i metodi della dirigenza del Real Madrid a quelli impiegati da Joseph Goebbels, Ministro della Propaganda del regime nazista, e indica Real Madrid TV come strumento di questa presunta strategia, il Real Madrid CF dichiara quanto segue:

Il club considera assolutamente intollerabile e straordinariamente grave che una persona che ricopre due posizioni di massima responsabilità nel calcio spagnolo ricorra a un paragone con i metodi di propaganda del regime nazista per screditare il nostro club, la sua dirigenza e la sua televisione. La precisazione che non si riferisce all'ideologia nazista non attenua la natura profondamente offensiva, moralmente ripugnante e istituzionalmente indegna delle sue dichiarazioni".

Monaco, Principato di Monaco - 21 ottobre 2025: Javier Tebas durante lo SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention. (Foto di Arnold Jerocki/Getty Images)

"Queste dichiarazioni costituiscono l'ennesimo episodio dei ripetuti attacchi di Javier Tebas contro il Real Madrid, il suo presidente e i suoi organi di informazione. È inaccettabile che si avvalga persino di domande, informazioni o opinioni di giornalisti non legati al club per rivolgere le sue accuse contro di noi, attribuendoci azioni di terzi di cui non abbiamo alcuna responsabilità. È particolarmente preoccupante che Tebas utilizzi queste dichiarazioni per mettere in discussione la legittimità delle azioni del Real Madrid e di Real Madrid TV in relazione al caso Negreira".

Real Madrid: "Chiediamo le immediate dimissioni di Tebas"

"Alla luce della mancata risposta alla straordinaria gravità del caso Negreira da parte delle due istituzioni in cui Javier Tebas ricopre posizioni di fondamentale importanza, il nostro club si è rivolto direttamente alla UEFA per chiedere un chiarimento completo sui pagamenti effettuati nel corso degli anni dal Barcellona al vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale e l'adozione delle misure necessarie a garantire l'integrità delle competizioni.

Il Real Madrid chiede inoltre una revisione completa del sistema arbitrale e delle strutture federative di governance, gestione, supervisione e disciplina, attraverso il rinnovo di coloro che ricoprivano incarichi di responsabilità durante quel periodo".

"La condotta ripetuta di Javier Tebas dimostra una mancanza di neutralità, rispetto e imparzialità incompatibile con le sue responsabilità istituzionali. I suoi continui attacchi al Real Madrid e a coloro che chiedono trasparenza e rinnovamento rappresentano, a nostro avviso, una vera piaga per il calcio spagnolo.

Per tutte queste ragioni, il Real Madrid CF ritiene che le ripetute dichiarazioni e i comportamenti di Javier Tebas sarebbero inaccettabili in qualsiasi istituzione sportiva europea governata da principi di rispetto, neutralità e integrità, e che lo squalifichino istituzionalmente dal continuare a ricoprire le posizioni che occupa.

Di conseguenza, il Real Madrid CF chiede le sue immediate dimissioni da presidente della Liga e vicepresidente della Federazione calcistica spagnola. Il Real Madrid CF continuerà a difendere i propri diritti, il proprio prestigio istituzionale, la piena chiarezza sul caso Negreira e la necessaria rigenerazione del calcio spagnolo".